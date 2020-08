A casi cinco meses del inicio de la cuarentena para contener la pandemia, más de 30 mil empresas solicitaron aplicar la suspensión perfecta de labores para al menos una parte de su personal. Con esta medida, el vínculo laboral se mantiene, pero el trabajador deja de percibir su remuneración mensual, que además sirve de cálculo para otros aportes.

Según Christa Caro, líder del área laboral del estudio Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados, al no haber una remuneración mensual, tampoco se tiene una base para hacer los cálculos de aporte a pensiones, impuestos o EsSalud. Estos pagos tampoco se aplazan, simplemente dejan de generarse como obligación, siempre que se apruebe la suspensión.

“Si no hay remuneración, no hay una base de cálculo. Igual ocurre con el tema de los impuestos, los trabajadores que ganan más de 7 UIT al año, tienen que pagar el impuesto de quinta categoría. El empleador es el que retiene este impuesto, pero al no haber retribución, tampoco se encuentra vigente la obligación de la retención y el pago”, explicó.

Por ello, consideró importante que EsSalud haya precisado que estos trabajadores, cuando tengan menos de cinco meses de aportes, conserven la atención médica que tienen como asegurados, para el titular y sus derechohabientes, mediante la Resolución No. 849-GG 2020 de EsSalud, que publica hoy el diario El Peruano.

TRÁMITE DE LA APROBACIÓN

Debido a la situación de emergencia, el Gobierno otorgó facilidades para aliviar la situación económica de estos trabajadores, como permitirles retirar el 100% de su CTS, utilizar S/ 2,000 de sus cuentas de AFP y recibir bonos de S/ 760. Sin embargo, muchas entidades financieras no permiten efectuar los desembolsos mientras no se apruebe la solicitud.

“Todavía hay bancos que no están accediendo a la solicitud de retiro de CTS porque la norma señala que el Ministerio de Trabajo debe comunicar qué trabajadores están comprendidos en suspensión perfecta y no se está dando esa información”, precisó.

Al respecto, Percy Alache, director del área laboral de PwC, comentó que, si bien es cierto, ya se han atendido la mitad de las solicitudes, también se rechazaron como 7 mil casos y varios apelaron, logrando que se les apruebe el pedido en una segunda instancia.

Entre el primer y el segundo tramo otorgado para la suspensión perfecta de labores, estimó que cerca de 40 mil empresas habrán hecho el trámite, involucrando a cerca de 300 mil trabajadores.

“Se calcula que 16 mil de estos trabajadores van a acceder a los bonos, pero tienen que cumplir con tres requisitos: que la empresa tenga menos de 10 trabajadores, que la persona gane S/ 2,400 en remuneración bruta o menos, y que no haya recibido otros bonos del Estado”, agregó.

