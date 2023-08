POR ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTES

El salario de un trabajador siempre está relacionado directamente a su productividad y al valor que genera en la empresa. De nada sirve pagarle a alguien que no genera valor. Cuando las empresas no producen mucho, no venden mucho, no ganan mucho, suelen ser pequeñas empresas formales con trabajadores de baja productividad o suelen ser empresas que prefieren mantenerse en la informalidad, con trabajadores informales también.

En Perú la productividad de un trabajador es tan baja (es decir, su capacidad para generar valor es tan básica o reducida) que la consecuencia natural es la que ya conocemos, el 75% del mercado laboral o más es informal.

Bueno, en resumen, entonces, cuando obligas a una empresa a subir la Remuneración Mínima Vital (RMV), a pesar de que sus trabajadores no sean más productivos, o no generen más valor, lo que estás logrando es que la empresa gaste más, pierda más y decida migrar a la informalidad.

El Banco Central de Reserva del Perú calcula que un aumento del 10% de la RMV podría generar una caída de 2.5% del empleo formal, afectando principalmente a los trabajadores de bajos ingresos y mypes. Por su parte, Miguel Jaramillo (GRADE) encontró que realizar desde el Estado aumentos en la RMV generó más empleos asalariados informales, y algunos estudios de la OECD concluyeron que la política de salario mínimo en el Perú estaría actuando como una barrera a la formalización. La evidencia es notoria.

¿Sirve el sueldo mínimo para ‘proteger’ a los trabajadores? Sí, es cierto que la RMV también previene que las empresas abusen de sus trabajadores y les paguen montos que tocan mínimos inaceptables. Esto es cierto, pero en la mayoría de casos el cálculo del aumento de la RMV debe tener justificaciones sólidas y en Perú este no las tiene.

Según el IPE, un aumento de la RMV solo beneficiaría a un pequeño grupo de trabajadores (1%-2%) que son dependientes formales y que perciben un ingreso menor al salario mínimo vigente. Mientras tanto el 76% que son informales permanece excluidos de este “beneficio” y el 18% formal ya gana más que la RMV. Para beneficiar a más trabajadores, se debería invertir en mejorar sus habilidades (productividad) y promover mayor crecimiento económico.

Finalmente, la Asociación de Contribuyentes del Perú encontró que el aumento de la RMV casi siempre se realiza en tiempos electorales, ya saben, para cautivar a los sindicatos y a la prensa; o en situaciones de crisis o baja popularidad, como ahora. ¿Qué significa esto? Que en realidad a nuestros políticos no les interesa cuántos van a ser beneficiados con este aumento, sino que simplemente lo usan como un mecanismo populista. Así no juega Perú.





