Ante el decrecimiento de la economía motivado por la pandemia, las empresas están empezando a tener más contingencias que, poco a poco, se están poniendo en evidencia en el mercado a través de la compra y venta de negocios y de activos.

Y aunque las cifras respecto a la compra de activos -que implica solo hacerse de bienes muebles (maquinarias, equipos, mobiliario, etc.) e inmuebles- aun no son buenas, la expectativa es que vayan mejorando en los siguientes meses, confía Walter Aguirre, socio de Aguirre Abogados y Asesores.

Detalla que -según el portal Transactional Track Record (TTR), plataforma de investigación de transacciones- en el primer semestre del 2020 se cerraron en Perú solo seis transacciones de adquisición de activos por US$ 74 millones, lo que refiere una caída de 60% en el número de operaciones y de 89% en el importe versus a lo registrado en el mismo periodo del 2019.

No obstante, considera que en vista a que las empresas no van a tener resultados positivos este año, estos montos repuntarían en esta segunda mitad del 2020. “Las compañías se están reinventando y se están viendo obligadas a desprenderse de líneas de negocio o de áreas que no son parte de su negocio principal para seguir adelante”, precisa

El especialista comenta que hace poco, por ejemplo, Volcan anunció que se desprenderá de activos que no corresponden a su core business; mientras que Credicorp, por medio de su fondo inversión inmobiliaria, compró (además de acciones) un terreno de más 44.000 m2 en Lurín.

Con el trabajo remoto, las grandes empresas también están devolviendo muchos metros cuadrados de oficinas y en línea con ello también están desprendiéndose del mobiliario, a fin de reestructurarse.

LEY DE FUSIONES Y ADQUISIONES

Aguirre, además, asegura que con la ley de control previo de fusiones y adquisiciones, que entrará en vigencia en marzo de 2021, los procesos de compra y venta de activos también se acelerarán, a fin de evitar someterse a este paso previo.

“Esto aunado a la necesidad de liquidez de las empresas ante el COVID-19 provocará un mayor movimiento en los siguientes meses, ya vemos una recuperación a agosto, pero todavía lejos del nivel de transacciones en el 2019. Sin embargo, la crisis lo que está haciendo es que las empresas empiecen a desprenderse de sus activos como una forma de apalancamiento”, asegura.

Indica que el movimiento vendrá, sobre todo, por la venta de inmuebles (terrenos) para futuros proyectos que hoy, ante la coyuntura, pueden estar con precios atractivos y competitivos

Finalmente, remarca que la compra de activos implica un trámite mucho más simple que adquirir una empresa en marcha donde se asumen los activos y pasivos (obligaciones tributarias y laborares, entre otros).

