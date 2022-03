Entre las microfinanzas y el café, Wilmer Nicolás Barrios Pérez pasó al terreno de las pitahayas, un emprendimiento que considera hermoso. Como hijo de caficultores, no puede sentirse más feliz. En los últimos cinco años se ha dedicado a la llamada ‘fruta del dragón’ y el éxito le sonríe, gracias a su perseverancia y trabajo incansable. Así es Wilmer, de 36 años, el hombre que nació en una casita alejada de la ciudad, donde su abuela terminó siendo la partera.

Es administrador de empresas, gerente de una caja de ahorros y un emprendedor que asume riesgos. Su sueño es ser feliz. “Nuestra empresa va por buen camino, venimos creciendo de manera sostenida todos estos años. el año pasado hemos tenido un crecimiento importante en cuanto a la extensión de tierras con cultivos de pitahayas”, cuenta.

¿Qué no sabemos de la pitahaya hasta hoy?

Desconocemos mucho sobre sus propiedades, pero te comento la pitahaya es fuente de antioxidantes naturales, contiene vitamina C; además favorece la pérdida de peso, protege las células del organismo, mejora la digestión, fortalece el sistema inmune, y mucho más.

¿Cuéntame cuál es el sentido fundamental de tu emprendimiento?

Cada vez se consume más la llamada 'fruta del dragón'.

Somos Pitahayas Baleno, y nuestra misión es brindar soporte preciso y transparente para desarrollar tu propio cultivo de pitahayas, en tal sentido ofrecemos parcelas de pitahaya, esquejes de diferentes variedades, tutores de concreto, sistema de riego por goteo, y más. Los invitamos a conocer nuestros cultivos de pitahayas en Huaral, y en las redes sociales como Facebook, Tiktok, Instagram, Linkedln, y en nuestra web www.pitahayasbaleno.com. Somos un equipo de profesionales con amplia experiencia en las diferentes variedades de pitahayas en el Perú.

¿Cuántas pitahayas te comes al día?

En temporada, todas las que se pueda. Porque además de la fruta, se puede también consumir en sus derivados como helado, jugos, vinos, yogurt, etc.

¿Qué diferencia hay entre la pitahaya roja y la pitahaya amarilla?

Existen más de 300 variedades de pitahayas, pero no todas llegan a ser comerciales y productivas por diferentes motivos. Las amarillas tienen espinas en la fruta como la tuna, pero más grandes; las rojas no tienen espinas en la fruta. Las amarillas en general desarrollan y se adaptan mejor en selva o ceja de selva, en cambio las rojas en costa.

EL FUTURO DE LA PITAHAYA

Desconocemos todas las propiedades de la pitahaya, dice el emprendedor

¿Consideras que la pitahaya es una fruta a la que vamos a dar más importancia en el futuro ?

De todas maneras, aunque ya estamos dándole la importancia que merece pues el consumo de pitahaya está en crecimiento y también lo están las extensiones de terreno dedicadas al cultivo. Tenemos todas las condiciones para ser un país exportador y creo firmemente que en los próximos 5 años seremos uno de los líderes en Latinoamérica junto a Ecuador.

¿Háblame del mercado de la pitahaya que nadie conoce? ¿La pitahaya es un producto caro para el promedio del mercado?

Fue poco conocida en Perú hace dos o tres años, hoy ha dejado de serlo; tanto los organismos públicos como las empresas privadas están promoviendo el consumo a través de ferias, eventos, pasantías... Dejó de ser cara, actualmente los precios van desde los 6 soles a 8 soles, y en temporada baja llega a 10 u 12 soles. El precio lo determina el mercado, oferta y demanda. Pero te comento algo: hoy entra muchísima fruta a Perú desde Ecuador por contrabando, y eso es algo que no vamos a poder frenar. Esa fruta que entra es descarte, y no pasa control de calidad. La fruta de preferencia debe ser fresca, y esas definidamente no lo están

¿Cuál es su objetivo para el 2022?

A nivel macro, tenemos un objetivo muy ambicioso, que es llegar a las 50 hectáreas de pitahayas y estamos convencidos de poder lograrlo, y es para eso que estamos haciendo extensiva la invitación a todas las personas que quieran sumarse y ser socios nuestros.

¿En que consiste tu proyecto de pitahayas en Lambayeque y Huaral?

Este es un modelo de negocio basado en el asociatividad y cooperativismo, donde ofertamos a cada socio su propia parcela de pitahayas y que contiene S/. 2500 M2, 277 postes de concreto, 554 esquejes de pitahaya, riego tecnificado, reservorios, centro de acopio, cámaras de seguridad y vigilancia, una casa con áreas comunes, etc. Todo esto bajo la administración de nuestra empresa desde la siembra hasta la exportación.

