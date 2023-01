Un nuevo año comenzó, pero aún existe incertidumbre sobre lo que pasará con la economía. Para el exministro Alfredo Thorne será importante que el gobierno tenga como aliado al sector privado.

Luego del cambio de gobierno, ¿se puede esperar una recuperación de la confianza empresarial para 2023?

Yo creo que sí. Lo interesante es que hemos visto mes tras mes, durante la gestión del presidente Castillo, cómo el Estado se iba deteriorando o, mejor dicho, cómo se iba metiendo funcionarios de baja calidad, algunos que lo único que querían era beneficiarse del Estado. Pienso que tenemos que recomponer nuestro servicio civil y es la clave para que realmente tengamos gente de buena calidad que nos ayuden a diseñar estas políticas públicas. (...) La segunda parte que yo creo que es más positiva es que nuestro sector privado, afortunadamente, no ha sido golpeado durante estos años. No ha habido expropiaciones, no ha habido cambios en la Constitución. Entonces es posible lanzar un programa de reactivación económica que le dé garantía al sector privado para invertir.

El MEF anunció las medidas que componen el plan “Con Punche Perú”, ¿es suficiente?

Hay aspectos positivos. El ministro menciona una serie de bonos que quisiera otorgar y me parece que estamos en una coyuntura complicada en que la economía se desacelera, siempre los más pobres son los que pagan más, sobre todo con la inflación que hemos tenido. Sí es positivo ayudar a estos sectores vulnerables, pero lo que necesitamos es generar riquezas.

¿Usted diría que este podría ser un año marcado por la conflictividad o la inestabilidad política? ¿Cómo lo define?

Mucho depende del gobierno en sí mismo. Si el gobierno quiere convertir el eje en un crecimiento de desarrollo inclusivo, entonces necesita precisamente que la inversión privada sea su aliado. ¿Por qué digo esto? Porque el 80% de la inversión la realiza el sector privado. Muchos de los que quieren cambio constitucional piensan que el Estado podría hacer esto. El Estado no lo puede hacer, no tiene los recursos. La única manera de que todos salgamos adelante es trabajar junto con el sector privado.

¿Cómo prevé 2023 con todo lo que estamos viendo desde inicios de año, con la reactivación de las protestas y con el cambio de gobierno?

Yo lamentablemente no lo veo bien por varias razones. La primera es que nosotros dependemos mucho de la economía internacional y lamentablemente nuestros principales socios comerciales, en este caso Estados Unidos y China, podrían entrar en una recesión. (...) ¿Podemos cambiar esta situación? Claro que la podemos cambiar, pero necesitamos políticas públicas que nos ayuden a ser más eficientes, que nos ayuden a promover la inversión privada, a promover la multitud de proyectos de inversión que tenemos.

¿En estos momentos cuál es el principal reto del MEF?

El MEF tiene la peculiaridad que no tienen otros ministerios. Eso es lo que se llama un ministerio transversal. Es un ministerio que atiende a todos los sectores, no solamente a un sector. Yo pienso que la labor del MEF hoy tiene que ser dual. Primero tiene que liderar un programa social agresivo que le permita a todos los que hoy día están pasando hambre y una situación muy delicada. Por ejemplo, en el agro, hacer un programa de apoyo social a la población no solo requiere de mayor gasto, requiere de mayor coordinación. Lo segundo, el MEF no puede ponerse de lado en un programa de crecimiento económico. Esto no se hace hace muchos años, nosotros planteamos la formalización y creo que el tema está en el debate nuevamente. No podemos pensar en acceder a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o ser un Estado moderno con los niveles de informalidad que tenemos.

