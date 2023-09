El viernes el Banco Central de Reserva presentó su Reporte de Inflación en el que, en parte, actualiza sus proyecciones económicas. Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía analiza algunos aspectos del informe, en exclusiva para los lectores de Perú21.

Se espera que el Perú crezca 0.9% versus el 1.6% que crecerá la región, ¿qué nos ha pasado?

Venimos creciendo menos que Latinoamérica desde el año pasado. Como el Banco Central solo actualiza sus proyecciones trimestralmente y tienden a ser algo optimista la reciente proyección de 0.9% está algo atrasada frente a lo que esperaba el mercado. El consenso es que la economía crezca menos de 1% en este año y el promedio estaba en 0.6%. En el IPE esperábamos que, con suerte, la economía cerraría en 0.8%, pero eso era antes del mal dato de julio, que lo haría menor. El desenlace también podría ser de una caída.

¿Por qué la diferencia?

Este año ha sido especialmente malo por las protestas violentas, etc., pero recordemos que, si Castillo se hubiera quedado en el Gobierno, la situación hubiera sido mucho peor. Y si bien estamos mejor que con Castillo, eso no significa que estemos bien.

¿Cree que el BCR haya tardado en reducir su tasa como dicen algunos economistas?

No creo que se haya demorado. Es fácil pedir menores tasas cuando uno no tiene la responsabilidad de controlar la inflación, que es el peor enemigo del pueblo. Así uno puede ser popular con todos los que necesitan crédito. Sin embargo, considero que ahora hay espacio para ser más agresivos en la aplicación de la política monetaria.

Se espera una caída de la inversión minera de 18.1%, ¿qué ha pasado?

Todos sabían que la inversión minera iba a caer en forma significativa en este año, así como cayó en el 2022. También, todos esperan que el próximo año la inversión minera volverá a caer. Esto se debe a que no hay proyectos nuevos y a que a los antiguos no se les permite avanzar. El último proyecto grande que demandó una gran inversión fue Quellaveco.

¿Cuál es la real dimensión de la caída de la inversión minera?

Es sumamente importante. En adelante vamos a ver que, sin inversión minera, no va a aumentar la producción minera y eso va a pegarle al PBI en su conjunto. Por ejemplo, el PBI entre enero y julio habría tenido una caída de 1.7% en vez de 0.6%, si la minería hubiera crecido 0%, en ese periodo. Y eso va a terminar pasando tarde o temprano sin inversión minera. Acaba de salir un artículo en The Economist sobre la demanda de minerales exigidos por la economía verde y se dice que la demanda de cobre va a crecer más del 50% y no hay suficiente producción de cobre. En el Perú somos más competitivos en la producción de cobre y, al no invertir, no estamos sacando provecho de esta enorme ventaja.

¿El BCR también pronostica que la inversión minera caerá 7,6% el próximo año, es decir, la base seguirá reduciéndose aún más?

En cualquier país minero como el Perú, una empresa minera invierte para reposición o mantenimiento de la mina. Es decir, algo de inversión minera habrá, pero de las inversiones fuertes en expansión o de proyectos nuevos no va a haber nada. El Banco Central, que suele tener un sesgo optimista, ya avisó que el próximo año también va a caer la inversión minera.

¿Esto podría tener implicancia en las regiones que reciben canon?

Si bien el canon depende de la producción minera, también depende del precio de los minerales. En el corto plazo, no veo que caiga la producción minera, sino que va a dejar de crecer. Pero hay que recordar que toda mina se va agotando con el tiempo y se reemplaza con nuevas minas o nuevas ampliaciones. Es un proceso gradual.

¿Además de la producción, qué impacto tendría que la inversión minera siga cayendo?

Lo que tienen que entender las personas es que la inversión es empleo. La única forma de crear empleo en el largo plazo es con inversión. Esto es un círculo virtuoso, porque, si se invierte en forma significativa, se crea más cantidad de empleo, aumenta la capacidad adquisitiva de la gente, el mercado crece y con ello la inversión vuelve a crecer. Esto es lo que vivió el Perú en los primeros 15 años de la década del 2000 y que se ha acabado con la pandemia y Castillo.

¿Qué medidas debemos tomar?

En primer lugar, el Perú entero debe darse cuenta de que inversión es empleo con lo cual, debería ser bienvenida y fomentada, sin preferencias de ninguna clase. Sin cambiar la rigurosidad de las leyes vigentes se puede lograr un Estado ágil para que sea más rápida y menos incierta la aprobación de proyectos de inversión. Esto aplica a toda inversión formal, desde el permiso municipal para una bodega hasta la inversión en el agro en Majes. Por ejemplo, salió en las noticias que hay un mall que han invertido más de US$100 millones y desde hace más de un año está parado, porque el alcalde no quiere. Esto es algo descabellado en la situación en la que nos encontramos.

