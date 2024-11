Lo que la empresa privada hace por el Perú

“Vamos a entregar la construcción de una visión compartida y accionable”

Por: Nicolás Castillo

El presidente de CADE Ejecutivos 2024 pone en contexto la situación del país para detallar lo que ofrecerá esta edición del evento empresarial más importante del año.

¿Qué se espera en este CADE Ejecutivo 2024 a diferencia de ediciones anteriores?

El CADE Ejecutivo 2024 presenta características únicas, marcadas por el contexto actual del país. Estamos viviendo lo que Jorge Basadre denominaba la dicotomía del “Perú problema y Perú posibilidad”. Si bien atravesamos una situación crítica, no es algo inusual en nuestra historia. En esta ocasión, enfrentamos una reducción del crecimiento del PBI potencial, en un contexto de debilitamiento institucional y una crisis política que, aunque no es reciente, se ha agravado en los últimos años. Este deterioro institucional comenzó a acelerarse hace poco más de cinco años, con el gobierno de Martín Vizcarra, y alcanzó un punto crítico durante la gestión de Pedro Castillo. Aún estamos lidiando con las consecuencias de estos periodos, y es cada vez más evidente que las instituciones no están funcionando adecuadamente.

¿Cuál es su diagnóstico sobre los problemas de calidad institucional que enfrenta el país?

Voy a poner un ejemplo muy concreto. El Estado se creó para proteger al ciudadano y su propiedad. Hoy en día, la criminalidad afecta transversalmente a todos los sectores: desde mototaxistas y bodegueros hasta grandes empresas. Extorsionan tanto a pequeños comerciantes como a grandes mineras, y el impacto es visible tanto en Lima como en las provincias. Peor aún, las tres instituciones del Estado responsables de abordar esta problemática se imputan mutuamente culpas y responsabilidades. Entonces, el Estado ha dejado espacios que han sido cubiertos primero por la informalidad y luego por el crimen. Si a eso le sumamos el deterioro considerable de los servicios públicos, el problema es mayúsculo. Ante esta situación, la población inevitablemente se pregunta: ¿El modelo de desarrollo del Perú sigue siendo válido? ¿Realmente responde a nuestras necesidades?

Considerando lo anterior, ¿cuál será el aporte de este CADE?

Es importante destacar que este CADE también se lleva a cabo en un contexto en el que el Perú muestra un enorme potencial. APEC ha ayudado a visibilizar eso. Nunca antes el país había contado con tantas evidencias del impacto positivo que la inversión privada puede generar en proyectos relevantes. Ejemplos de ello son el puerto de Chancay, el muelle Bicentenario y el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Incluso, la NASA ha elegido Talara como su base espacial para operaciones en América Latina. A menudo, la rutina diaria nos impide reconocer el gran potencial que tiene el país. Por ello, el objetivo del CADE no solo es poner en evidencia la degradación que enfrentamos, sino también destacar las oportunidades que se presentan. Por eso decimos que vamos a entregar en este CADE la construcción de una visión compartida y accionable.

¿En qué consiste ese entregable?

Para elaborarlo, se realizaron cuatro pre-Cades en regiones estratégicas: Cusco, Loreto, Piura y Huancayo, además de dos encuentros adicionales con jóvenes en provincias. Estos espacios contaron con la participación de autoridades regionales, empresarios, gremios de trabajadores y representantes de la sociedad civil. Durante estas reuniones, se compartieron ideas clave, se escucharon las necesidades y expectativas de los participantes y se recopiló información valiosa. Estos aportes se complementaron con estudios de think tanks y documentos relevantes, como el Plan Estratégico Nacional y los compromisos asumidos por el Perú en el proceso de adhesión a la OCDE.

Todo esto se consolidará en un documento de 30 páginas que presentará una visión compartida. Este informe no será un punto final, sino un punto de partida para tomar en serio el futuro del país. Vale recordar que en 1996 el CADE también entregó una visión al país, lo que nos invita a reflexionar sobre lo que se ha hecho bien, lo que no se ha logrado y lo que debemos priorizar hacia adelante.

¿Cuál será la dinámica?

Reconociendo que el crecimiento económico sin reformas institucionales tiene un alcance limitado, el CADE abordará temáticas clave. Entre ellas: Reforma política mínima, a cargo de Carlos Meléndez; reforma del sistema de justicia, que va a moderar Jaime de Althaus; inversión privada, gestión del Estado y bienestar, con la participación de Carlos Paredes, Elmer Cuba, Norman Loayza, David Tuesta y la embajadora Ana Rosa Valdivieso, comisionada de alto nivel para el ingreso del Perú a la OCDE. Además, se destacará el papel de los empresarios, a quienes se considera “los contracíclicos” por su capacidad de generar dinamismo económico en escenarios adversos. Beatriz Boza presentará este tema, entre otros ponentes.

Estrategias para reducir la informalidad

Por: Alfredo Torres

Existen dos creencias muy extendidas sobre la informalidad. Una es optimista: hay millones de emprendimientos que podrían ser formales. La segunda es pesimista: son informales porque prefieren serlo para evadir impuestos.

El primer mito se sustenta en que existen más de 3 millones de micro y pequeñas empresas. El segundo, en que la mayoría de esas empresas operan sin licencia y no emiten facturas. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja, como revela un estudio efectuado por Ipsos entre 1,200 informales con negocios de puerta a la calle tales como bodegas, huariques, peluquerías, carpinterías y talleres en todo el país, por encargo de Mibanco y el banco de Ideas de Credicorp.

Es verdad que la multiplicidad de micro y pequeñas empresas revela un espíritu emprendedor muy extendido, pero lo que el estudio muestra es que 55% de estos emprendimientos son unipersonales, 33% tienen apenas dos trabajadores y solo 12% tienen tres o más trabajadores. A su vez, que 75% de sus trabajadores son familiares y que tanto el emprendedor principal como sus colaboradores reciben en la mayoría de los casos ingresos por debajo de la remuneración mínima vital. Es decir, se trata más de soluciones creativas al desempleo que de emprendimientos viables. La barrera para el crecimiento que enfrentan estos emprendedores es el resultado de su falta de capacitación y de financiamiento, lo que les limita la posibilidad de mejorar su productividad y rentabilidad.

Sin duda los informales no pagan impuestos, pero el hallazgo más relevante del estudio es que 47% de los encuestados contesta que “definitivamente” quisiera que su negocio sea formal y 38% ve su negocio “mucho más grande” en tres años. Es decir, hay un buen número de emprendimientos que podría formalizarse si se dan las condiciones apropiadas. La barrera de la legalidad que enfrentan los informales se deriva de la indolencia y la corrupción de las que son víctimas por parte de diversas entidades públicas.

Las empresas formales medianas y grandes pueden hacer mucho para ayudar a las micro y pequeñas empresas a crecer. Las becas Grupo Romero, para cursos virtuales, a las cuales ya han accedido 1.5 millones de peruanos, e iniciativas como el Compromiso MYPE desarrollado por el movimiento Es Hoy para animar a medianas y grandes empresas a simplificar el acceso de las Mypes a su registro de proveedores y a pagarles de manera más rápida por sus productos o servicios son mecanismos para ayudar a los emprendedores a mejorar su productividad y su liquidez.

La barrera de la legalidad depende del Estado. Los municipios deberían ser los primeros llamados a apoyar a sus microempresarios a formalizarse. Lamentablemente, la mayoría no lo hace. 85% de los informales encuestados señalan que las municipalidades distritales los apoyan poco o nada y 61% que es difícil o muy difícil obtener una licencia municipal. Algo similar perciben de la Sunat. Evidentemente, un microempresario no puede destinar muchas horas a hacer trámites porque son horas que deja de percibir ingresos. El Estado debería desplegar una cruzada para simplificar y digitalizar los procesos para la formalización.

El Congreso de la República también podría ayudar a reducir la informalidad mediante una modernización de la legislación laboral que incentive la contratación de trabajadores en empresas formales o eliminando los topes a las tasas de interés que solo convienen a los prestamistas informales del ‘gota a gota’ así como con otras iniciativas para promover la inversión, pero eso ya sería materia de otro artículo.

En conclusión, una estrategia para reducir la tasa de informalidad del microempresario debe ir acompañada de una estrategia para fomentar su crecimiento. Y eso depende del Estado, que tiene que abocarse a facilitar su formalización, simplificando y digitalizando trámites, pero puede acelerarse si el sector privado formal adopta actitudes más decididas para apoyar a las micro y pequeñas empresas en capacitación, simplificación para acceder a su registro de proveedores y pronto pago a sus facturas.

MAPFRE: 25 años construyendo un mundo más seguro

La aseguradora acaba de cumplir un cuarto de siglo en Perú. Su historia está llena de desafíos, compromiso y dedicación. Siempre cuidando lo que más te importa.

A lo largo de estos años, MAPFRE ha enfrentado situaciones cada vez más retadoras. Pero si algo caracteriza a la empresa es que mantiene el mismo propósito con el que inició sus acciones en Perú a finales de los 90: cuidar lo que te importa, acompañando a las personas y contribuyendo al desarrollo de una sociedad más sostenible y solidaria.

Actualmente, más de 1 millón de clientes confían en MAPFRE y, solo en lo que va del 2024, la empresa ha destinado más de 1.200 millones de soles a la atención de siniestros, cumpliendo con sus responsabilidades. Pero el impacto de la compañía no se reduce únicamente a la relación con sus clientes, sino que contribuye directamente a la economía local, generando empleo para más de 3 mil colaboradores y más de mil proveedores.

Durante estos 25 años cuidando lo que más les importa a los peruanos –su salud, sus bienes, sus finanzas, sus negocios y su futuro–, MAPFRE ha consolidado su posición en el mercado nacional. No solo es la red comercial de seguros más grande del Perú, sino también la aseguradora que ofrece la mejor experiencia del cliente, de acuerdo al Customer Xperience Index 2024, el prestigioso ranking desarrollado por Centrum PUCP, Datum Internacional y CX Latam Group.

A lo largo de estos años, la empresa ha entendido también la importancia de estar cerca de las familias peruanas, y fue en los momentos más difíciles para el país que la mejor versión de MAPFRE y sus colaboradores relució. Sucedió en agosto del 2007, cuando un terremoto de casi 8 grados en la escala de Richter dejó devastada a la ciudad de Pisco, en Ica. La responsabilidad social que impulsa la empresa no fue ajena al dolor de los miles de damnificados del sur. Poniendo rápidamente manos a la obra, organizó un campamento para alojar a 100 personas diarias durante seis meses. Allí no solo brindó ayuda alimenticia (200 toneladas) y abrigo con ropa y frazadas (50 toneladas), sino que también hizo llegar la atención médica necesaria ante el desastre. Fueron alrededor de 27 mil servicios clínicos los que llevó a cabo.

Casi trece años después, en 2020, una crisis sanitaria sin precedentes se extendió por el mundo. El COVID-19 llegó al Perú dejando a su paso cifras mortales impensadas. En ese duro contexto, con el sistema sanitario colapsado, la empresa demostró una vez más su capacidad para acompañar, atender emergencias, así como proteger la vida y salud de las personas.

Imagen Reconocimiento. Elegidos como la aseguradora con la mejor experiencia al cliente en Perú, en el Customer Xperience Index 2024.

Por un Perú más sostenible

Desde hace algunas décadas, los criterios de sostenibilidad, tanto ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), han cobrado fuerza tanto en la sociedad como en las empresas. Consciente de la capacidad para contribuir a que el mundo sea un lugar cada vez más justo, equitativo y próspero, MAPFRE apunta a desempeñar un papel fundamental en el cumplimiento de metas sociales como la igualdad de oportunidades, de género o el respeto a los derechos humanos.

En ese sentido, los objetivos del Plan de Sostenibilidad 2024-2026 de la aseguradora en su negocio convergen con los de carácter social: alcanzar un 3,5% de personas con discapacidad en planilla, aumentar hasta el 95% la cartera de inversión calificada con criterios ESG y tener el 100% de los proveedores de soporte homologados con criterios ESG. Todo esto, por supuesto, acompañado de la noble labor que realizan a través de la Fundación MAPFRE.

De otro lado, la Asociación de Ginebra, agrupación internacional de compañías de seguros, ha expuesto las acciones que las compañías de este rubro pueden llevar a cabo para contribuir a la construcción de una sociedad mejor. Entre ellas están promover la educación y estabilidad financiera al ofrecer un respaldo a personas, familias y empresas para afrontar sus proyectos futuros. Estabilizar y complementar los programas gubernamentales de seguridad social con diversas modalidades de seguros como los de vida, accidentes o planes de pensiones; así como dar movilidad a los ahorros, que se utilizan para cubrir siniestros y hasta para ayudar a sostener la deuda pública de los Estados.

MAPFRE lleva 25 años cuidando a las familias peruanas, de la mano de la red comercial de seguros más grande del país, desde diversas oficinas a nivel nacional pero además trabajando con corredores locales e internacionales, consolidando alianzas con instituciones financieras, y contando con redes propias de agentes de seguros, todo esto para acercar los beneficios de los seguros cada vez a más peruanos.

“De la mano con lo nuestro” promueve consumo de truchas de origen responsable

La campaña liderada por Wong busca revalorizar el consumo de productos locales en alianza con proveedores certificados por su calidad, cuidado del medioambiente y desarrollo sostenible.

Imagen

Ratificando su compromiso con el progreso del Perú, Wong acaba de presentar la segunda edición de la campaña “De la mano con lo nuestro”. Esta vez, la iniciativa, además de ofrecer un producto peruano de gran calidad, visibiliza el impacto que la comercialización y el impulso de un producto pueden generar en la comunidad, y tiene como protagonistas a las truchas de Huancavelica.

Altos estándares de calidad

Conocida en la actualidad por su alto valor nutricional, la trucha fue introducida en el Perú durante la primera mitad del siglo XX. Llegó desde Norteamérica inicialmente con el objetivo de servir para la práctica de la pesca deportiva. Su alto valor proteico y gran contenido de Omega 3, que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, así como su aporte de minerales y vitaminas —selenio, fósforo y vitaminas del grupo B —, beneficiosas para el desarrollo y funcionamiento del cerebro, han hecho de este alimento un gran aliado para la nutrición.

En el Perú, existe un lugar a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar que se ha convertido en hábitat natural para diversas especies de este pez. El agua dulce y pura de la laguna de Choclococha, en la región Huancavelica, es el ambiente propicio para el cultivo de truchas de la más alta calidad. Allí, este recurso se caracteriza por tener un gran tamaño, poseer un color intenso y presentar un bajo porcentaje de grasas.

La crianza de truchas en Choclococha tiene un proceso meticuloso y responsable. Los encargados de este cuidado son los productores Mar Andino y Peruvian Andean Trout SAC, quienes trabajan con un riguroso proceso de crianza que mantiene a las truchas saludables y libres de antibióticos, lo que les confiere características únicas.

La calidad y los estándares de producción de este alimento están respaldados por Best Aquaculture Practices (BAP) y Aquaculture Stewardship Council (ASC), dos reconocidas certificaciones globales que garantizan las prácticas de producción responsable con mínimos impactos en el medioambiente.

Imagen Nutritivo. La trucha tiene un alto valor proteico y gran contenido de Omega 3.

Generando oportunidades

Más allá de ofrecer un producto de gran calidad, “De la mano con lo nuestro”, de supermercados Wong, ha generado un gran impacto en los pobladores de las comunidades aledañas a los centros de cultivo tanto de Huancavelica como de la central en Lima. Solo en Choclococha se ha brindado trabajo a más de 160 peruanos, fomentando oportunidades laborales para mujeres huancavelicanas. A nivel nacional son más de 600 puestos de trabajo los que se han creado. También, como parte de esta campaña, cerca del centro de Choclococha, Mar Andino ha implementado un programa educativo para niñas y niños de hasta ocho años.

Como se recuerda, la primera edición de “De la mano con lo nuestro” se llevó a cabo en 2023. Por entonces, se promovió con éxito cuatro variedades de papas nativas de Ayacucho: cacho de toro, huayro macho, sumaq sonqo y queqorani.

Este año la segunda edición de esta iniciativa, llamada “Truchas de Huancavelica”, se lanzó en agosto pasado. El producto estará disponible en diferentes presentaciones durante todo el año en las tiendas físicas de Wong, en la página web wong.pe o mediante la App Wong.

Con ambas ediciones de la campaña “De la mano con lo nuestro”, se ha buscado promover alimentos de alta calidad y a la vez reforzar el compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible y el apoyo a las comunidades locales. Estos productos, representantes de lo mejor de la gastronomía peruana, son también un reconocimiento a quienes trabajan a diario para proveernos de los recursos más sabrosos y variados que han llevado a nuestra cocina a lo más alto.

Imagen Trabajo meticuloso. La crianza de truchas en Choclococha, a 4,500 msnm tiene un proceso responsable. Allí se realiza un riguroso proceso de crianza que mantiene a las truchas saludables y libres de antibióticos.

Empresarios comprometidos

Por: Luis Carranza, economista

A inicios de 1990, el Estado había fracasado rotundamente. El producto por habitante había tenido tasas de crecimiento negativas en la década de los 80, los fuertes déficits fiscales financiados con emisión del banco central (“la maquinita”) había generado hiperinflación y la pobreza llegaba cerca al 60% de la población.

En ese contexto, la sociedad peruana estaba convencida de que la inversión privada era la que tenía que sacar adelante al país. A los dos valores fundamentales de la sociedad peruana, el espíritu emprendedor de nuestra gente y las ganas de trabajar, se sumaba así un tercer valor, que las empresas eran necesarias para crecer y, por lo tanto, la inversión privada había que protegerla e incentivarla.

Esos valores de nuestra sociedad, le dieron legitimidad a la Constitución de 1993 que básicamente le ponía candados al Estado, dando independencia al banco central y poniendo controles a la indisciplina fiscal, y promovía y protegía a la inversión privada. Bajo estos principios institucionales empieza un proceso de crecimiento importante que, a pesar de las crisis externas, nos llevó a liderar el crecimiento en América Latina porque el Estado y el empresariado empezaron a trabajar de manera coordinada con una misma visión de desarrollo, cada uno haciendo su papel.

El mejor ejemplo de esto es lo que ocurrió con las exportaciones agrícolas no tradicionales que entre 1993 y 2023 se multiplicaron por 50 (¡una tasa de crecimiento anual promedio de 14%!). Es un claro ejemplo de cómo el sector privado se encarga de hacer su trabajo y el sector público de hacer el suyo de manera coordinada. Mejoras regulatorias, promoción de inversión, simplificación, tratados de libre comercio; mientras que los empresarios se especializaban, innovaban, invertían y resolvían problemas de acción colectiva como la cadena de frio. Ahora lideramos en productividad varios productos y tenemos una gran diversificación de mercados y de productos que nos dan una gran solidez.

Este es uno de los grandes motores de impulso del crecimiento en el Perú y es el mejor ejemplo de que lo hicimos muy bien. Pero también es el mejor ejemplo de cómo, absurdamente, nosotros mismos nos cortamos las alas para seguir volando. Teniendo un gran potencial de crecimiento, tenemos paralizados importantes proyectos de irrigación y retrocedimos en la ley de promoción agraria. Lo que la sociedad peruana debe entender es que esto no es un problema para los empresarios agrícolas, es un problema para todos los peruanos, especialmente para los campesinos pobres que viven en nuestra sierra y no podrán conseguir un empleo bien remunerado y con seguridad social.

Este ejemplo de activa participación de los empresarios, lo hemos visto en otros casos, como Empresarios por la Educación, que en la década de 2000 pusieron el tema de la calidad de la educación sobre el tapete posicionando las reformas educativas que vendrían luego.

Lamentablemente, durante la década pasada, los escándalos de corrupción devaluaron estos valores fundamentales y la politización de la justicia terminó por alejar a los empresarios de las propuestas de políticas públicas y de la agenda de desarrollo del país.

Recuperar ese valor es clave para evitar que el Estado se siga desbordando y se multipliquen los casos como Petroperú; para que los políticos entiendan que lo único que genera aumentos salariales reales y permanentes es la productividad y no sus propuestas legislativas de bonificaciones, y para que se presione al Estado no para beneficios particulares, sino para mejorar la eficiencia de las instituciones públicas.

En conversaciones recientes con empresarios a lo largo y ancho del país, en relación con la construcción de una visión de prosperidad del Perú, queda claro que, ante las ineficiencias del Estado en sus tres niveles, central, regional y municipal, debe resurgir una clase empresarial que busque cohesionar a la sociedad peruana para lograr un país próspero, inclusivo e integrado. Retomemos esos ejemplos extraordinarios que nos llevaron a sacar adelante proyectos tan complicados como Camisea y reformas tan difíciles como la apertura y los Tratados de Libre Comercio. Los empresarios deben volver a comprometerse con el desarrollo del país.

Cerro Verde: ejemplo de sana convivencia entre minería y agricultura

En Arequipa, el trabajo entre la empresa privada, las autoridades y la población está dando excelentes frutos. La optimización del agua como recurso fundamental para el campo y la actividad agroexportadora se va consolidando.

Imagen Desarrollo del agro. El mejoramiento de las tazas desarenadoras beneficiará a los agricultores de La Joya. Con asesoría y capacitación la meta es la exportación.

Como parte de las iniciativas que forman parte del llamado Círculo Virtuoso del Agua, un conjunto de obras ejecutadas por la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) desde 2003 y que benefician a distintos sectores de Arequipa, la empresa minera ha extendido su brazo solidario y sostenible a los agricultores de La Joya.

En los diez años que lleva el Plan de Desarrollo Agropecuario en la zona, las acciones realizadas han contribuido a la generación de infraestructura de riego, al mejoramiento genético y desparasitación del ganado, al desarrollo de cultivos orgánicos, así como la capacitación de los hombres del campo. El único objetivo es el crecimiento agrícola de La Joya y poner en valor el distrito a nivel global.

Respecto al vínculo entre Cerro Verde y la comunidad, Pablo Alcázar, gerente de Asuntos Públicos y Comunitarios de SMCV, resalta que “estamos totalmente integrados a la región, lo cual nos llena de orgullo y nos compromete a seguir contribuyendo a su desarrollo, como venimos haciendo con La Joya. Hemos llevado a cabo proyectos en conjunto que nos permiten generar un valor social más allá de nuestra operación”.

Imagen Riego más eficaz. Con más de 40 kilómetros de canales revestidos.

Eficiencia en el riego

El distrito de La Joya, ubicado a 90 minutos del centro de Arequipa, debe su nombre a la riqueza natural y fecundidad de sus tierras. Posee tres inmejorables condiciones: un suelo altamente productivo, un clima privilegiado y el conocimiento acumulado por sus pobladores durante décadas en la actividad agrícola. Para contribuir a la labor que más de tres mil agricultores realizan, Cerro Verde puso manos a la obra y dotó al distrito de una infraestructura mejorada que distribuya el agua de manera más eficaz. A ello contribuyeron los más de 40 kilómetros de canales revestidos — antes hechos de tierra y que provocaban pérdidas del recurso— que hoy les permite realizar un mejor uso y gestión del riego.

En este mismo sentido, la rehabilitación de un canal madre que presentaba filtraciones, ha permitido recuperar un 5% del volumen de agua total, optimizando de este modo la irrigación de más de 10 mil hectáreas de cultivos.

Otra buena noticia es la instalación de un nuevo sistema de compuertas y garras en la bocatoma Socosani, lo que ha evitado su obstrucción con desperdicios en época de lluvias y, como consecuencia, el desabastecimiento de agua a los agricultores de La Joya.

Adicionalmente, la iluminación de la bocatoma está permitiendo que los trabajadores del campo puedan extender su trabajo hasta la noche. De otro lado, se proyecta que la actual ejecución del mejoramiento de las tazas desarenadoras del canal madre beneficie a casi la totalidad de los agricultores del distrito.

Imagen Con la rehabilitación de un canal madre se ha optimizado la irrigación de más de 10 mil hectáreas de cultivos.

Talla agroexportadora

El fortalecimiento de capacidades y la asesoría técnica especializada y constante son parte primordial del Plan de Desarrollo Agropecuario. Entre estas actividades se brindan cursos orientados a mejorar las buenas prácticas agrícolas, niveles de calidad y seguridad de los productos, higiene, cuidado del medioambiente, entre otros.

Este trabajo impulsa el financiamiento de estudios y planes de negocios para incursionar en la actividad agroexportadora.

A la reconversión hacia los cultivos de gran acogida en el exterior se suma el incentivo de llevar a cabo procesos de certificación de los agricultores de La Joya como Comercio Justo y Global GAP, que contribuyen al desarrollo sostenible y a la cadena de custodia que aporta un alto grado de transparencia, integridad y valor al producto agrícola en el mercado.

Estos resultados han cambiado la posición de los nuevos agroexportadores formales en la cadena de comercialización. En total son 170 los agricultores que han conformado un consorcio que agrupa a siete asociaciones con una capacidad productiva relevante y que, gracias a las certificaciones obtenidas, pueden exportar de manera directa.

Entre los cultivos que se exportan destacan la palta, variedad Hass, y la tuna, que alberga a la cochinilla (Dactylopius coccus), insecto cuyas hembras producen un tinte cotizado en la industria textil.

Impulsared: el programa que genera emprendimientos sostenibles al norte de Lima

Impulsared, iniciativa que nace de la mano de Repsol, tiene como objetivo crear y fortalecer 45 nuevas empresas en Ventanilla, Santa Rosa, Aucallama, Ancón y Chancay en un año. Con un impacto estimado de 9.500 beneficiarios, el programa pone un énfasis particular en impulsar la participación femenina, garantizando que el 70 % de ellos sean mujeres.

Imagen

Aliados de tu Desarrollo, diseñado para potenciar emprendimientos

En más de 65 años de vida, Alicorp ha acompañado a los emprendedores del Perú. Este compromiso se renueva a través de una plataforma digital que brinda capacitaciones y asesoramientos para hacer sostenibles miles de negocios.

Imagen Acompañando. Aliados de tu Desarrollo ha lanzado su serie web en YouTube, conducida por Carlos Palma. Su equipo de expertos son el chef pastelero Ignacio Baladán, la coach en negocios Ximena Delgado y el chef Khabir Tello.

En 2022, según un informe de Ipsos Global Advisor, el Perú fue el cuarto país del mundo con más personas interesadas en emprender negocios. Sin embargo, datos del gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima reportan que ocho de cada diez emprendimientos no sobreviven al primer año de vida. En este contexto nace la plataforma digital Aliados de tu Desarrollo (aliadosdetudesarrollo.pe) de Alicorp.

Malena Morales, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la empresa de alimentos, sostiene que esta es una realidad que debe cambiar. “Por eso hemos reafirmado nuestro compromiso con los emprendedores, contribuyendo a potenciar sus negocios, desde una mirada innovadora y sostenible en el tiempo”. Agrega que, aunque la plataforma ha sido presentada este año, “nuestro acompañamiento a los emprendimientos se ha dado a lo largo de nuestra historia, ya que es la manera en la que gestionamos un negocio sostenible, contribuyendo con nuestra cadena de valor y generando un impacto positivo en nuestro entorno”.

Iniciativas aliadas

En la web se reúnen todas las iniciativas que la empresa ha implementado desde hace varios años en beneficio del emprendedor peruano. Cada una de las cinco propuestas tienen objetivos particulares.

Insuma: ofrece asesoramiento, capacitaciones, delivery rápido, compras de 850 productos sin restricciones de horarios para los negocios de panadería, restaurantes y lavanderías. Sus usuarios han reducido un 25% el tiempo en compras y el 73% ha visto mejoras en sus ventas, según un estudio de Ipsos. Llega a más de 23 mil emprendedores.

Diadía: propuesta de marketplace dirigida a bodegas y puestos de mercado, disponible las 24 horas del día. Incluye acceso a herramientas digitales para mayor agilidad y seguridad en sus transacciones, digitalización de inventario, entre otros procesos operativos. Al concluir 2024 espera atender a más de 70 mil negocios.

Crecemos Juntos: nació durante la emergencia sanitaria de 2020 y pone a disposición de los emprendedores más de 1,200 horas de enseñanza. En alianza con Centrum se ha diseñado un programa para capacitar a los líderes de restaurantes y panaderías. Además, ofrece acceso a créditos, promociones, entrega de capital semilla, implementación de delivery propio, marketing digital, entre otros temas.

Reposteras de Oro: comunidad digital enfocada en emprendimientos de repostería que nacen en casa. Este año se inició la Ruta de Oro que incluye espacios de capacitación en Lima, Piura, Huancayo, Trujillo, Arequipa, entre otros destinos. Las beneficiarias son alrededor de mil emprendedoras, quienes tiene acceso a demostraciones en vivo de recetas y técnicas a cargo de reconocidos expertos.

Ollas que Desarrollan (OQD): se ejecuta desde 2022 y tiene tres ejes de acción. Entregar alimentos, dotar de equipamiento para las cocinas y espacios de trabajo y brindar capacitaciones para mejorar su dinámica diaria para, posteriormente, plantear una propuesta de emprendimiento que logre la autosostenibilidad. OQD atendió a 432 ollas comunes en 10 regiones del Perú. Entregó más de 4’200,000 raciones de alimentos, beneficiando a más de 42 mil personas. Las lideresas capacitadas suman 1,200 y se mantienen en actividad 35 emprendimientos.

Imagen 145 mil son los negocios con los que trabaja Aliados de tu Desarrollo, entre bodegas (112,000), restaurantes (21,700), panaderías (9,400) y lavanderías (1,900).

Cifras de impacto

Aliados de tu Desarrollo trabaja con más de 145,000 negocios entre bodegas (112,000), restaurantes (21,700), panaderías (9,400) y lavanderías (1,900), ofreciéndoles capacitación y asesoramiento para el diseño de su oferta de servicios y productos. A la fecha se ha logrado capacitar a más de 250 mil usuarios a través de módulos virtuales y webinars gratuitos. Los recursos en línea suman más de 500. Los cursos y capacitaciones tienen una duración de hasta de cuatro horas y están alojados en la web Crecemos Juntos (crecemosjuntos.com.pe).

También se ha logrado desarrollar más de cuatro mil proyectos entre asesorías especializadas, tanto técnicas como comerciales para los clientes de acuerdo con cada necesidad.

“Siguiendo nuestro propósito de ‘Alimentar un mañana mejor’ —señala la vocera de Alicorp — sabemos que es fundamental impulsar al emprendedor en su crecimiento”. El año 2025 no será la excepción, pues la empresa planea seguir trabajando “para crear nuevas soluciones y seguir potenciando las que ya se han convertido en una herramienta esencial para la gestión de sus negocios”, concluye Morales.

El Círculo Virtuoso del Agua, 21 años contribuyendo al desarrollo de Arequipa

Imagen La inversión total de estas obras, cercana a los US$700 millones, representa el desarrollo de la infraestructura hídrica más importante del siglo en Arequipa.

Conocida como la Ciudad Blanca, Arequipa es hoy la segunda ciudad más grande del Perú tanto en población como en importancia económica, por lo que genera un aporte fundamental al PBI nacional y al desarrollo de actividades económicas clave para su crecimiento, como la minería. Además, Arequipa destaca por su belleza arquitectónica, su gran riqueza cultural y también por su liderazgo en la gestión de recursos hídricos, lo que la posiciona como un modelo en el manejo sostenible de agua, gracias a un trabajo conjunto realizado entre autoridades, sociedad civil y empresa privada.

Recordemos que geográficamente la ciudad de Arequipa está ubicada en la zona correspondiente al desierto de Atacama (Chile) y depende de las precipitaciones, el almacenamiento de agua y una correcta regulación en épocas de estiaje, para poder evitar la escasez hídrica. Asimismo, hasta hace algunos años, el río Chili, fuente primordial de vida y riego para la ciudad, se había convertido en uno los más contaminados del Perú, de acuerdo con la Autoridad Regional del Medio Ambiente (ARMA), debido a que su cauce recibía el 95% de los desagües de Arequipa Metropolitana, así como las descargas de 35 fuentes distintas, incluyendo desechos industriales, agrícolas y domésticos.

Ante un desafío de esta magnitud es que Cerro Verde y distintos sectores de Arequipa (autoridades, sociedad civil y población organizada), unieron esfuerzos en el año 2003 para tratar de solucionar el problema de manera conjunta, lo que permitió el diseño y ejecución de una serie de obras de gran impacto, incluidas dentro del denominado “Círculo Virtuoso del Agua”, una iniciativa que ocasionó un cambio significativo en la gestión de los recursos hídricos de la ciudad.

El Círculo Virtuoso del Agua incluyó el cofinanciamiento de las represas Pillones, Bamputañe y San José de Uzuña; la construcción del Sistema y la Planta de Tratamiento de Agua Potable - La Tomilla II que trata el 48% de agua potable de Arequipa; la implementación de redes de conexión para el Cono Norte y el Cono Este; la edificación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada (PTAR La Enlozada), así como la ejecución de infraestructura de riego.

La inversión total de estas obras, cercana a los US$700 millones, representa el desarrollo de la infraestructura hídrica más importante del siglo en Arequipa. Además de ello, Cerro Verde se encarga del 100% de la operación y mantenimiento de La Enlozada, de manera gratuita, sin afectar los ingresos de las familias arequipeñas.

“Para lograr el Círculo Virtuoso hicimos probablemente uno de los primeros acuerdos de una empresa privada con una empresa del Estado, no por Obras por Impuestos (OxI) ni Asociación Público-Privada (APP), porque todavía no existían esos mecanismos. Lo hicimos con Egasa, una empresa del Estado, con la que construimos dos represas que han logrado casi duplicar la capacidad de almacenamiento de agua para beneficio de la población arequipeña”, señala Pablo Alcázar, gerente de Asuntos Públicos y Relaciones Comunitarias de Cerro Verde.

Imagen Obras de impacto. La contribución de Cerro Verde —junto a autoridades, sociedad civil y población— ha convertido a Arequipa en líder en gestión de recursos hídricos.

Algunos de los principales resultados de este esfuerzo multisectorial indican que más de 1,500 millones de metros cúbicos de agua, que antes se perdían en el mar, han sido puestos a disposición de la ciudad de Arequipa. Del mismo modo, hoy cerca del 92% de la población de Arequipa metropolitana cuenta con cobertura de servicio de agua potable y el 95.5% de sus desagües son tratados en La Enlozada.

Un aspecto fundamental que debemos destacar es que el Círculo del Agua contribuyó a mejorar las condiciones de salud de los arequipeños, gracias a la descontaminación del río Chili, al mismo tiempo que generó mayores oportunidades para los agricultores, contribuyendo a lograr cultivos de mejor calidad y brindándoles la oportunidad de incursionar en la agroexportación. Otro hecho importante, esta vez para la biodiversidad, es que mucho de la flora y fauna existente a lo largo del río Chili ha reaparecido, lo que confirma el resultado positivo que han tenido las obras realizadas.

Unido a estos múltiples beneficios, podemos indicar que la mayor disponibilidad hídrica contribuyó a que Cerro Verde pueda ampliar sus operaciones con éxito, duplicando su producción de concentrado de cobre y de molibdeno; duplicando también el número de sus trabajadores en planilla, lo que representó una importante inyección económica para Arequipa.

“Lo más importante es que los beneficios del Círculo Virtuoso los sentimos los arequipeños en el día a día, porque las zanahorias, el tomate y la lechuga, por ejemplo, se riegan con agua limpia y llegan a nuestras mesas con la mejor calidad. Además, muchas especies alrededor del río Chili, como truchas, bagres, ranas, sapos y patos, que no se veían en décadas, han vuelto a su ecosistema natural, por lo que estamos muy contentos y continuaremos trabajando en este Círculo Virtuoso que sigue generando beneficios a una ciudad que crece”, indica Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la empresa minera.

Esta iniciativa de Cerro Verde ha seguido creciendo en el tiempo con obras hidráulicas complementarias, como parte de un esfuerzo de la empresa minera por seguir contribuyendo al progreso de Arequipa a través de distintas modalidades (como los aportes directos para temas sociales o la generación de infraestructura a través de OxI). En ese sentido, un estudio de Apoyo Consultoría señala que, en el año 2023, las actividades de Cerro Verde representaron el 46% del PBI regional, confirmando su compromiso permanente con el bienestar de todos los arequipeños.

Lo que la empresa privada puede hacer por la infraestructura

A través de su plataforma en línea Global Advisor y mediante la plataforma hindú IndiaBus, Ipsos realizó el Índice Global de Infraestructura 2024 para 32 países del mundo. Dentro del resultado general que arroja la encuesta, el Perú es uno de los países con menor satisfacción en infraestructura, con el 24%. Nuestro país se ubica en el puesto 29, detrás de los otros cinco países latinoamericanos que participan de este informe: México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile.

En el desagregado los encuestados peruanos hacen evidente la necesidad de mejorar la infraestructura de servicios básicos, reflejado en su escasa satisfacción con ellos. Por ejemplo, en el abastecimiento de agua y alcantarillado (20%), autopistas y carreteras (30%), la oferta de nuevas viviendas (30%) y la red ferroviaria (31%).

Un punto y aparte es la aceptación que genera la inversión privada como factor que impulsa el desarrollo, con un 79% de aprobación, el promedio global (67%) más alto luego del nivel de satisfacción con los aeropuertos.

Imagen "El Perú es uno de los países con menor satisfacción en infraestructura, con el 24%. Se ubica en el puesto 29, detrás de otros cinco países latinoamericanos”.

UNACEM: forjando los cimientos de la sustentabilidad

Inclusión, conservación y seguridad son palabras claves para la empresa y su ambiciosa meta de alcanzar la carbono neutralidad en 2050.

Imagen Team UNACEM. Conformado por cinco jóvenes atletas y paratletas.

Con más de 100 años de historia, Unión Andina de Cementos (UNACEM) se ha convertido en la cementera líder en el Perú. Respetando el propósito que dirige sus acciones: “Unidos crecemos para construir un mundo sostenible”, la empresa impulsa una industria de la construcción sólida y sustentable con respeto al medioambiente y a la calidad de vida de los peruanos.

Ejemplo de ello son los múltiples proyectos e iniciativas que UNACEM ha desarrollado. Aquí detallamos cuatro de ellos que contribuyen a la inclusión y accesibilidad de servicios, a la construcción segura, a la conservación de la naturaleza y al incentivo del deporte.

Veredas que guían

Para un ciudadano común resultaría difícil movilizarse sin una adecuada señalización. En el caso de las personas con discapacidad visual, la dificultad sería mayor si no existieran las baldosas podotáctiles que sirven para mejorar la orientación y el desplazamiento de las personas que sufren ceguera o baja visión.

Conscientes de su importancia, a través de su marca Cementos Sol, UNACEM identificó 10 servicios básicos (restaurantes, bancos, bodegas, farmacias, paraderos, centros de salud, centros comerciales y otros) para implementar un innovador sistema de estas baldosas. A la fecha, se han instalado más de 100 baldosas con el nuevo sistema, distribuidas en las avenidas Larco y Diagonal, y en las calles Diez Canseco y Lima.

Entre los reconocimientos a la campaña destacan los ocho leones obtenidos en el Cannes Lions 2024 —por su significativo impacto con la inclusión social y el desarrollo comunitario—, los Premios Effie, LIA y BID24.

Imagen Baldosas podotáctiles. Mejora el tránsito de personas con discapacidad visual.

Los sueños de Sol

En 2023, Cemento Sol creó Protegiendo los sueños de Sol, primer cortometraje animado del Perú para concientizar a los niños sobre la importancia de construir de forma segura. La historia, simple, pero atractiva, permite conectar con las familias peruanas. Gira en torno a Sol Segura (12) —voz a cargo de la cantante de pop andino Milena Wharton—, quien quiere construir un albergue para perros y en el camino descubrirá la importancia de la prevención y planificación. En el corto, la pequeña Sol sigue los “8 pasos de la construcción segura”, iniciativa lanzada en 2021.

Fue tanto el éxito de este trabajo audiovisual que su mensaje llegó a más de 36 países. Por ello, se creó una serie animada de ocho capítulos para TikTok llamada Protegiendo el futuro de Sol, donde la protagonista vive nuevas aventuras al lado de su familia y otros personajes.

Imagen Éxito. El cortometraje “Protegiendo el futuro de Sol” llegó a 35 países.

El Santuario de Amancay

Desde hace 23 años, entre Lurín y Pachacámac, en el corazón de las Lomas de Quebrada Río Seco, UNACEM viene desarrollando el Área de Conservación Privada el Santuario de Amancay. Con una extensión cercana a las 800 hectáreas, es la apuesta más importante del grupo para lograr reducir su huella de carbono y alcanzar la carbono neutralidad en 2050.

Esta solución basada en la naturaleza es una apuesta enorme de conservación desde el sector privado. En el santuario habitan cerca de 180 especies de flora y fauna, entre ellas la Flor de Amancay, símbolo de nuestra ciudad y actualmente en peligro de extinción. Oriunda de las lomas costeras, florece solo una vez al año, entre junio y julio. Sin embargo, el crecimiento urbano y el cambio climático están dañando su ecosistema.

Gracias a los esfuerzos de UNACEM, el santuario es ahora lugar ideal para el ecoturismo y para la práctica de trekking y ciclismo en un ambiente rodeado de naturaleza y zonas arqueológicas prehispánicas.

Imagen Santuario de Amancay. Iniciativa de conservación desde el sector privado.

Apoyo al deporte

El poder transformador del deporte es algo que UNACEM siempre tiene presente. Lo demostró con “Canchas para Soñar”, entrega de losas deportivas a distintas comunidades. En realidad, la empresa ha sido parte de la construcción de la mayor parte de la infraestructura deportiva del país.

Una iniciativa importante que empezó en 2019 es Team UNACEM. El objetivo es ayudar a los deportistas que dejaron en alto el nombre del Perú en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos celebrados en Lima. Está conformado por la bicampeona mundial de marcha atlética, Kimberly García; Pilar Jáuregui, campeona mundial paratleta de bádminton; la surfista y longboard Mafer Reyes; y, Rodrigo Santillán, paranadador de estilo libre y espalda. Todos ellos ejemplos de excelencia, determinación e inclusión.

Finalmente, desde 2023, UNACEM es auspiciador de la Liga Femenina Apuesta Total y creador del Team Sol, que apoya a las figuras del fútbol femenino.

“Tenemos el compromiso de combatir los retos nutricionales de América Latina”

Además de liderar una importante campaña educativa y social para disminuir los niveles de anemia infantil, el Grupo Gloria centra sus acciones sostenibles en el cuidado del planeta y el impacto positivo en el desarrollo comunitario.

Imagen Campaña de nutrición. Para el grupo Gloria el principal vehículo de intervención positiva en la alimentación es la educación.

Convencidos de que el éxito de una empresa no se mide solo por su rentabilidad, sino también por su impacto social y ambiental, el Grupo Gloria “tiene el compromiso de trascender como líderes de la evolución económica y social de todos los países en donde operamos. Asumimos la sostenibilidad como un elemento inherente a nuestras operaciones, el cual repercute tanto en la gestión del negocio como en la relación con nuestros entornos”. Las anteriores afirmaciones pertenecen a Reinaldo Serra, gerente corporativo de Asuntos Públicos del Grupo, quien amplía el panorama sobre las actividades en pro de la sostenibilidad que están llevando a cabo.

¿Cuáles son los ejes que sustentan el accionar del Grupo Gloria?

Trabajamos con base en tres pilares estratégicos que guían nuestras acciones: a) Nutrición para Todos, enfocado no solo en el desarrollo y elaboración de productos ricos, nutritivos y accesibles, sino también en la educación nutricional. b) Protección del Planeta, orientado al cuidado del medioambiente a través de diversas prácticas sostenibles integradas a nuestras operaciones. c) Crecer Juntos, dirigido a impactar positivamente en los actores dentro de nuestra cadena de valor y en las comunidades aledañas.

¿Qué papel desempeñan las comunidades y los colaboradores dentro del grupo y sus objetivos?

La experiencia nos ha demostrado que el fortalecimiento de los vínculos con nuestros diversos públicos resulta esencial para asegurar la continuidad y sostenibilidad de nuestros distintos negocios. A través del pilar Crecer Juntos nos proponemos impulsar el desarrollo social y económico de nuestros públicos de interés. Un aspecto destacado es el Programa de Desarrollo Ganadero, en el que buscamos fortalecer a nuestros proveedores lecheros y fomentar la sostenibilidad en sus prácticas, a través de asesoría técnica, capacitación, financiamiento y otros beneficios que les permitan modernizar sus procesos, elevar los estándares de producción y, por consiguiente, mejorar sus ingresos.

Tenemos iniciativas significativas de amplio impacto como Obras por Impuestos, programas de empleabilidad para la inserción laboral formal y programas de educación financiera. Nuestros colaboradores, de igual forma, son parte esencial de la organización. Es primordial fortalecer el talento de las más de 33 mil personas que son parte de nuestras compañías.

Imagen Serra. “Nuestra meta es impulsar un legado positivo”.

¿En qué temas ligados al desarrollo sostenible se ha hecho más énfasis?

Somos un conglomerado industrial con presencia en diversos rubros. Nuestro compromiso con la sostenibilidad parte de una mirada específica a la naturaleza de cada negocio. De manera transversal a todas nuestras operaciones, desarrollamos análisis, evaluaciones y planificación estratégica en nuestras cadenas productivas a fin de identificar potenciales oportunidades de mejora a través de la logística inversa, la circularidad y nuevas matrices energéticas que nos permitan hacer un uso más eficiente de nuestros recursos.

Ejemplo de ello es el renovado portafolio de productos Yura, dentro del cual encontramos el reconocido cemento puzolánico, gracias al cual reducimos el uso de clínker y sus emisiones. En Trupal, empresa cartonera y papelera, promovemos la economía circular mediante una amplia red de acopio que nos permite recuperar un promedio de 7,500 toneladas mensuales de cartón y, además, incorporamos el bagazo de caña como materia prima. El Grupo también viene trabajando en favor del cambio de matriz energética. La planta de energía fotovoltaica de Yura, que iniciará operaciones en 2025, es un ejemplo.

¿Cuáles son los programas de ayuda social más exitosos de Gloria?

Tenemos el compromiso de combatir los retos nutricionales de América Latina a través de nuestros productos alimenticios (70% de ellos están fortificados) y la educación nutricional. Así, a través de nuestro pilar Nutrición para Todos, venimos desarrollando programas focalizados en la población infantil y adolescente, hasta madres gestantes y lactantes. Trabajamos de manera conjunta con actores claves del sector salud, educación, gobiernos locales, organismos no gubernamentales, teniendo como principal vehículo la educación.

Con Nutriendo al Perú con Gloria nos proponemos combatir la anemia infantil presente en distintas localidades, aumentando los niveles de hemoglobina en dicha población mediante la donación de alimentos fortificados con hierro y capacitación a padres de familia en buenas prácticas nutricionales y manejo de alimentos, además de talleres de emprendimiento que faciliten un mayor acceso a alimentos con alto valor nutricional. Estamos convencidos de que, al integrar sostenibilidad, eficiencia y rentabilidad dentro de nuestra estrategia, podemos generar oportunidades que promuevan un desarrollo duradero, responsable y conjunto con nuestros stakeholders.

Imagen Obras y economía circular. Con Obras por Impuestos, Gloria genera impacto social. La red de acopio de Trupal recupera 7,500 TN de cartón.

Compromiso sostenible: La ruta de Unacem para convertirse en carbono neutral

Imagen "Unacem ha logrado reemplazar un porcentaje significativo de clínker, reduciendo hasta un 30% su contenido sin perder la calidad de su producto’’.

Unacem es la empresa cementera líder en el país perteneciente al Grupo Unacem. Cuenta con un legado de más de 100 años promoviendo una construcción sólida y sostenible, respaldado en la calidad de sus productos cementos Sol, Andino y Apu.

El cemento cumple un rol importante en la economía del país al ser un componente esencial para diferentes sectores. Genera oportunidades de empleo y contribuye al desarrollo sostenible, impactando directamente en la calidad de vida de la población. Además, es el segundo elemento más utilizado en el mundo, después del agua, por lo que su impacto es enorme.

Guiado por su propósito: “Unidos crecemos para construir un mundo sostenible”, Unacem promueve diversas iniciativas de sostenibilidad y responsabilidad social, entre las que destacan: “Veredas que guían”, “Los 8 pasos de la construcción segura”, “Team Unacem”, y otras. Además, lidera los esfuerzos de la Hoja de Ruta Cementera del Grupo Unacem, cuyo objetivo es alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. Para lograrlo, se basa en cinco pilares:

El primero es la disminución del contenido de clínker, principal componente del cemento y la mayor fuente de emisiones de CO2 en su producción. Gracias al uso de puzolanas naturales, Unacem ha logrado reemplazar un porcentaje significativo de clínker, reduciendo hasta un 30% su contenido sin perder la calidad de su producto. Esta innovación no solo disminuye la huella de carbono, sino que optimiza los recursos naturales del país.

El segundo eje se enfoca en el cambio de matriz energética. Unacem ha priorizado el uso de gas natural, combustible que genera la mitad de emisiones en comparación con otros, como el carbón o el petróleo. Además, ha implementado la valorización de residuos sólidos como fuente de energía alternativa.

El tercer pilar aborda la eficiencia energética y térmica en los procesos productivos. Actualmente, el 90% de la energía eléctrica utilizada en las plantas de Unacem proviene de fuentes renovables, mientras que el 65% de la energía térmica para la producción de clínker se genera a partir de gas natural. Estas cifras colocan a la empresa a la vanguardia de la industria cementera regional en sostenibilidad.

Los dos últimos pilares evidencian nuestro compromiso con la conservación del medioambiente y los ecosistemas: la innovación y la captura de carbono. Unacem invierte en investigación para desarrollar nuevos materiales, tecnologías y productos que reduzcan aún más las emisiones de CO2. Asimismo, trabaja en proyectos de captura y compensación de carbono mediante soluciones basadas en la naturaleza, como la conservación del Santuario de Amancay, hogar de la emblemática flor de Lima, la flor de Amancay; y los bosques amazónicos y áreas naturales protegidas, como la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, entre Lima y Junín. Ambas iniciativas no solo capturan carbono, sino que también fomentan la biodiversidad y el bienestar comunitario.

El impacto de estas acciones no solo busca mejorar la eficiencia de la empresa, sino también plantear un precedente para el sector a nivel nacional. Unacem es reconocida como líder regional en sostenibilidad, con certificaciones como el tercer nivel de la huella de carbono, otorgado por el Ministerio del Ambiente. Este reconocimiento refuerza el compromiso de la empresa con metas de corto, mediano y largo plazo que trascienden su propia operación para beneficiar al país.

Además de los esfuerzos hacia la carbono neutralidad, Unacem suma esfuerzos por atender la problemática de la informalidad en la construcción que limita, además de la adopción de prácticas sostenibles. Unacem aborda este problema implementando programas de capacitación dirigidos a trabajadores del sector, en los que promueve el uso de mezclas optimizadas y procesos más eficientes. Además, la empresa colabora con autoridades y organismos reguladores para impulsar marcos normativos que incentiven el uso de tecnologías limpias y combustibles alternativos.

El Santuario de Amancay, el cambio en la matriz energética y la reducción del conte

nido de clínker son solo algunos ejemplos de cómo Unacem lidera un modelo de gestión que combina innovación, conservación ambiental y desarrollo social. Sin duda, el cemento, como componente esencial para la construcción de viviendas e infraestructura, es un motor del desarrollo económico y social del Perú. Desde viviendas dignas hasta hospitales, colegios y carreteras, este material impacta directamente en la calidad de vida de millones de peruanos.

En un contexto donde la sostenibilidad es prioridad, Unacem marca el camino. Su hoja de ruta hacia la descarbonización no solo responde a las demandas del cambio climático, sino que establece un modelo de transformación para otros sectores.

Sostenibilidad MAPFRE: la seguridad de un compromiso

¿Cuál es el aporte de las empresas de seguros para lograr la sustentabilidad que necesita el planeta? La compañía de origen español, que acaba de cumplir 25 años en el Perú, ha trazado un plan estratégico que abarca los ejes: ambiental, social, de negocios y gobernanza.

Imagen Voluntariado. MAPFRE promueve en sus colaboradores y familiares la ayuda social a favor de la sostenibilidad.

El decenio comprendido entre 2020 y 2030 ha sido denominado por la ONU como la Década de Acción, un periodo que invita a la urgente movilización de más gobiernos y empresas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en 2015, hace nueve años.

Para MAPFRE este lapso, aunque crítico para el mundo, brinda una oportunidad excepcional de trabajar juntos y enfrentar los desafíos sociales y ambientales. La aseguradora es consciente de que frente a estos problemas globales la única solución posible es la colaboración colectiva.

Como una empresa que se enfoca en generar un impacto positivo en su entorno, MAPFRE ha desplegado un Plan de Sostenibilidad 2024-2026 que pone el foco en estos retos a través de cuatro ejes: Ambiental, protección del planeta; Social, sumar fuerzas para cerrar brechas; Negocio, desarrollo de productos con criterios ESG; y, Gobernanza, impulsar la transparencia y el diálogo.

Imagen Nueva sede. En Miraflores. Fue diseñada bajo criterios sostenibles.

Compromisos de valor

En el eje ambiental, la propuesta del Grupo MAPFRE reúne esfuerzos para que en 2030 el 100% de sus operaciones en los países donde trabaja sean neutros en carbono. En el ámbito social, el objetivo apunta a que el 36% de mujeres que son parte de la empresa se ubique en puestos de dirección. En gobernanza, se espera que el 100% de sus proveedores estén homologados con criterios ESG para 2026. En el eje de Negocios, la meta es que el 95% de su cartera de inversión esté calificada con criterios ESG.

MAPFRE Perú está alineado a estos compromisos, pero ha adecuado el plan a la realidad peruana. Así, en el eje social, su compromiso está enfocado en promover el empleo, la inclusión, la educación financiera y la gestión de la cadena de valor. Para impulsar la empleabilidad, la compañía participa en ferias laborales y brinda charlas en alianza con diversas universidades buscando atraer el talento joven.

Asimismo, desde el año 2019, gestiona una Estrategia de Despliegue de Digital Workplace, que consiste en brindar capacitaciones en el uso de herramientas como Teams, Outlook, OneDrive, SharePoint y Eureka, plataforma en la que sus trabajadores comparten conocimiento y que ya ha permitido formar a más de 2,000 colaboradores, entre administrativos y nuevos ingresos.

Entre sus iniciativas más importantes de MAPFRE en inclusión social destaca la contratación de personas con discapacidad y el Programa de Mujeres Líderes que las prepara para asumir puestos de responsabilidad. A la fecha, más de 70 colaboradoras han participado en este programa y el 50% ha tenido una movilidad funcional.

También en Perú se está trabajando en el proyecto de homologación de proveedores. Con este se podrá conocer el estado en el que se encuentran los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. En 2023 se logró homologar a más de 200 proveedores. En cuanto a la promoción de una cultura de educación financiera y de seguros, la compañía está usando sus redes sociales y plataformas digitales para difundir contenido utilitario para sus clientes, usuarios y comunidad en general.

La reducción de la huella de carbono en todas las sedes de MAPFRE Perú es el objetivo principal respecto al eje ambiental. En 2023 se logró reducir n 22% con respecto al año anterior. Este 2024 se inició la adquisición de bonos de carbono. Siguiendo con este objetivo, la nueva sede principal en Perú —ubicada en la avenida Armendáriz— ha sido diseñada con criterios sostenibles. Cuenta con la certificación Leed Gold e ISO 14001 las que acreditan la correcta gestión ambiental.

La renovación de la flota vehicular de la aseguradora, iniciada en 2022, ha privilegiado autos de bajas emisiones de carbono que reafirman su compromiso con el planeta. Estas acciones le han permitido participar del programa ‘Huella de Carbono Perú’ del Ministerio del Ambiente y obtener el nivel 2 de reconocimiento.

Para el eje de gobernanza, la compañía trabaja en dos líneas: Transparencia, ODS y Huella Social. Un buen momento para reforzar estos valores entre sus colaboradores es la Semana MAPFRE. A través de diversas acciones realizadas durante una semana, se impulsa el conocimiento de las actividades de MAPFRE en sostenibilidad.

También se invita a los colaboradores y familiares a participar del Programa de Voluntariado, una experiencia de ayuda y solidaridad con quienes más lo necesitan. En los últimos años fueron más de 1,450 voluntarios los que participaron en al menos 340 actividades. Los beneficiados del voluntariado, la Fundación MAPFRE y MAPFRE Perú superan las 30,000 personas, entre niños, adolescentes y adultos.

“TGP Extensión Sur revolucionará Arequipa, así como el gas de Camisea revolucionó al país”

Imagen Tomás Delgado, CEO de TGP

Por Nicolás Castillo

Transportadora de Gas del Perú (TGP) es la concesionaria que transporta el gas natural, así como los líquidos de gas natural por ductos que recorren la selva, sierra y costa del país. Tomás Delgado, CEO de la empresa, sostiene que TGP invertirá US$2,000 millones para hacer de Arequipa más competitiva y mejorar el nivel de vida de su población.

Arequipa tiene un gran potencial de desarrollo, pero está en recesión. ¿Qué necesita para salir de esta situación?

Arequipa tiene un potencial envidiable gracias a la combinación de sus recursos naturales y su ubicación estratégica. Históricamente, la región ha estado en una posición privilegiada para convertirse en el hub de todo el sur porque tiene acceso al mar, recursos abundantes y un potencial económico que hoy está bastante subutilizado. Lo que Arequipa necesita para explotar ese gran potencial es principalmente inversión privada, enfocada en el desarrollo de infraestructura, que idealmente debería venir del sector privado. Es fundamental que estos proyectos sean autosostenibles y no dependan de financiamiento ni subsidios del Estado. La inversión privada es clave por el efecto multiplicador que genera en la economía local y regional.

¿Qué tipo de proyectos de infraestructura requiere Arequipa?

Hoy en Arequipa hay muchísimos proyectos de diferentes tipos de industrias y, para promoverlos, una de las deficiencias más importantes que hay que resolver es la infraestructura en puertos, carreteras, electricidad y, por supuesto, en energía. Ese es el reto más importante que tiene Arequipa para consolidarse en el hub industrial del sur del país.

¿Es viable la inversión privada en Arequipa en este momento?

Definitivamente que es viable y la muestra es que hay numerosos proyectos privados que se están promoviendo en la región. Sin embargo, para fortalecer esta viabilidad, es crucial abordar ciertos desafíos, comenzando por el factor social. Hay muchos proyectos que sufren algún tipo de retraso, muchas veces, por la falta de entendimiento de las comunidades o, a veces, por posiciones ideológicas. Arequipa cuenta con una diversidad de proyectos en minería, industria, puertos y energía, incluido nuestro proyecto de hacer un gasoducto. Para avanzar en estas iniciativas, es fundamental mejorar la coordinación entre el Gobierno regional y el Gobierno central. Esta coordinación es un tema que debe mejorarse, porque aquí de lo que se trata es de mejorar el nivel de vida de la población.

¿Cuál debe ser la prioridad de regiones como Arequipa para atraer inversiones?

La prioridad de las regiones debe ser explicar claramente los beneficios que los proyectos traerán a la población. Esto es fundamental, porque una vez que la gente entiende cómo las inversiones impactarán positivamente en su vida, su salud, su educación, su nivel de vida, estas empiezan a destrabarse. Este trabajo no solo recae en las empresas privadas, sino también en el Gobierno regional y el Gobierno nacional. En la zona sur, donde las carencias en salud y educación son más evidentes, es importante que la gente entienda los beneficios que el proyecto va a traer.

Un gasoducto puede contribuir a reducir los costos de energía. ¿Cuáles son las ventajas del proyecto TGP Extensión Sur?

La zona sur enfrenta una desventaja competitiva por la falta de acceso directo a energía. Tanto la electricidad como el gas provienen del centro del país, lo que encarece los costos. Esta desventaja competitiva ha llevado a que muchas industrias se trasladen al centro. No hablo necesariamente de las grandes industrias, sino incluso de las pequeñas, por ejemplo, una panadería o un taller. Nuestro proyecto TGP Extensión Sur tiene como objetivo llevar energía competitiva a la región. Por ejemplo, una familia que actualmente usa GLP podría ahorrar hasta un 40% al año con el gas natural. Asimismo, un taxista que gasta aproximadamente S/13,000 anuales en diésel o gasolina podría reducir ese gasto a S/6,000, logrando un ahorro del 60%. La ventaja de llevar gas natural por ductos es la explicación de por qué la energía es más barata en el centro.

Si llevar el gas por ductos representa una gran ventaja para la pequeña industria, ¿cómo será para la grande?

Claro, hay muchas industrias emblemáticas de Arequipa que han tenido que trasladarse al centro. Por otro lado, en Arequipa hay empresas que compiten internacionalmente con esa desventaja. Imagínate cómo sería la región cuando se nivele en términos de competitividad con el centro. Perú tiene una gran ventaja versus los países vecinos que es justamente la energía. El país está bendecido con unos yacimientos de gas natural que todavía cuentan con un potencial muy grande para crecer. Ese beneficio hay que llevarlo a todo el país y es el gran desafío que tenemos.

Imagen El ducto de TGP que lleva gas a la costa mide alrededor de 729 kilómetros.

¿Qué se necesita para sacar adelante este proyecto y cuál será la inversión requerida?

Hemos presentado formalmente al Ministerio de Energía y Minas el diseño de la obra. Es decir, no es algo que estemos evaluando, sino que es una propuesta formal, 100% inversión privada, sin subsidios. Actualmente, nos encontramos en el proceso de evaluación conjunta con el Estado, que analizará la propuesta y de ser necesario hará los ajustes, y con eso se firmaría el contrato. Estimamos que la construcción puede tardar dos años. El proyecto contempla la construcción de un ducto de 900 kilómetros, que es más largo que el actual, con una inversión estimada de US$2,000 millones. Esto lo convertiría en la mayor inversión no minera en la historia de Arequipa. Durante la etapa de construcción, se generarán más de 20,000 empleos y, en operación, se crearán 4,000 puestos de trabajo. TGP Extensión Sur revolucionará Arequipa, así como el gas de Camisea revolucionó al país.

¿Cuál es la situación actual de TGP como empresa?

TGP lleva 20 años operando los gasoductos del gas de Camisea, infraestructura que genera casi la mitad de la energía eléctrica del país. Por ello, celebramos nuestro aniversario con mucha alegría, porque nuestra carta de presentación es haber mantenido el ducto con una disponibilidad del 99.9% durante este tiempo, lo que refleja nuestra confiabilidad operativa. Esto pese a tener los ductos más complejos de operar, porque los primeros 200 kilómetros están en selva virgen, accesible solo por helicóptero. Anualmente, invertimos más de US$100 millones en mantenimiento y operación, y somos reconocidos por tener la mejor tecnología para operar un ducto tan complejo, así como por nuestra responsabilidad.

Impulsared, creando empresas sociales y sostenibles en Lima

En menos de dos años miles de vecinos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay han experimentado una importante transformación social y de desarrollo económico. El programa de Repsol incentiva cambios positivos en cuanto a bienestar y nutrición.

Imagen Sumac MAKI. Ocho vecinos de Santa Rosa fusionaron tradiciones ancestrales y maquinaria actual para crear productos textiles de lana de alpaca con diseños actuales.

Todo empezó a inicios de 2023 bajo el liderazgo de Repsol. Por entonces, la empresa decidió lanzar Impulsared, programa que promueve la creación y formalización de empresas sociales y sostenibles que favorezcan el desarrollo de sus localidades.

Hasta el momento la iniciativa ha tenido dos etapas. Durante el primer año se llevó a cabo el programa piloto, cuyos resultados fueron la creación de siete empresas y la formación de cinco ollas comunes que beneficiaron a 1,300 personas. La segunda fase, también de un año y actualmente en proceso, proyecta la creación de 45 nuevas empresas y una inversión de parte de Repsol de S/15 millones. El impacto se daría en 9,500 personas.

¿Cómo funciona?

Desde su creación, Impulsared se centra en empresas relacionadas con la pesca, comercio y oficios, bienestar y nutrición, medioambiente y economía circular, así como en turismo sostenible. El programa ofrece diversos beneficios como capacitación técnica, formación empresarial, asistencia para la formalización, financiamiento no reembolsable y acompañamiento durante 12 meses. Tras varias sesiones de capacitación, asistencia técnica y empresarial, los emprendedores presentan un plan de negocios desarrollado con el apoyo de los especialistas del programa. Luego de ser aprobado, Impulsared les otorga un capital semilla no retornable que dará inicio a sus operaciones. A ello se suma el vital y constante acompañamiento durante el primer año.

Tine van den Wall Bake Rodríguez, gerente sénior de Sostenibilidad y Gestión Social de Repsol, resume el significado de esta iniciativa social. “Impulsared es un programa en el que fomentamos la creación de empresas, potenciando las habilidades de las personas para convertir sus ideas en una fuente de ingresos estable. Es un modelo completo. Actualmente, 25 empresas están por recibir su capital semilla, sumándose a las siete que ya operan desde el piloto y siguen recibiendo el acompañamiento de nuestros especialistas. Al finalizar este año, confiamos en mejorar la calidad de vida de muchas familias en el norte de Lima”, precisa.

Imagen Tacho verde. Vecinos de Ancón crearon compost y humus mejorado.

Nutrir con bienestar

Como parte del eje de bienestar social y nutrición, Impulsared trabaja con comedores populares y ollas comunes para fortalecer sus conocimientos para una alimentación saludable y segura. Asimismo, promueve la creación de grupos de ahorro y créditos para que las familias accedan a créditos seguros para sus gastos.

Uno de los principales objetivos de Impulsared es el empoderamiento y liderazgo de mujeres. La meta es que el 70% de personas beneficiarias sean mujeres. A la fecha, catorce ollas y comedores han mejorado sus capacidades en cocina óptima, algunas también se han formado en buenas prácticas y manipulación de alimentos, y siete de ellas forman parte de los grupos de ahorro y crédito del programa Impulsared.

Adicionalmente, tres ollas comunes han creado sus propios negocios: Sabrozón Norteño, perteneciente a la fase piloto, además de Pachacútec-Sabores regionales y Churanakura Warmi. Las dos últimas formaron parte de la segunda etapa de Fuertes Como el Hierro, programa desarrollado gracias a la alianza entre Repsol y el Banco de Alimentos Perú.

Imagen "La segunda fase de Impulsared proyecta la creación de 45 empresas, la inversión de Repsol de S/15 millones y el impacto en 9,500 personas.

Negocio propio

Muestra del éxito de Impulsared y su impacto en cinco comunidades en el norte de Lima son los negocios autosostenibles Sumac Maki y Tacho Verde.

El primero es una empresa conformada por ocho vecinos de Santa Rosa. Ellos

fusionaron tradiciones ancestrales y maquinaria actual para crear productos textiles de lana de alpaca con diseños inspirados en la cultura peruana, pero que incorpora estos tejidos en prendas de estilo contemporáneo, otorgándoles así un valor añadido. Lisette Príncipe, gerente de Sumac Maki, recuerda que su sueño empezó a hacerse realidad cuando recibió un comunicado sobre apoyo a emprendedores en el ámbito textil. “Muchas mamás vecinas decidimos unirnos y participar en Impulsared, buscando transformar nuestra situación y crear algo valioso”, cuenta. Ahora, la meta es llegar al mercado nacional e internacional.

Por su parte, Roger Tananta, gerente de Tacho Verde, destaca la ayuda de Impulsared en su formación como pequeños empresarios. “Lograr tener una empresa propia siempre fue nuestro objetivo principal. Con el apoyo del programa nos sentimos mucho más cerca de cumplir este propósito gracias a la asistencia que recibimos”.

El negocio tiene como socios a 12 vecinos de Ancón, cuyo amor por la naturaleza los motivó a crear compost y humus mejorado. El producto es ofrecido en el mercado bajo el nombre de Ancompost, junto a terrarios y plantas en macetas creadas y diseñadas por ellos mismos.

“En un futuro cercano, Arequipa será el nodo energético del país”

Imagen Jaime Cáceres Pdte. de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

La contribución de Arequipa al PBI nacional, como recuerda Julio Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), es del 6%. De este porcentaje, el 40% se deriva de las operaciones mineras, pero también existe interesante actividad agropecuaria, del sector manufacturero y del turismo. El líder gremial amplía el panorama de la región, apuntando a sus fortalezas y debilidades.

¿Qué significa para Arequipa ser nuevamente sede del importante foro empresarial?

En lo político, tenemos la oportunidad de decirles a los que hoy están dirigiendo los gobiernos locales, regionales y al gobierno central que hay que abordar la problemática de la población con mucho dinamismo, decisión y, por supuesto, buscando las oportunidades. Desde la parte social, abrimos la puerta grande de Arequipa para recibir a casi 1,000 ejecutivos. Durante tres días se van a escuchar importantes exposiciones, pero más que eso los paneles van a permitir buscar espacios para dialogar y proponer alternativas que puedan encaminar el rumbo de nuestro país. El eslogan de CADE Ejecutivos de este año es muy elocuente y esta conferencia anual nos debe permitir ser valientes y decididos en las potencialidades de la región, que son múltiples. Aunque la minería es el primer pilar de la economía en Arequipa y produjo el año pasado más de 470,000 toneladas métricas de concentrado de cobre, que representa más del 17% de la producción total del país, tenemos mucho más que ofrecer.

Según el Banco Mundial, Arequipa se encuentra en el sexto lugar entre 12 regiones evaluadas en términos de facilidad para hacer negocios (2020). Desde su perspectiva, ¿cuáles son los factores que facilitan o dificultan el emprendimiento en la región?

Los arequipeños siempre hemos sido gente ávida de hacer negocios, hay gente muy competente, empresarios destacados, eso ha permitido mirar de otra forma las oportunidades. Desde la CCIA estamos impulsando el clúster agroexportador y estamos trabajando muy fuerte en lo que es el clúster minero, estas son parte de las propuestas y soluciones. Lo que dificulta son los costos de energía. Hoy por hoy, Arequipa no es competitiva como Lima. No tenemos gas natural, pero para eso estamos impulsando la posibilidad de que TGP, una iniciativa privada que ya se ha alcanzado al Ministerio de Energía y Minas, realice el tendido del ducto que sale de Marcona hacia Arequipa con una inversión de 2,000 millones de dólares. Esto podría hacerse realidad en los próximos 24 meses. También está el tema del impulso a las energías renovables, energías limpias como es el hidrógeno verde, el gas natural, el tema geotérmico y la industria eólica. Arequipa es un potencial suministrador de energías y, fundamentalmente, de energías renovables.

De acuerdo con cifras del INEI al segundo trimestre de este año, en Arequipa la tasa de cierre de empresas supera a la de apertura. ¿Cuáles considera que son las principales causas de este fenómeno?

Se vio impactado por lo que sucedió en diciembre de 2022 y enero de 2023. A mucha industria golpeada por el COVID-19 se sumaron los conflictos sociales. Recordemos que estuvimos casi sitiados durante 17 días en diciembre y casi todo el mes de enero de 2023. Eso llevó a que el PBI se contrajera en más de 2.6% el primer trimestre del año pasado. Vamos tratando de salir de esta caída. Ahora estamos convencidos de que en 2025 las cifras van a ser más alentadoras en la región, así que en ese sentido confiamos en que la industria en general, sumado al turismo y a la industria minera, deben ser los pilares para poder dar ese paso.

¿Qué obstáculos enfrentan las empresas en Arequipa para ser más productivas?

Definitivamente, es la matriz energética lo que no nos ha permitido mantenernos en la operación a largo plazo. Muchas de las industrias han tenido que cerrar. Arequipa tiene casi 100,000 entre mypes y pymes, esto ha ido en aumento a raíz de los problemas sociales y el golpe que significó el COVID-19. Hoy lo que se está tratando de impulsar es un nuevo parque industrial, pero a eso se suma también las oportunidades en lo que es este el tema de energía renovables. Tenemos industria que ya está trabajando en plantas fotovoltaicas, algunas de ellas pronto van a ser inauguradas. El año 2025 va a ser un año muy auspicioso para retomar el sendero que siempre tuvo Arequipa, liderar después de Lima en la contribución del PBI y también ser grandes aportantes en temas de soluciones para el país.

En el ranking de facilidad para hacer negocios, Arequipa ocupa el último lugar en registro de propiedad, ¿esto se ha convertido en una barrera para el desarrollo de las empresas?

Desde hace siete años la ciudad está postrada por un proceso legal que interpuso la Fiscalía de Prevención del Delito referente al Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). Esto ha limitado mucho capital que estaba decidido a aportar en lo que es vivienda social en varios estratos y que se judicializó. Este proceso lo único que ha generado son invasiones y vivienda informal. La Municipalidad de Arequipa está tomando acciones con el Ministerio de Vivienda y esperamos que pronto se pueda revertir el tema del PDM. Lo del Registro de Propiedad, ha sido porque la situación señalada no permitía confianza en el empresariado y por supuesto generó que sea una barrera para el desarrollo de las empresas en Arequipa.

¿La ley base de la descentralización ha favorecido a la región? ¿Qué cambios a esta norma propondría?

Creo que no ha habido resultados porque la descentralización no se ha dado. Lima sigue siendo el gran absorbente de la economía del país. Por eso siempre he dicho que hay que mirar desde provincias hacia Lima, no al revés. Yo pediría una revisión al marco normativo porque esta ley lo único que ha generado es mucha corrupción. Por eso propongo que el Legislativo haga una revisión integral. Las regiones tienen que trabajar de forma autónoma, pero yo propondría lo que en un momento Pulgar Vidal dijo: las grandes macrorregiones, la macrorregión del sur, del norte y del centro sumadas a la gran capital. El Legislativo está en la obligación de hacer de este un tema de agenda para la siguiente legislatura.

Arequipa, una región con oportunidades por aprovechar

Arequipa retoma protagonismo como sede del foro empresarial más importante del país, que no es casual considerando todo el potencial que tiene.

Imagen Vuelta al sur. Al cabo de doce años, CADE regresa a Arequipa.

Después de 12 años, CADE Ejecutivos vuelve a Arequipa, una región que ha cumplido con los requisitos para ser sede del foro empresarial más importante del país. Este retorno no es casualidad: Arequipa es una de las zonas con mayor relevancia para la actividad productiva nacional. Según el BCR, el potencial de Arequipa se basa en su ingente riqueza de recursos naturales, una diversidad de pisos ecológicos y climas propicios para la producción agrícola, disponibilidad hídrica y uno de los mayores índices de capital humano del país, lo que se refleja en una amplia diversificación de las actividades económicas y una productividad laboral superior al promedio nacional.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), al cierre de 2023, Arequipa fue la región que más aportó a la economía del país, contribuyendo con el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) y el 10% de las exportaciones de bienes.

Este desempeño se debe, entre otros factores, a su liderazgo en la minería: es la primera productora de molibdeno y la segunda en cobre y oro.

Incluso, en 2022, Arequipa alcanzó un récord de exportaciones con un total de US$6,334 millones, gracias a sus envíos de minerales, así como de bienes agropecuarios como lana y pelo fino, en que la región es la productora número uno en el ámbito nacional.

Además, el dinamismo exportador de Arequipa se refleja en las 498 empresas arequipeñas que vendieron al exterior en 2023, siendo China y Estados Unidos los principales destinos. Otra característica es su liderazgo en la producción nacional de cebolla y su posicionamiento como el segundo productor del país de alcachofas y aceitunas.

No obstante, Arequipa enfrenta algunos desafíos en los que debe trabajar. En 2023, la pobreza golpeó al 13.9% de la población (por encima del 13.7% de 2022). Ese mismo año, la economía registró una caída de 1%. Esta recesión persiste en 2024. Al segundo trimestre de este año, su PBI trimestral se contrajo en 1.9%.

Además, Arequipa ocupa el puesto 4 de las 25 regiones del Índice de Competitividad Regional (Incore) 2023, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). Sin embargo, existen brechas sociales importantes, por ejemplo, en uno de cada cuatro distritos, menos de la mitad de viviendas tiene cobertura de servicios básicos.

Otra brecha por cerrar está referida al salario de las personas, pues en algunos distritos tienen ingresos más de 10 veces menores que el promedio de hogares.

Imagen Desafío. Hay que mostrar el potencial del sur, cambiar esa mirada de los problemáticos y visualizarlo como un solo factor de desarrollo, asegura Karina Málaga, quien conducirá el bloque de Alianza Público-Privada para el desarrollo regional en CADE Ejecutivos 2024.

TAREA PENDIENTE

“Arequipa tiene mucho potencial por explotar, lo que le permitiría recuperar el crecimiento, reducir los índices de pobreza, generar empleo e impulsar las inversiones”, precisa Karina Málaga, gerente general de Gestor Inmobiliario Inventa. La empresaria conducirá el bloque de Alianza público-privada para el desarrollo regional en CADE Ejecutivos 2024. En diálogo con Perú21, destacó que la región cuenta con importantes proyectos pendientes que podrían transformar su futuro.

Majes Siguas II, por ejemplo, está en la cartera pendiente. Esta es una obra de irrigación que comprende 38,000 hectáreas de nuevas tierras agrícolas, que se estima beneficiará de manera directa a 350,000 arequipeños y que reforzará la seguridad alimentaria, pues se destinaría 18,000 hectáreas a pequeños productores locales.

El proyecto minero Tía María, de US$1,400 millones, también es una oportunidad para que Arequipa logre consolidar su crecimiento, según Karina Málaga. Esta mina que está esperando más de 10 años y que el próximo año podría entrar en etapa de construcción, producirá alrededor de 120,000 toneladas de cobre y generará cerca de 9,000 puestos de trabajo.

“Vamos a presentar 18 proyectos emblemáticos, que los hemos ido reuniendo con las autoridades, para tratar desde CADE que se agilicen, y se pongan en marcha. Hay proyectos de infraestructura importante que tienden a generar puentes de conexión más ágiles entre Arequipa y el resto del sur del Perú. Hay proyectos mineros obligados para destrabar. Hay infraestructura de salud y educativa. Hay agroindustrial, tecnológico y también este proyecto de TGP de extensión de gas y un proyecto de hidrógeno verde”, añadió.

Algunas de las obras que contemplan ya están en proceso de expediente técnico, otras en licitación, pero todas están encaminadas para salir adelante y puedan beneficiar a la región y al país.

Karina Málaga reconoce que hay una tarea pendiente para que todas estas obras operen, una de las cuales se encuentra en la fragilidad de la institucionalidad en el Perú y la alta rotación de funcionarios que impiden que los trámites sigan adelante.

“Hay que mostrar el potencial del sur, cambiar esa mirada de los problemáticos y visualizarlo ya no fragmentado con Arequipa por un lado y Cusco y Puno por otro, sino como un solo factor de desarrollo. Hay que potenciar esa visión que necesitamos de que si no tenemos desarrollo, no vamos a llegar a ningún lado”, resaltó.

