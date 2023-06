Como empresaria y segunda vicepresidenta de Ahora Perú, Liliana Picasso atravesó la pandemia y presenció las secuelas que dejó esta en el turismo. Y, tras meses de conflictos sociales, desastres ocasionados por el fenómeno de El Niño y, hoy, alertas por el dengue, brinda una mirada de la situación que vive el sector y explica qué respuestas y medidas urgen para el turismo desde el Gobierno.

¿Cómo está avanzando la recuperación del turismo?

Hemos sido uno de los países con la peor gestión en la pandemia. En el turismo, algo increíble es que Cancún, en agosto de 2020, ya había resuelto su problema. Nosotros antes de la pandemia vendíamos más que Colombia. Hoy, Colombia ya lleva 6% arriba de su prepandemia. Vamos a tener una exposición con el ministro (de Comercio Exterior y Turismo); el Mincetur siempre ha sido muy receptivo. Lo primero que le preguntaremos es cuándo va a ser el turismo una política de Estado. El turismo tiene que fortalecerse a nivel institucional como un sector importante para el Gobierno por muchos temas.

¿Como el empleo?

El 80% del empleo es informal en empresas de hasta 20 trabajadores. ¿Qué pasa con el turismo? Que tienes mucha PEA (población económicamente activa) no necesariamente formal. Ahora estamos al 50% o menos de la PEA que había en 2019. ¿Qué ha pasado? Que, al no haber turismo, no hay trabajo. Ese artesano, ese taxista, ese guía no hacen nada y entran a la pobreza. Entonces, yo digo que el turismo es descentralización e inclusión social. Si tuviéramos un turismo fortalecido, no tendríamos estos niveles de pobreza.

En ese contexto, y más allá de los factores políticos, en algunas de las regiones donde hubo fuertes protestas entre diciembre y febrero también había descontento por el bajo desarrollo y la menor actividad económica, y eso incluye al turismo...

El turismo es un sector que involucra mucha mano de obra y es transversal, es un sector donde tienes que trabajar con el Ministerio del Interior, con Salud porque nosotros no solamente hemos tenido una crisis sanitaria. En la pandemia, ¿por qué hemos llegado a esos niveles de desaciertos? Por la falta de gestión del sector Salud. El turismo hace que la gente esté contenta, tenga trabajo, que tenga un sentido de pertenencia. ¿Y si no hay? Comienza a perderse esa cultura viva. ¿Ahora deben haber visto la publicidad de Transformers? Ha sido vista por más de 100 millones al día de ayer. Es como que nos dieran el regalo dorado y no hacemos nada. No sabemos gestionar.

¿Entonces, qué se ha dejado de hacer tras la pandemia?, ¿qué se ha perdido?

Son varios temas. Uno es que los gobernadores regionales, en turismo, (saben) cero. Ellos reciben dinero, pero no hay infraestructura ni conectividad. No hay gestión, no hay infraestructura para el desarrollo turístico: no hay carreteras, no hay las señalizaciones adecuadas.

Tampoco seguridad...

El tema de seguridad es complicado porque tienes estas paralizaciones, huelgas, bloqueos de líneas férreas, toma de aeropuertos y no se hacen corredores turísticos, no se coordina con el Ministerio del Interior. En estos momentos no tenemos un comité de crisis; el Mincetur no tiene un comité de crisis en el cual se sepa afrontar esto. En el exterior la gente no decide viajar al Perú mañana, sino que es un proceso de seis meses o hasta un año. No estamos preparados para contingencias. ¿Dónde están los gobiernos regionales? No tenemos articulación, estamos solos como sector turismo. Por ejemplo, ¿qué está pasando en el norte? El norte está perdido con el dengue. ¿El dengue no pudo ser previsto?, ¿no se pudo hacer un trabajo de prevención sabiendo lo que iba a pasar luego de esas lluvias y temperaturas altas? Y lo que ha pasado es que las reservas del norte están canceladas. Entonces, un sector que no tenía problemas hoy se puede convertir en un nuevo foco de pobreza por desidia del Gobierno porque no hace un trabajo de prevención.

Entonces, ¿el turismo también sufre la falta de prevención, tanto a nivel climatológico como de seguridad?

Por supuesto. Con todas estas alertas sanitarias, los turistas no vienen. Y el norte vive del turismo interno y el ecuatoriano no va a ir. Las personas y los empresarios están desesperados. No tenemos articulación en seguridad. No tenemos señalización.

¿Cuáles son las expectativas para la campaña por Fiestas Patrias?

Nosotros teníamos en julio de 2019 entre 6 mil y 7 mil turistas diarios. Vino la pandemia y se cerró mucho tiempo (la economía); de ahí se abrió y llegaban 2,000. Se cree que ahora vamos a estar entre más de 2,000 y un poco más de 4,000, pero ¿te imaginas cómo era estar sobre los 6 mil o 7 mil diarios?

¿Fueron efectivos Reactiva y el FAE Turismo?

En un momento se dio y funcionó, fue bueno para todo el sector. Cuando vino el FAE, las tasas (de interés) eran otras y las pequeñas empresas hoy no pueden entrar con estas tasas. Reactiva entraba con tasas de 1% o 2% por el respaldo del BCR. Muchos empresarios pequeños tomaron los créditos, pero tras las protestas, huaicos y plagas no han podido trabajar.

Datos:

Liliana Picasso estudió Administración en la Universidad del Pacífico. Es empresaria y ha sido parte de directorios de instituciones como IPAE. Actualmente es la segunda vicepresidenta de Ahora Perú.

Picasso explica que tienen que dar alternativas a los emprendedores y empresarios del turismo que están endeudados con créditos FAE. “Al menos refinanciar el FAE. La gente no quiere dejar de pagar. Todos los problemas son ajenos al empresario”, dijo.