Los retos del nuevo ministro de Energía y Minas

Hace algunas semanas, Jorge Luis Montero fue nombrado titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), tras la salida del ingeniero Rómulo Mucho, quien fuera censurado por el Congreso de la República a raíz del complejo problema del Reinfo. Diversos especialistas coinciden en que esta cartera cuenta con desafíos que debe afrontar de manera célere y eficaz.

Primer reto:

FORMALIZACIÓN MINERA

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no funcionó a pesar de sus 12 años de vigencia. Pero las propuestas planteadas por el Ejecutivo no llegaron a resolver el problema de fondo, que termina siendo la superposición de productores mineros artesanales en concesiones de otros titulares; pero, definitivamente, la ampliación del Reinfo solo continuaría permitiendo que la actividad minera ilegal se camufle detrás de este mecanismo. Así, aunque existen miles de mineros artesanales en vías de formalización que tienen una voz que debe ser escuchada, lo cierto es que la gran mayoría no quiere cumplir con requisitos mínimos ambientales y tributarios. ¿Qué hará al respecto el nuevo ministro? Se necesita una tercera vía, un punto medio para resolver este problema.

Segundo reto:

LUCHA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL

La minería ilegal es un problema que, si bien tiene relación con el Reinfo, tiene sus propios alcances y debe ser tratado de forma diferenciada. Solo diferenciando a los mineros informales de los ilegales se puede combatir de verdad la minería ilegal, esa que contamina el medioambiente, maltrata a sus trabajadores, genera crimen organizado, extorsiones, sicariato y delincuencia.

Tercer reto:

MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL

¿Seguirá intentando el Minem favorecer en este tema el lobby monopólico de dos empresas de distribución de gas natural, tal como lo hiciera el ingeniero Rómulo Mucho? El PL 679, Ley de Masificación del Gas, sigue paralizada debido a dicho lobby. Esta iniciativa utilizará recursos directos de los usuarios de Lima y Callao y, por lo tanto, los subsidios que generará deben tener un tope y solo favorecer a los más necesitados, promoviendo transparencia, libre competencia y rendición de cuentas. Veremos cuál es la postura de Montero y esperamos que el Congreso la apruebe sin modificaciones apenas regrese a sus labores legislativas en marzo.

Cuarto reto:

LA REFORMA URGENTE DE PETROPERÚ

El Minem debe apoyar la reestructuración de Petroperú a fin de que esta entidad cumpla sus objetivos. Esta empresa es responsable del 93.6% de las pérdidas totales de nuestro Tesoro Público en 2023 y, pese a ello, recibió un nuevo rescate financiero por US$750 millones en 2024 y, además, se firmó a su favor un Decreto de Urgencia que evitaría que pague su deuda de más de US$1,500 millones. ¿Realmente los peruanos merecemos seguir financiando esta quebrada petrolera estatal llena de sindicatos, privilegios e ineficiencias?

Quinto reto:

AGILIDAD EN LAS INVERSIONES MINERAS FORMALES

Para que una empresa minera pueda funcionar en el país debe someterse a 232 procedimientos administrativos, los cuales están sustentados en 470 normas legales y cuenta con la participación de 29 entidades públicas. Debido a este excesivo papeleo, el Perú perdió más de S/46,000 millones en inversiones mineras en 2023. Para evitar que esto se repita, el Minem debería habilitar el uso de la Ventanilla Única Digital del Sector Minería (VUD MINEM), una modalidad de servicios integrados que permitirá a través de una plataforma tecnológica atender los servicios y procedimientos administrativos de manera articulada.

