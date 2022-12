En los últimos dos años, el sector educativo se vio duramente impactado por la pandemia. Debido a esta coyuntura, las instituciones educativas empezaron a implementar herramientas digitales para llevar a cabo las clases virtuales; lo que evidenció lo importante que resulta que las instituciones mejoren sus programas académicos y también implementen herramientas de CRM que ayuden a optimizar el servicio que brindan a los alumnos y egresados.

En ese contexto, One to One, empresa reconocida por brindar el servicio de consultoría e implementación de CRM, con su producto Xpress Educa (desarrollado en Microsoft 365 para el sector educativo), desarrolló un evento para conocer la visión al 2025 sobre la transformación del marketing y los servicios en la educación superior. Durante la conferencia, se abordaron temas para ayudar a conocer herramientas y estrategias que permitan mejorar la experiencia a través del CRM.

Durante su exposición, Carmen Vargas, directora comercial de One to One resaltó las 10 consideraciones para hacer la diferencia en el mercado con el CRM. Entre las consideraciones se encuentran:

Piensa en grande, comienza en pequeño. Un CRM permite vivir una experiencia diferente al alumno, se puede empezar a automatizar pequeños procesos de las instituciones educativas.

Un CRM permite vivir una experiencia diferente al alumno, se puede empezar a automatizar pequeños procesos de las instituciones educativas. Paso a paso, de acuerdo a tu nivel de madurez, avanza a paso firme y ve por nuevas metas . Puedes ir progresando a tu ritmo.

. Puedes ir progresando a tu ritmo. Crea componentes que se integren al equipo . La integración de los sistemas se dará con el tiempo.

. La integración de los sistemas se dará con el tiempo. Un proyecto de CRM es un viaje y no un proyecto estático. La tecnología se encuentra en constante evolución.

La tecnología se encuentra en constante evolución. Apoyo de la alta dirección. Es importante que la alta dirección tenga conocimiento del proyecto para ayudar a alinear a los equipos.

Es importante que la alta dirección tenga conocimiento del proyecto para ayudar a alinear a los equipos. Invierte en la gestión de cambio. Ayudar a que los colaboradores adopten el cambio.

Ayudar a que los colaboradores adopten el cambio. Tus mejores líderes están en tus áreas comerciales. Invierte en su constante entrenamiento. Las mejores empresas del mundo, los entrenan a diario.

Invierte en su constante entrenamiento. Las mejores empresas del mundo, los entrenan a diario. Procesos definidos, integraciones en el tiempo. Ofrece pagos en el Customer Journey .

Ofrece pagos en el . Coloca objetivos claros y medibles en el tiempo. ROI por cada etapa del proyecto.

ROI por cada etapa del proyecto. Pregúntale a tu proveedor de CRM por su mejor caso de éxito. Visiona junto con él.

Por su parte, Renato Espinoza, gerente general de One to One, abordó sobre la importancia del Customer Journey, o recorrido del cliente, y cómo puede impactar en el mercado. “La elaboración de un mapa de experiencia del cliente fomenta conocimiento y consenso en todos los niveles de gestión y trabajo, logrando, de esta forma, una interacción satisfactoria para el usuario y mejor experiencia con el producto”, señaló el ejecutivo.

Para implementar un buen servicio al alumno a través del CRM, es importante tener una visión holística de por qué llaman los estudiantes, desbloquear la información y actuar, aprovechar los conocimientos para la mejora continua y confiar en una plataforma productiva y confiable.

Priorizar y administrar eficazmente la experiencia del usuario permitirá a la institución educativa tener mayor posibilidad de superar sus objetivos comerciales. “Es importante brindar a los clientes o alumnos una interacción personalizada y significativa, ofreciendo un soporte de nivel incomparable en todo momento y todo lugar”, añadió el ejecutivo.