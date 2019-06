Lima 2019: Cuatro tips para generar ingresos aprovechando el feriado largo

El 21 de julio comienzan los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 , y el Gobierno decretó varios días no laborables, ampliando el tradicional feriado de Fiestas Patrias desde el 26 hasta el 30 de julio.

El evento deportivo atraerá más de 50,000 turistas, lo que puede ser una oportunidad de generar ingresos extra durante este "feriado largo".

"Es una excelente oportunidad para generar ingresos adicionales, al poner en alquiler departamentos o espacios de nuestra casa que no utilicemos, sobre todo porque cada vez es más fácil ofertar a través de las nuevas herramientas tecnológicas y plataformas digitales", señaló Alfonso Vigil, gerente comercial de la Inmobiliaria Edifica.

Para ello, brindó cuatro consejos que lo ayudarán a sacarle el máximo provecho a los Panamericanos.

1. Tome precauciones. Prepare su vivienda con antelación, debe decidir si alquilará habitaciones o espacios completos y estar prevenido ante cualquier posible escenario.

Tome en cuenta que al ofertar un inmueble, debe preocuparse por tenerlo en óptimas condiciones para brindarle a su huésped una experiencia agradable, que lo beneficiará para próximas fechas.

2. Establezca precios acorde al mercado. Es importante conocer al público objetivo al que se está dirigiendo y asociarlo a las características de su departamento para establecer precios acorde al mercado.

Además, no puede descartar a los huéspedes que visitarán nuestro país por negocios o por turismo netamente. Por ejemplo, en distritos como San Isidro o Miraflores es muy común que se hospeden ejecutivos por periodos un poco más largos y buscan espacios cercanos a los principales centros financieros de nuestro del Perú.

3. La tecnología. Existen varias plataformas digitales como Airbnb, Homeaway, Booking, entre otros, que pueden ayudarlo a captar potenciales clientes. Asimismo, puede utilizar sus redes sociales como Instagram o Facebook.

4. Fotografías impactantes. Cuide la imagen de su vivienda y asegúrese de utilizar imágenes enfocadas a favorecer la estética.

Asimismo, use descripciones que generen impacto, enfatizando las dimensiones, calidad de acabados. No deje de considerar áreas aproximadas para ser transparente con respecto a las expectativas que puedan tener sus potenciales huéspedes, etc.