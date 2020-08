En medio de la crisis sanitaria, muchos sectores se están adaptando a la “nueva normalidad”, y no han dejado que el virus los derrumbe. La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL) está dentro de ese grupo que decidió hoy, en su edición 25, apostar por lo digital para seguir adelante.

Del 21 de agosto al 6 de setiembre, los amantes de la lectura tienen la opción de participar en exposiciones y programas culturales que, aunque a diferencia de años anteriores no se realizan en un auditorio, sí permiten acceso gratuito a las ponencias y verlas más de una vez ya que son grabadas en las redes sociales del evento.

IMPACTO

Liliana Minaya, gerenta de la Cámara Peruana del Libro (CPL), explicó que esta primera vez de la FIL virtual ha sido una experiencia nueva incluso para algunas empresas que aún no tenían presencia activa en el mundo digital.

“El comercio electrónico en el sector editorial es incipiente. Las librerías comenzaron a habilitarlo tras el cierre de los negocios. Sin embargo, este sector es más amplio incluye a editores, escritores y otros rubros que no tenían acceso a esa modalidad”, explicó.

Son, en total, 110 empresas las que se han registrado para participar, cifra que es menor a las 165 que tuvieron el año pasado, pero esto no ha desanimado a los organizadores a seguir adelante.

La representante de la CPL es consciente de que este año no llegarán a los más de S/20 millones en ventas que obtuvieron el año pasado. No obstante, consideró que sí es posible superar el 10% de ese monto como mínimo.

Lo que más acogida tiene por ahora son los programas culturales que se pueden encontrar en www.fil.com.pe, donde también está la tienda virtual.

LEY PENDIENTE

Por su parte, Willy del Pozo, presidente de la CPL, explicó que la industria editorial en general ha sido golpeada por la crisis, principalmente aquellos negocios que trabajan con colegios, o a los que se les encargaban libros de texto.

“Al comienzo no había mucha cultura de compra por Internet, pero con el confinamiento esto se ha ido abriendo. Claro, las ventas ahora no son lo mismo que se registraba en similares meses del año pasado y los asociados nos indican que seguramente no llegarán a la cuota esperada este año”, detalló.

Del Pozo consideró que es necesario que salga la Ley del Libro, pues recordó que en octubre vence el plazo de un año para la exoneración del IGV.

“Necesitamos contar con esta ley que apoye a toda la industria del libro, que tenga pautas claras, como que esté exonerada del IGV, y que se siga con el fomento de bibliotecas a nivel nacional”, expresó el representante de la CPL.

Sabía que

Son más de 100,000 títulos que están a la venta en la plataforma de la FIL.

Los eventos de la FIL se transmiten a través del Facebook y el canal de YouTube de la feria.

El 11 de octubre de 2019, el Ejecutivo publicó el decreto de urgencia para extender por un año los beneficios tributarios para los libros y productos editoriales.

