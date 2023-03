El nivel de inclusión financiera en el Perú mejoró en la etapa posterior a la pandemia del COVID-19, según el Índice de Inclusión Financiera 2022 de Credicorp; sin embargo, aún se encuentra por debajo del promedio de Latinoamérica. Para comprender mejor lo que sucede en el territorio nacional, Credicorp encargó a Ipsos analizar las macrorregiones del país y enfatizar en 10 regiones específicas: Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Metropolitana, Piura y Puno.

El análisis fue realizado midiendo tres dimensiones: acceso al sistema financiero formal, el nivel de uso de este sistema y la calidad que la población percibe sobre el mismo y sus beneficios. Lo que se evidencia son brechas de conocimiento y de uso marcadas, sobre todo entre áreas rurales y urbanas.

“Sabemos que la inclusión financiera está ligada directamente con el bienestar social, pues para medirla e impulsarla se deben tomar en cuenta indicadores de educación, empleo, género, digitalización y varios otros”, explicó Enrique Pasquel Rodríguez, gerente de la División de Asuntos Corporativos de Credicorp.

En el frente de macrorregiones, se dividió al país en siete áreas: costa norte, sur y centro; sierra norte, sur y centro; y la selva. Adicionalmente, se midió de manera detallada a Lima Metropolitana, principal motor económico del país. En una escala del 0 al 100, en donde un mayor número indica un mayor nivel de inclusión financiera, el ránking se ve de la siguiente forma:

: costa norte (40.1/100). - : sierra norte (33.9/100). Puesto 4: costa centro (37.6/100) - Puesto 8: Sierra sur (32.7/100).

Lima Metropolitana y la zona costera sur y norte son las únicas con un porcentaje superior al 50% de su población en niveles adecuados o en progreso respecto a la inclusión dentro del sistema financiero. No obstante, en la costa centro, así como en la sierra (centro, norte y sur), la mitad de la población se encuentra en un nivel bajo de inclusión financiera. Para este estudio, se refiere al nivel bajo como un estado en el que la persona no conoce bien las herramientas financieras, no hace un uso eficiente de estas, no maneja conceptos básicos de educación financiera y, probablemente, no tiene una buena percepción del sistema financiero formal.

Independientemente de la zona geográfica, existen algunas tendencias identificadas en todas las regiones. En primer lugar, el uso de la billetera móvil ha aumentado de manera importante en el último año. Hoy, cerca de la mitad de la población usaría este medio frecuentemente. Entre el 2021 y 2022, el número de personas que afirmó conocer estos aplicativos pasó de 50% a 65%, entrando así en el top 4 de los productos/servicios financieros más populares del Perú. De igual manera, el porcentaje de uso regular pasó de 36% a 49%.

No obstante, lamentablemente el uso de efectivo aún es la modalidad más utilizada para hacer transacciones básicas en todas las regiones, niveles socioeconómicos, zonas de residencia y tanto para hombres como mujeres. Por ejemplo, para el 99% de la población en un NSE bajo es la modalidad principal para comprar alimentos, productos del hogar y productos personales. En la zona oriente del país, sucede lo mismo. Y si bien la brecha es corta, las mujeres optan más por esta modalidad que los hombres.

Por regiones

En el caso del análisis por regiones, se cuenta con información detallada para 10 de estas. Destaca el amplio conocimiento de productos financieros en regiones como Lima Metropolitana, (en promedio, un limeño conoce 8.8 herramientas), Arequipa (7.3), La Libertad (7.2), Piura (8) y Lambayeque (8). Todas estas regiones igualan o superan al promedio Latinoamericano (7.2). No obstante, el problema común para todas es el alto porcentaje poblacional que no ahorra. Salvo Arequipa y Lima, en donde un 65% y 68% de los encuestados, respectivamente, indicó no haber ahorrado entre junio 2021 y julio del 2022, para todos los demás casos la cifra no baja del 73. En este contexto, las regiones estudiadas obtuvieron los siguientes resultados:

: Piura: 40.7/100. - Cusco: 34.0/100. Puesto 5: Lambayeque: 38.5/100. - Puesto 10: Puno: 30.3/100.

“El objetivo es que este tipo de estudios sirva para armar estrategias que mejoren la calidad de vida de las poblaciones más excluidas del sistema financiero. En una etapa compleja como la que vivimos hoy en el país, es clave no dejar de lado este tipo de planes que lo que buscan es igualar el terreno para todos”, concluyó Pasquel.