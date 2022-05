En abril, la inflación a 12 meses llegó a 8.6%, según datos del INEI, estimándose que los precios podrían incrementarse aún más, lo que se sumaría a una escasez de productos agrícolas, debido principalmente a la escasez de fertilizantes.

En el Perú hay un déficit de 180,000 toneladas de urea. Según reporta Macroconsult, las importaciones de este producto cayeron a 19,000 toneladas (tm) entre enero y abril de 2022, “en comparación con las casi 200,000 tm que ingresaban en ese mismo periodo durante años anteriores”.

¿Cuáles son las consecuencias? El representante del Valle de Majes, Jorge Reyes, explicó que la producción agrícola podría caer entre 30% y 40%.

“En el Perú no hay fertilizantes, y hay una pésima política agropecuaria. No se han preocupado de que se produzcan fertilizantes y se importa. Lo que va a pasar ahora es que vamos a ir a Santa Anita y no vamos a encontrar papas o tomates”, afirmó.

En tanto, César Morocho, presidente de la Asociación de Mango de Piura (APEM), coincidió en que la producción retrocedería y “el alza de precios impactará en las personas de menores recursos”.

“La agricultura en el norte no se escapa de lo que sucede en el país. A mí me preocupa que esto genere escasez de productos y perjudique a quienes menos recursos tienen”, resaltó.

Indicó que, en parte de su región, los alimentos que más se producen y se ven afectados son el mango, la uva y el limón.

OTROS PROVEEDORES

La escasez de urea se debe principalmente a dos factores: la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, y es que el primer país en mención es el principal vendedor de este producto.

Ante esta situación, tanto Morocho como Reyes coincidieron en que en el corto plazo se debe buscar un nuevo proveedor, ya que la planta que se proyecta construir en el Perú todavía estaría lista en dos años.

“Hay que buscar otros proveedores. Ahí tenemos a Estados Unidos. La urea es un insumo para producir alimentos, así que hay que atender pronto el problema”, indicó.

Ante la posibilidad de comprar el fertilizante a Bolivia y Venezuela, Reyes indicó que, en el caso de la primera, “es pequeña” y la segunda “no está 100% operativa su industria”.

Por su parte, Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, consideró que con el ingreso de Oscar Zea al mando de la cartera de Desarrollo Agrario se paralizó el trabajo para reducir el déficit de fertilizantes.

“Hasta ahora no llega el fertilizante de Bolivia. No hay presupuesto aprobado para apoyar a los productores. La gente del Minagri no conoce cómo opera el campo”, resaltó el representante agrario.

DATOS

Según Macroconsult, con datos del Banco Mundial, los precios de la urea pasaron de US$245 la tonelada en diciembre de 2020 a U$908 en marzo de 2022.

Informó que el avance de la campaña agrícola 2021-2022 a febrero muestra una reducción de 0.2% de tierras cultivadas comparada con la campaña pasada, siendo esta caída mayor en la cebolla y tomate, que bajaron 18.5% y 16.5%, respectivamente.

