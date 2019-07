Lima 2019: cinco consejos de seguridad para reservar alojamiento 

Lima viendo siendo exitosamente el escenario de los Juegos Panamericanos 2019, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, motivo por el cual la ciudad ha recibido la llegada de cerca de 10 mil deportistas y miles de espectadores que siguen todo tipo de disciplinas.

Esta celebración, además de generar un importante movimiento económico a nivel local, implica un mayor flujo de visitantes y turistas de lo que es usual durante los meses de julio y agosto; y todo ello requiere estar preparados para la ocasión.



En ese sentido, Airbnb, plataforma de software dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos, comparte cinco consejos de seguridad para que tengas en cuenta al momento de reservar un hospedaje.

CINCO CONSEJOS A TOMAR EN CUENTA

● Verifica con tiempo todos los detalles del lugar en el que te hospedarás. Organiza con tiempo, a partir de tus preferencias, qué es lo que necesitas y qué aspectos priorizarás durante la elección de tu alojamiento (comodidad, ubicación, entre otros aspectos). Además, es importante revisar la reputación del anfitrión, leer su perfil, ver su foto y leer las críticas que recibió de parte de huéspedes previos.



● Mantente en contacto con tu anfitrión. Previo a tu llegada, ten en cuenta todo lo necesario para que no tengas ningún imprevisto. Airbnb tiene un sistema de mensajería interna que es la forma más ágil y segura de comunicarse. A través de este sistema pueden consultarse todos los detalles de la reserva como hora de llegada o preguntas sobre la propiedad. No es necesario trasladar la conversación hacia afuera de la plataforma.



● Verifica que realices transacciones seguras. Recuerda que todas las transacciones deben gestionarse mediante la plataforma de pago seguro de Airbnb. Anfitriones y huéspedes nunca deben intercambiar dinero en efectivo ni realizar depósitos en cuentas bancarias. Cuando los huéspedes hacen una reserva y pagan a través de Airbnb, los anfitriones reciben el dinero recién 24 horas después del check-in.



● Siempre conectados. La compañía cuenta con un equipo global que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, monitoreando las comunicaciones y las transacciones y también atendiendo consultas y reclamos de manera telefónica y por escrito en varios idiomas, para asegurar que la experiencia sea perfecta.



● Revisa siempre las indicaciones del lugar. Es usual que en los alojamientos, los anfitriones dejen cartillas en las que señalan diversos puntos de seguridad para tener en cuenta durante el uso de un espacio. No te tomará más que unos minutos revisarlas y será mejor para tu estadía.