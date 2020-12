El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, afirmó este lunes que el dictamen aprobado en la Comisión de Economía del Congreso con el que se busca dar un nuevo marco laboral agrario sería un “punto medio” de lo solicitado por trabajadores y empresas.

Como se conoce, hoy, lunes 28 de diciembre, el Congreso debatirá la aprobación de la nueva ley agraria

“Tengo la impresión de que el dictamen [sobre una nueva ley agraria] se acerca mucho a este término medio del que estamos hablando, a pesar de mi objeción en el tema tributario”, dijo Mendoza en declaraciones a RPP.

La Comisión de Economía aprobó el último sábado la propuesta de la nueva ley agraria que será debatida hoy en el Pleno del Congreso para obtener el último visto bueno.

AUMENTO EN SALARIOS

La propuesta aprobada plantea que el trabajador percibirá una Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) del 20% de la RMV, con carácter no remunerativo.

“Creo que los tres estamos cediendo en parte y el dictamen de la Comisión de Economía tiene estas disposiciones”, apuntó el ministro.

Según el funcionario, el aumento salarial de un 150% requerido por los trabajadores resulta “teórico”, ya que en la práctica las compañías no estarían en capacidad de efectuarlo.

“Cuando un trabajador me dice que quiere un aumento de 150%, yo digo de qué planeta estamos hablando, eso no sucede en ninguna parte del mundo (…) Si estamos hablando de ese aumento, no va haber ninguna empresa que contrate a esos trabajadores”, sostuvo Mendoza.

“Imaginemos que aceptamos el pedido del aumento de 150%, al mes siguiente no habrán más empresas. Ese salario digno al que están aspirando es teórico porque no habrá empresa que contrate bajo esas características (…) El argumento es un poco idiosincrático. Miran una empresa grande, una de las 220,000 que existen [en el sector] y creen que todas puedan soportar una elevación del costo salarial de esas magnitudes. No hay manera”, puntualizó.

Mendoza destacó que sí se ha logrado un consenso mutuo en el tema referido a las ‘services’ o tercerización laboral, el cual quedará prohibido de ser aplicado de aprobarse la norma.





TOPE A TASAS DE INTERÉS

En otro momento, Waldo Mendoza se refirió a la ley que busca establecer topes máximos a las tasa de interés que se cobren entre las empresas del sistema financiero. Señaló que esta clase de normas “nunca han funcionado”.

“No sé si el Congreso tiene idea de lo que está haciendo (...) La norma no es solamente mala, atenta contra los más pobres”, refirió.

El titular del MEF explicó que bajar el nivel de las tasas de interés fomentaría una mayor demanda de créditos, pero los bancos optarían por otorgarlos “solo a los más ricos, no a los más modestos”.

El ministro consideró que el proyecto de ley pareciera haber sido impulsado por los prestamistas informales o usureros, dado que serán los más beneficiados en caso se aprobara en pleno del Congreso.









