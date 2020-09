El Segundo Bono Yo me quedo en casa, también llamado Bono Familiar Universal de S/760, otorgado por el Estado, ya se encuentra en proceso de validación por parte del RENIEC, y en conjunto con el MIDIS y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MEF). Ambas instituciones públicas se encargan de aprobar los padrones de los beneficiarios del ámbito rural y urbano que se verán beneficiados con el subsidio económico.

Bono Universal: Link de la plataforma virtual para conocer si eres beneficiario

4 pasos para consultar el Segundo Bono Yo me quedo en casa

1. Ingresa a la página del Bono Universal https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/

2. Ingresa el número de DNI y la fecha de emisión

3. Valida tu información en el campo No soy un robot

4. Clic en Consultar

Cómo puedo registrarme en el padrón del Midis

El Gobierno permitió a todos los que no figuraban en el padrón de beneficiarios del Bono Yo me quedo en casa del MIDIS, inscribirse mediante el Registro Nacional de Hogares de la plataforma de RENIEC. Sin embargo, la inscripción y registro de datos se realizó hasta fines del mes de julio, por tanto, ya no podrás realizar ningún trámite de inscripción.

¿Cuándo sera entregado el Segundo Bono Universal?

Según la ministra de Desarrollo de Inclusión Social, Patricia Donayre, el segundo bono universal será entregado a todas las personas que hayan recibido algunos de los subsidios económicos otorgados por el gobierno entre ellos, el bono independiente, bono yo me quedo en casa, bono rural, bono familiar universal.

Cómo puedo cobrar el Bono Yo me Quedo en Casa?

Primero debes ingresar a yomequedoencasa.pe , para conocer las cuatro modalidades de pago:

Depósito en cuenta del Banco de la Nación.

Billetera electrónica TUNKI del Banco Interbank.

Banca móvil del Banco de la Nación y Scotiabank.

y Giro en Banco de Crédito del Perú (BCP), Banco Continental BBVA, Banca de Comercio y Caja Metropolitana de Lima.

Luego ingresa tu número de tu DNI, fecha de emisión del documento y registra el código de seguridad que aparece en la imagen. Ahí podrás conocer cuál es la modalidad de cobro que te corresponde.

