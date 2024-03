Hay que decirlo con todas sus letras y sin miedo. Porque además, todos lo saben, pero nadie quiere afirmarlo por una simple inseguridad frente a la corrección política. ¿Tiene algo de malo aceptar que las grandes empresas formales son las que pagan la cuenta del Estado? No. Pero para las izquierdas peruanas y ciertos sectores progresistas decir esto puede sonar feo, porque no pueden aceptar que las grandes empresas tengan un rol prioritario, imprescindible, radical en el sostenimiento del país.

En diciembre de 2023, los ingresos tributarios del gobierno central descendieron un 6.7% (S/11,550 millones) respecto a diciembre de 2022. Esta disminución se atribuye principalmente a la baja actividad económica, reflejada en menores importaciones y reducción de la actividad empresarial. Somos un país mediocre que no activa proyectos importantes. El gobierno es débil. Nuestros funcionarios y políticos siguen ganando un sueldo. No les importa.

La caída del impuesto a la renta (IR) en un 9% se explica por la menor recaudación en varios rubros, mientras que el impuesto general a las ventas (IGV) disminuyó un 5.8%, influenciado por la menor demanda interna y reducción en importaciones. Los pagos por Impuesto Selectivo al Consumo también cayeron un 9.6%, destacando la disminución en combustibles importados. Estos datos resaltan la necesidad de medidas para estimular la actividad empresarial y fomentar el crecimiento económico en el próximo periodo fiscal.

En total en 2023 el Estado peruano recaudó S/192,128 millones, de los cuales el 33% se debió al IR (el que se grava a los ingresos de las empresas o personas). Si solo nos enfocamos en el impuesto a la renta empresarial vemos que este ascendió a S/31,264 millones. La mayor parte de estos ingresos proviene de la renta de tercera categoría de empresas donde aproximadamente menos del 1% (Pricos) pagan más del 80% del impuesto a la renta.

Del total de empresas, la actividad que más contribuye con los ingresos del fisco es la de minería e hidrocarburos con 24% del total.

Dado que el Perú se encuentra en una situación de decrecimiento económico, vale la pena analizar cómo impactan los impuestos en nuestro PBI. Una investigación del BCRP revela que un aumento de impuestos tiene un impacto negativo y significativo en el Producto Interno Bruto (PBI).

En términos prácticos, lo que afirma el estudio es que reducir impuestos podría tener un impacto positivo en la actividad económica, pero este efecto no sería suficiente para recuperar la recaudación inicialmente sacrificada. Es crucial tener en cuenta que estos resultados son a corto plazo y no consideran la reacción del gasto público ni el impacto final en el déficit fiscal. Es decir, quizás no debamos reducir impuestos, pero lo que no podemos hacer es aumentarlos. Por el contrario, lo que debemos hacer es facilitar la creación de empresas y la inversión privada y pública para que el motor de la economía, el sector privado, genere más ingresos para el país. Claro, tener más ingresos no garantiza que se usen bien. Lamentablemente. Ese es otro tema.

DATO

- 80% del IR es pagado por el 1% de empresas privadas

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO