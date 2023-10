Tras un poco más de cuatro años al mando del BBVA Perú, Fernando Eguiluz hace un balance de los principales hitos alcanzados por el banco, en exclusiva para Perú21.

Cuando llegó al BBVA Perú, en julio de 2019, recuerdo que dijo que el plazo era de tres años y han pasado más de cuatro, con lo cual le renovaron la confianza. Si ello es verdad, ¿cuáles son los motivos?

Originalmente, vine por tres años más un año adicional, y llevo cuatro años y algunos meses más, muy contento y con muchas ganas de seguir por muchos años en el Perú. Hemos realizado una transformación fuerte del banco. Hemos pasado de ser un banco que tenía un componente muy importante en la banca de empresas e hipotecas a ser un banco con un componente muy fuerte en ‘retail’.

¿Cómo quedó conformada ahora la cartera del banco?

Más del 60% de nuestro balance está en el mundo del ‘retail’ y esto nos ha ayudado a tener un buen ‘mix’. Hablamos de tener una cartera muy potente en el mundo corporativo y empresarial, y una aproximación muy importante en el segmento de pymes y de personas. Esta estrategia, por ejemplo, nos ha permitido liderar la venta de nuevas tarjetas de crédito y la oferta de productos y servicios para las pymes. Lo que más me motiva de todo esto es el acceso de más peruanos al financiamiento.

¿De qué forma varió su cartera ‘retail’?

En la pandemia, con las medidas de Reactiva, crecimos el balance del mundo pyme en S/15,000 millones. Si bien el 85% de esa cartera se ha ido amortizando, seguimos manteniendo más o menos S/15,000 millones en financiamiento a las pymes. Esto se debe a que hemos logrado retener a estos clientes que no eran del banco y estamos trabajando con ellos. Los estamos apoyando en estos años tan difíciles que estamos viviendo.

¿Cómo se dio este crecimiento en el mundo de las personas?

En el mundo de las personas hemos tenido un crecimiento muy fuerte en créditos de consumo y emisión de tarjetas de crédito. Cuando recién llegué, en la red de oficinas se vendían 9,000 tarjetas al mes y hoy vendemos alrededor de 60,000 tarjetas. Esto ha contribuido con la inclusión financiera y a desincentivar, en parte, el uso de efectivo. Además, encontré al banco con 6,000 colaboradores y ahora somos 7,500; es decir, hemos generado empleo.

¿Por qué fue necesario aumentar el personal?

Una de las palancas que nos ayudó a crecer en estos cuatro años fue la tecnología, porque construimos modelos para la admisión de riesgos. Entonces, con inteligencia y modelos predictivos, fuimos muy eficaces en el otorgamiento de los créditos. Pero no todo es modelos; se requiere también la cercanía de nuestros equipos, que es la red de colaboradores que tenemos a lo largo y ancho del país, que están muy cerca de los clientes. Los conocen y los visitan, y saben de sus necesidades. Este ‘mix’ nos ha permitido tener un mejor control del riesgo frente a nuestros competidores.

Respecto a la forma de liderar la empresa, ¿qué cambios incorporó al banco su modelo de gestión?

Yo resumiría que los más de 7,500 colaboradores del BBVA Perú confiaron en mí y esa confianza hacia el líder transforma cualquier organización. Ellos vieron que el banco contaba con un plan, una estrategia, el seguimiento de esta estrategia y que, más allá de estos tres grandes temas, había un acompañamiento real. Por ello, he tenido que conocer todo el Perú. He tenido trayectos de más de 13 horas en carreteras, en trochas, cruzando ríos del Perú y esto hace que el acompañamiento a los equipos se sienta real. Estas visitas que hemos hecho no son para la foto, sino que tienen por objetivo un involucramiento completo del equipo conmigo, así como conocer las necesidades de los clientes.

¿De qué se enorgullece?

Lo voy a hilar con lo que decía hace un momento. El éxito fue que en muy corto tiempo el equipo del banco se subió muy rápido al proyecto y me han sorprendido. Haber aumentado el balance ‘retail’ de 48% a 61% es como si nos hubiéramos comprado un banco. Hoy lo digo con mucho orgullo por el banco: claramente nos hemos diferenciado como el segundo banco más importante del país en cualquier métrica. Fuimos el primer banco que empezó a remodelar toda nuestra red de oficinas. Hay un competidor que ahora está haciendo lo mismo, que está implementando, prácticamente, un ‘layout’ muy similar al nuestro y eso da mucho gusto, porque es parte del progreso que necesitamos como país.

Recuerdo que, en 2020, si no fue el único, fue uno de los pocos bancos privados que hablaban de interoperar e incluso invocaba a sus competidores a dejar a un lado su celo profesional. ¿Qué opinión tiene ahora sobre la interoperabilidad que viene liderando el BCR?

Cuando hablaba de la interoperabilidad, invitaba a que no tuviéramos celos de los competidores. Teníamos que hacer una lucha frontal al problema del uso de efectivo, porque, al final, si más peruanos pasan al mundo formal, esto redunda en mayor acceso al financiamiento y mayor posibilidad de crecer para las empresas y todos los beneficios de inclusión financiera que conlleva. Me da mucho gusto que hoy estemos hablando de interoperabilidad, que el Banco Central de Reserva haya puesto sobre la mesa el tema, porque era el paso que teníamos que haber dado hace cuatro años.

Ahora que la interoperabilidad permite que se transfiera dinero desde cualquier aplicativo, ¿seguirán con Plin?

Mira, a mí me gusta Plin. Plin ayuda a seguir desarrollando innovación, nuevas funcionalidades y mantener una relación de igualdad con las entidades financieras, independientemente del tamaño que puedan tener. Además, ayuda a seguir construyendo capacidades. Para nosotros Plin es una marca potente, que ya es muy familiar. ¡Oye plinéame!, ¡mándame un plin! Hacen que Plin sea una marca que deba seguir y la verdad es que la construcción que estamos haciendo con otros bancos, está siendo muy muy potente.

¿Qué motivaciones estuvieron detrás para escribir el libro “1 en un millón”?

En la Fundación BBVA tenemos el programa Leer es Estar Adelante. Este programa nos ha permitido ayudar a más de 150.000 niños peruanos para que entiendan lo que están leyendo. Por ello, es que quise colaborar en primera persona en este programa dando este libro. Es muy fácil decir mi empresa da cierto porcentaje de las utilidades a la fundación, etc. Pero quise predicar con el ejemplo, para decirle a los colaboradores que tenemos que regresar más a la sociedad de lo que nos ha dado. Los niños se van a ver beneficiados con las regalías del libro. Por eso en la medida que más amigos adquieran el libro, más niños peruanos serán beneficiados.

