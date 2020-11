A pesar de la opinión desfavorable del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que permite a las micro y pequeñas empresas (mypes) ser considerados usuarios del mercado libre de energía eléctrica, donde se sitúan empresas con un consumo entre 200 kW y 2,500 kW por mes, como mineras, corporaciones o centros comerciales.

Según Luis Espinoza, profesor de la Maestría en Gestión de la Energía de ESAN, que también ha sido asesor de algunas mypes, incluso si los precios del mercado ‘spot’ o de usuarios libres dejaran de tener los bajos niveles en que se encuentran, la energía será más barata que la de una mype obtiene como usuario regulado o residencial.

“La energía para los clientes regulados está como en US$ 50 (kW), hoy en día el precio para el usuario ‘spot’ (libre) está en US$ 10 (kW) y eso hace que los libres tengan precios menores, pero si hay un cambio en la declaración US$ 25 y US$ 30, a la mitad del precio de los regulados. Es un sinsentido tener un mercado competitivo al que no se pueda acceder”, manifestó.

En su opinión, de bajarse la valla -como propone el proyecto de ley en cuestión- las mypes representan solo el 10% de la demanda y su demanda promedio es de 50 kW, por lo que su capacidad de afectar el mercado es limitada.

Para el exministro de Economía, David Tuesta, se trata de un tema muy técnico para ser abordado de esta manera. Consideró que la instancia apropiada para este debate es la comisión de reforma del sector, con representantes del Minem, pero también Osinergmin, el Comité de Operación Económica del Sistema (COES) y otras entidades.

“El espacio para discutir esto es la Comisión Multisectorial de la Reforma del Sector Eléctrico que se creó el año pasado. Es un tema sin sustento técnico con una deducción muy simplista y bajo ningún motivo esto debería de estar en el Congreso”.

ALTERNATIVAS

Debido a las complejidades del mercado eléctrico y las variables en juego que podrían afectar la proyección del precio a futuro, el economista Pablo Secada también considera que una mype no debería ser usuario libre, pues tendría que contratar a un asesor en la materia, elevando sus costos. Comentó que, algunas industrias pequeñas intensivas en energía han pasado directamente al gas natural.

“Por ejemplo, hay casos de consumidores intensivos como los fabricantes de mayólicas, porque la lógica no está en ganarse unos centavos en el precio que se fija, sino en el mismo hecho de fijar el precio y con eso, definir sus costos a largo plazo. El problema con el gas natural en Lima es que no llega a todos los distritos. Si se quiere masificar el gas es eliminar las trabas burocráticas”, comentó.

Además, recordó que muchas mypes ni siquiera están consideradas como tales en sus recibos y pagan como residenciales. Por lo que estimó que la medida más viable podría ser que se agrupen y, de esa manera, actúen como cliente libre.

“Podría haber problemas porque el cliente libre puede negociar un precio mayor al ‘spot’ y las microempresas estarán disconformes. Por último, las agruparía y que pacten un precio por diez años. Si se quiere favorecer a las mypes lo mejor sería subsidiarlas directamente. De esta manera creo que no las ayudan, las exponen”, agregó.

