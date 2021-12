La producción, importación y comercialización del tecnopor quedó prohibida desde el 20 de diciembre de 2021, como parte de lo establecido en la Ley N° 30884, que regula el uso del poliestireno expandido (EPS).

Con la entrada en vigencia de esta norma las empresas o negocios se encuentran obligados a la sustitución de este material por polímero vegetal.

Sin embargo, ¿habrá algún impacto entre los consumidores si se tiene en cuenta que la mayoría de productos que se entregan por delivery o para llevar son enviados a través de estos envases?

Según la Asociación de Comercializadores de Plástico, actualmente existe una demanda promedio de 6 millones de empaques mensuales en el país.

La posición de las empresas

Al respecto, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines del Perú (Ahora Perú) aseguró a este medio que no debería haber un impacto importante o un alza en el reparto a domicilio ya que la medida había sido anunciada con bastante tiempo de anticipación.

En efecto, el 18 de diciembre de 2018 se dio la norma la cual establecía un plazo de 36 meses para detener de manera progresiva la fabricación y uso de envases de tecnopor para alimentos y bebidas.

Sin embargo, las bancadas de Fuerza Popular y Acción Popular presentaron hasta dos proyectos para que esta medida se extienda hasta el 2024, quienes alegaban falta de maquinaria y el insumo necesario para la fabricación de envases con insumos que reemplacen el tecnopor.

“Muchas empresas ya tenían previsiones de comprar y adquirir el nuevo material para reemplazar a estos envases (...) En general, la gente va a reemplazar un material por otro porque ya muchos lo están haciendo”, precisó Fredy Gamarra, gerente general de Ahora Perú.

“La situación no está para aumentar precios. Aún se está recuperando el consumo. Si tú aumentas los precios y tu competencia no, estás expuesto a que el cliente no compre. Nadie quiere perder clientes a estas alturas por un poquito más de soles”, añadió.

Distinta es la situación que proyecta la Asociación de Comercializadores de Plástico, ya que el gremio considera que la entrada en vigencia de la ley que prohíbe el uso de tecnopor solo generará “crisis, especulación y acaparamiento”.

“Van a aprovecharse de los precios altos, y beneficiarse los importadores, que son pocos, perjudicando a millones de peruanos”, señaló el titular del gremio, Jaime Tejada, en diálogo con RPP.

Tejada alega que el producto sustituto es importado, por lo que al solo haber alrededor de cinco importadores, el alza de precios podría darse ante una mayor demanda pero baja oferta.

“Nunca hubo una mesa de trabajo donde se evalúe que los empresarios fabricantes del tecnopor pasen con sus capitales a producir los biodegradables en el país”, precisó el ejecutivo.

Para Gamarra, no existe una gran diferencia de precios con los nuevos materiales que deberán adquirir los restaurantes. “No es que cueste el doble o triple, es mucho menos. Muchos restaurantes ya estaban optando por los nuevos envases que son amigables con el planeta, que tiene todas las ventajas contra el tecnopor que se ha usado por tantos años”, puntualizó.

