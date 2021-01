En una reciente entrevista en Canal N, la candidata a la Presidencia de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, no descartó la posibilidad de usar ‘la maquinita’ del Banco Central de Reserva (BCR) para reactivar la economía si llega al poder. Cuidado: esta es una receta nefasta que ya la hemos padecido en los años 80, durante el primer gobierno del Apra, y en la actualidad ha devastado la economía de Venezuela.

¿Qué implica imprimir dinero sin que esté respaldado por la generación de producción? Provoca una demanda ficticia que hará subir los precios de todos los productos y servicios en el país, lo que se conoce como inflación, o hiperinflación en el peor de los casos. Esto va contra toda lógica económica, porque los precios se definen por la oferta y la demanda, y es el peor ‘impuesto’ que los ciudadanos pueden asumir, porque implica la pérdida de riqueza (ahorros) y de poder adquisitivo.

Hay que precisar, además, que la base de las economías de libre mercado no es el consumo, sino el ahorro. Y cuando se promueve el consumo, matas el ahorro, tanto el propio como el ajeno. Al desaparecer este, no hay cómo invertir y por tanto no se acumula capital.

Aquí viene el otro problema, porque Verónika Mendoza también dijo que utilizaría los supuestos abundantes ahorros que tiene el BCR para estimular la demanda y salir de la crisis económica, pero lo cierto es que hace al menos seis años, esos ahorros del país han venido disminuyendo. Desde 2014, el déficit fiscal promedio fue de 1.8% del PBI al año. ¿Qué significa esto? Mayor deuda pública.

Esto sin considerar que el 2020 fue un año desastroso para la caja fiscal. Hemos multiplicado el déficit seis veces y el gasto público subió cinco puntos sobre el PBI.

Para 2021, el BCR espera que el déficit esté entre el 5% y 6% (del PBI). Además, los ahorros del sector público no crecen desde 2015, y desde 2016 se ve una tendencia a la baja sostenida de 8%. En 2020, con la crisis económica producto de las cuarentenas, cayó 20%. Por ello, creer que aún tenemos espacio para comprometer más la situación fiscal del país es irresponsable y poco técnico.

Déficit fiscal y gasto público entre 2006 y 2020

Las vacunas son el (único) camino

Hoy más que nunca es necesario combatir con información la corriente antivacuna, porque es el único camino seguro que hay para controlar la pandemia por el COVID-19 que ha puesto al mundo contra las cuerdas.

En el caso del Perú hay una larga tradición de vacunación. Nos aplican vacunas desde que nacemos prácticamente, pero aun así hay ciertas resistencias y dudas, sobre todo con las que se han producido en tiempo récord contra el nuevo coronavirus. La ciencia y la evidencia dicen todo lo contrario; por ello urge que el Gobierno implemente una estrategia de comunicación clara que combata la desinformación, aliente a los peruanos a inmunizarse contra el virus y explique que las vacunas ensayadas hasta el momento son seguras y efectivas, más allá de algunos efectos secundarios leves que todo medicamento puede generar.

El sector privado como aliado

Tras anunciarse la compra de las vacunas chinas de Sinopharm, se inició un debate sobre la futura comercialización de esos medicamentos por parte del sector privado. Voces y candidatos de izquierda pusieron el grito en el cielo, porque dicen que la salud no es un “negocio”. Pero se trata de una falsa oposición.

En este caso, como en muchos otros, el sector privado puede colaborar con el Estado. De hecho, por cada peruano que pueda y quiera pagar por su vacuna, el Gobierno tendría una vacuna más para el uso gratuito de quienes están en situación vulnerable.