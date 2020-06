Palabras hirientes, prejuicios, discriminación, resistencia al cambio y sesgos inconscientes son algunos de los problemas más frecuentes que enfrentan las personas de la comunidad LGTBI en sus centros de trabajo. Al ser el Perú un país donde más de 1.7 millones de adultos se identifican como parte de esta, según un estudio de Ipsos para el Ministerio de Justicia, ¿qué esfuerzos e iniciativas se despliegan en el sector privado para impulsar la inclusión y los ambientes seguros en los centros laborales?

Si bien acabar con los prejuicios y los sesgos que las personas pueden tener enraizados hacia la comunidad LGTBI no es una tarea de corto plazo, cada año más empresas implementan políticas inclusivas en favor de la comunidad LGTBI. Algunas lo hacen de manera individual y otras intercambiando experiencias. Es en este último grupo donde se encuentran las 53 integrantes de la red Pride Connection Perú, creada en 2017.

LÍDERES DEL CAMBIO

Una de ellas es IBM, que ha fortalecido e impulsado diversos programas y políticas internas de inclusión hacia las personas LGTBI en Perú desde 2016. No obstante, sus iniciativas son parte de una larga tradición de la cultura organizacional de esta firma a nivel mundial.

Según cuenta Anabella Cordero, gerente de Recursos Humanos de IBM Perú, Ecuador y Bolivia, la firma tiene “más de 100 años promoviendo la diversidad, inclusión e igualdad en el lugar de trabajo”.

“IBM agregó la orientación sexual a su política global de no discriminación en 1984, incorporando identidad y expresión de género en 2002”, comenta. Es con esa experiencia que actualmente IBM impulsa cinco políticas e iniciativas en el Perú.

Entre estas destacan el programa Out Role Model, lanzado en 2016 para identificar líderes LGTBI sobresalientes, y un curso de e-learning para todos los trabajadores, titulado Convertirse en un Aliado LGBT. A esta se suma la posibilidad de que las parejas de un mismo sexo pueden acceder a un seguro de salud. “IBM fue uno de los pioneros en tenerlo en el Perú”, resalta Cordero.

Otra compañía que pertenece a la red es Coca Cola, cuya política global incluye capítulos de diversidad e inclusión.

Patricia Campos, gerente de Recursos Humanos de Coca-Cola Perú, explica que debido a esto, las bases para la selección, contratación, desarrollo, compensación y carrera en la compañía son la formación, el desempeño, las habilidades y la experiencia, bajo la mirada de “talento sin etiquetas”.

A ambas se suma Falabella, la cual es parte de la red desde hace dos años y otorga licencias por nacimiento de bebés e incluye el concepto de adopción en el caso de las parejas del mismo sexo.

En comunicación con Perú21, la compañía especifica: “El 4% de las personas que trabajan con nosotros son parte de la comunidad LGTBIQ y estamos orgullosamente comprometidos con promover su inclusión a través de la implementación y mejora de políticas y procedimientos que los protejan”.

Desde la empresa afirman que haberse integrado a Pride Connection hace dos años les ha permitido mejorar en la adopción de buenas prácticas en favor de sus trabajadores, incluyendo una última iniciativa, que destacan: “Esta semana lanzamos nuestra Política de Transición de Género para las personas transgénero”.

GRANDES DESAFÍOS

Pese a los esfuerzos que realizan muchas empresas, también existen grandes desafíos al momento de generar ambientes laborales inclusivos y donde la comunidad LGTBI se sienta segura.

En Falabella ofrecen una mirada al respecto: “Los mayores desafíos que aparecen en la carrera hacia la diversidad son nuestras propias creencias y prejuicios, todos crecemos y nos formamos de alguna u otra manera con ellos y es un reto cuestionarnos, generar espacios libres para tener conversaciones ‘incómodas’, aceptar nuestros privilegios con respecto a los demás”.

Orlando Marchesi, socio principal de PwC Perú, que también es parte de la red de empresas, explica que todo cambio es complejo y que, para lograr cambios y una mayor inclusión, son importantes los debates abiertos.

“La visibilización y el debate abierto, que permita exponer los beneficios de tener políticas inclusivas y una sociedad diversa, terminarán por mostrar el camino. Las nuevas generaciones exigen el cambio en la sociedad, las empresas debemos ir de la mano con esa evolución”, afirma, basándose en la experiencia de esta firma de consultoría con sede en el Reino Unido.

Lograr tales cambios, además, no solo beneficiaría a los trabajadores, sino también favorecería el desempeño de las mismas compañías a nivel de competitividad y rentabilidad. Eso es lo que deja entrever el estudio Out to Succeed de PwC.

“Este resalta que la inclusión provee acceso a un mercado grande, con una capacidad adquisitiva estimada en 5 billones de dólares. Además, un 78% de personas de la comunidad LGTBI, así como sus familiares, amigos y aliados, señala que se cambiarían a una marca que apoye los derechos LGTBI”, adelanta Marchesi.

RESPONSABLES

Así como existen empresas que integran Pride Connection Perú, también existen otros actores que despliegan iniciativas fuera de esta, y uno de ellos es el BCP. Ana Lenka Jáuregui, gerente de Marketing y Experiencia del Cliente de esta entidad financiera, explica que dentro de Credicorp, matriz que acoge al BCP, existe una estrategia cuyo objetivo es “promover el trato igualitario, asegurando las oportunidades de crecimiento profesional”.

El mismo enfoque es el que la compañía plasma a nivel de beneficios para sus trabajadores. “Todos pueden acceder al seguro de salud para sus parejas, independientemente de su sexo, género u orientación sexual”, aclara Jáuregui.

La compañía del sector financiero también ha sido consciente de los cambios en el país y entre sus clientes, por lo que recientemente también ha lanzado productos financieros compartidos.

De esta manera, las iniciativas por tener un país con ambientes laborales más inclusivos hacia la comunidad LGTBI avanzan cada año y desde varios frentes. Y si bien antes era difícil estimar su impacto, hoy, al menos, las empresas líderes pueden ser conscientes de que más de 1.7 millones de peruanos tendrán presentes los esfuerzos que mantienen.

DATOS:

- Guadalupe Bolibar, gerente de RR.HH. de Accenture Perú, una de las firmas fundadoras de Pride Connection, aclara que la inclusión también requiere de un claro compromiso desde los cargos directivos de las empresas.

- Según un estudio de Accenture, Getting to Equal: El valor oculto de los Culture Makers, el 68% de líderes del mundo cree que un entorno o cultura de trabajo inclusivo es fundamental para el éxito de su negocio. Sin embargo, solo el 34% considera la diversidad una prioridad clave para su negocio.

