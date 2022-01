Con la finalidad de evitar futuros bloqueos del corredor minero, la empresa minera Las Bambas firmó un nuevo acuerdo con los residentes de Chumbivilcas.

Según la agencia Reuters, este convenio incluye mayores ofertas laborales para la población de la zona. De esta manera, los comuneros brindarán servicios a la mina con 14 camiones de transporte de cobre, 14 camionetas y un contrato para el mantenimiento de la carretera.

No obstante, todavía hay riesgos y es que algunos líderes de dos comunidades de Chumbivilcas abandonaron la reunión del último miércoles, donde se analizaban los acuerdos, lo que podría llevar a que vuelvan a tomar las vías del corredor minero del sur.

Al respecto, Carlos Gálvez, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), expresó a este diario que, para evitar posibles tomas de carretera, el Ejecutivo debe tomar acciones.

“El problema es que en estas comunidades no hay un solo líder; son varios y cada uno con múltiples demandas. Lo que el Estado debe hacer es asumir su rol, porque muchas veces a la empresa privada se le demandan aspectos que no le corresponde resolver”, resaltó.

Recordó que en diciembre la minera tuvo que paralizar operaciones por los constantes bloqueos, lo que termina perjudicando al país.

“La compañía sola no puede resolver todo, y cuando paralizó sus operaciones, pareció que al gobierno no le importó. Ya es mucho tiempo en el que no se hace algo concreto para evitar los paros”, aseguró.