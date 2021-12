Carlos Lagos Ruiz confiesa que fue idea suya armar una pirámide. Aquella que consiste en un negocio donde parte del dinero invertido (aportado por terceros o nuevos socios) se usa para pagar los intereses de otros; en esta ocasión, el capital comprometido fue de unos S/20 millones. Así lo afirman los afectados, que se cuentan en casi una centena.

La empresa en cuestión se llama VIC Import S.A.C., que Lagos cofundó en 2019 y en la cual figura como gerente general. La compañía se dedicaba supuestamente a proveer alcohol a conocidas farmacias y boticas ante la alta demanda del insumo debido a la pandemia, según una denuncia hecha por de Heisnerth Javier Ampuero Angulo, uno de los perjudicados.

Él cuenta que fue contactado el 25 de mayo por Gian Karlo Yauri Fernández, socio de Lagos, para invertir en la empresa y quien a la vez presentó a este último como un intermediario entre VIC Import y una conocida cadena de farmacias de la cual eran proveedores de alcohol.

El negocio era suficientemente lucrativo como para atraer a pequeños y medianos inversionistas, que vieron una clara oportunidad, especialmente porque, según se observa en la denuncia y fotografías que la acompañan, Lagos presentaba órdenes de compra con logos de las empresas y cumplía inicialmente con el pago de los intereses que prometía. Algunas veces de hasta 20% y otras de 15%, según los afectados.

En el caso de Ampuero, la historia continuó con diversas operaciones de retiro, cobro de intereses y reinversión de estos, hasta que el 13 de diciembre le pidió a Yauri hacer un retiro por más de S/120 mil, monto que no excedía la suma que había invertido. Le dijeron que debía hacer el pedido con anticipación, pero que cumplirían con el pago. Lo que continuó fue el inicio del fin.

“El 14 de diciembre de 2021, cerca de las 5 p.m., el Sr. Gian Karlo Yauri Fernández, le comenta a mi hermano y a mi persona por un mensaje de WhatsApp que descubrió que la operación fue una estafa piramidal y que inmediatamente impidió que Carlos Lagos (gerente general según él) huyera del país en avión”, se lee en la denuncia de Ampuero, hecha el 16 de diciembre y que además de incluir a Yauri y Lagos, contempla a Brando Michael Tapia Manrique y César Augusto Loredo Rosillo.

La denuncia expone parte de una historia cuyo final también empezó a ser vivido el 14 de diciembre por varios de los inversionistas que comenzaron a ser informados de lo sucedido.

Fuga frustrada

El martes 14 de diciembre, aproximadamente a las 9 p.m., una de las aportantes, que prefirió que su nombre no sea expuesto en este informe, tomó conocimiento del sistema piramidal. Le informaron que Lagos había confesado que la idea era suya en un video.

Lagos dice: “Les confesé a mis socios de la empresa VIC Import, Brando Tapia, Gian Karlo Yauri y César Loredo, que todos los préstamos que he venido haciendo a lo largo de todo este tiempo que hemos estado trabajando juntos han sido parte de una pirámide donde solo se ha usado el dinero para pagar intereses, y obviamente, bajo mentiras como órdenes de compra y presunciones de que el dinero iba a ser usado para tales. Mis socios no tenían conocimiento en ningún momento de este tipo de acciones. Todo ha sido por parte mía. Todo fue mi idea y ellos no son responsables de estas acciones. Cualquier tipo de acción debería ser tomada en contra de mí porque yo fui el que inició esto y el que lo ha mantenido durante todo este tiempo”.

Luego de ver el video y enterarse por parte de otros inversionistas que Lagos tenía planeado salir en un vuelo a Colombia a primera hora del día siguiente, la afectada fue al Aeropuerto Jorge Chávez, donde junto a otras víctimas y efectivos de la Policía, esperó a Lagos. Este apareció con su pareja pasada la 1:00 a.m. y tras una serie de acusaciones verbales y la intervención policial, fue llevado a la comisaría del aeropuerto.

Luego de horas de espera, el supuesto empresario salió en libertad al no haber sido encontrado en flagrancia después de las 48 horas de lo sucedido.

Si bien había perdido el vuelo a Colombia, horas después de que quedara en libertad la preocupación de los inversionistas en VIC Import era que este saliera del país. Actualmente, Lagos se encuentra con paradero desconocido y ya tiene más de 10 denuncias hechas en los últimos días. “Hay muchas personas que son mayores o se encuentra fuera de Lima y recién se están enterado de lo que acaba de suceder”, agrega la víctima que prefirió el anonimato.

Datos

Entre otros denunciantes figuran Juan Ortiz, Alex Trujillo y Kelly Rivera.

Algunos de los perjudicados denuncian haber sido afectados por montos de, aproximadamente, S/150 mil, S/300 mil y S/1 millón. Otros refieren montos en moneda extranjera, como US$26 mil.

