La pitahaya, conocida en el mundo como ‘la fruta del dragón’, por su particular apariencia escamosa, es uno de los productos estrella de Latinoamérica que se abre paso cada vez más en distintos mercados fuera de nuestro continente, pues los consumidores de esta fruta aumentan cada vez más.

Los muchos beneficios a la salud de sus distintas variedades han hecho que los mercados internacionales, en mayor medida en Asia y Estados Unidos, se interesen en la producción de esta fruta en nuestra región.

Y es precisamente a las variedades en lo que gira la capacidad de este producto en los distintos mercados. Así lo señala Juan Vera, pionero en la exportación de la pitahaya en nuestro vecino país de Ecuador, quien lleva 12 años en el sector:

“Con el acceso de la pitahaya, en términos generales, de todas las variedades, se ha abierto un panorama bastante interesante para todo este tema por la apertura del mercado para los consumidores asiáticos, y se sigue desarrollando el mercado para consumidores americanos y para el mercado de habla hispana. Las expectativas son bastante interesantes”.

Pitahaya amarilla ideal para el mercado de Asia

Así pues, nos comenta que la variedad de la pitahaya amarilla es la más requerida en el mercado de Asia, pues las variedades rojas son producidas en muchos países de este continente, sin embargo, no es posible hacer lo mismo con la pitahaya amarilla.

“Principalmente con las variedades que salen fuera de temporada, hablemos de la pitahaya amarilla, que tiene un nivel de importancia bastante grande, también la pitahaya roja de pulpa blanca, porque así es como está calificada en más o menos las variedades. Todas tienen su nivel de importancia por diferencia, pero es más marcada por la temporada que salen”, indica.

“El mercado asiático es todo el tiempo. Pero ellos tienen programas e instituciones de investigación enfocados en la producción de la pitahaya roja y hacen producir todo el tiempo. Ellos tienen producción todo el tiempo, ellos tienen consumo y producción de pitahaya roja, por eso la pitahaya amarilla tiene oportunidad en Asia, pero la roja muy poco. Hay otros países en Asia que también producen la pitahaya roja, pero no la amarilla”, agrega Vera.

Así pues, la exportación de la variedad amarilla de la pitahaya puede ser un gran acierto para los productores que tengan acceso al mercado de China por ejemplo:

“Si Perú o Ecuador u otro país de Latinoamérica tiene producción de pitahaya amarilla y tiene acceso al mercado de China, eso sí es una bendición, porque ellos consumen mucha pitahaya y esta amarilla tiene mejor oportunidad que la roja”, afirma el experto.

“De ahí el enfoque principal de todo productor de pitahaya tiene que ser Estados Unidos, que es un mercado muy interesante y es conveniente para los países de Latinoamérica por el precio conveniente de envío, para poder ser competitivo con otros productores de esta fruta. Para este mercado sí funciona cualquier variedad que se pueda producir”, comenta además sobre el mercado norteamericano.

Europa no es una opción, de momento

Por otro lado, respecto al mercado europeo, Juan Vera nos explica que no es un destino muy atractivo, pues el consumo de esta fruta no es muy común a excepción de alguno países. Esto, sumado al riguroso control de los productos agrónomos procedentes de otras regiones, hace que sea un mercado complicado.

“En el caso específico de Europa, nosotros no lo consideramos un potencial consumidor, principalmente de la pitahaya amarilla y roja, porque hemos intentado en países como Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia o España, que son países que tienen interés por la fruta pero no tienen mayor consumo. También la tabla de restricción en cuanto al uso de agroquímicos, es bastante complicado entrar al mercado europeo, por ello no es tan atractivo, principalmente si el manejo agronómico no se hace con un plan bastante limpio pensando en ese mercado europeo que es tan exigente en cuento a la trazabilidad de los productos agrícolas”.

Así pues, tenemos un panorama más completo sobre el mercado internacional para este nutritivo producto, uno de los muchos que nuestra región tiene para ofrecer al mundo.

