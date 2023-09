“No pain, no gain” (sin dolor no hay ganancia) dice una frase que hace un tiempo se viralizó y que aplica para quienes se esfuerzan por tener buena salud y un cuerpo bien cuidado. Esta búsqueda por lo saludable y una figura perfecta lleva a que cada vez sean más las personas que recurran a los gimnasios, y que, a diferencia de otros rubros, este no se vea afectado por la crisis económica que vive el país con una producción que registra una caída de 0.58% en lo que va del año.

La pandemia, que golpeó a muchos negocios, incluido al del deporte, también generó un cambio de hábitos y así lo explicó el presidente de la Asociación de Gimnasios del Perú, Enrique Fernández, quien aseguró que para muchas personas la crisis sanitaria los impulsó a tener una vida más “fitness”.

Esta situación llevó a que, cual músculos en el cuerpo de alguien que carga pesas, los locales aumenten. Es así que en el país hoy existen 2,900 locales, 20% por encima de lo registrado en 2019.

Algo que también cambió fue la fecha de inscripción. Hace cuatro años la mayoría lo hacía en septiembre u octubre, de cara a la llegada del verano, hoy no importa el mes, ni la hora, sino el ejercicio.

Una percepción similar tiene Enrique Mosquera de Bodytech. A su parecer, son varios los que asisten a estos espacios para entrenamientos específicos que incluso pueden ayudarlos con problemas de depresión.

“Para este segundo trimestre tendremos entrenamientos para personas con capacidad de movilidad reducida, para quienes se comunican con lenguaje de señas y quienes quizá están atravesando una etapa de depresión. También hay entrenamiento para quienes padecen alzhéimer”, señaló.

Con 15 años en el mercado peruano y 24,000 clientes a agosto, aseguró que con el avance de la tecnología, los usuarios piden máquinas novedosas y que los ayuden con sus entrenamientos.

“Podemos encontrar la trotadora convencional, que tiene una inclinación para entrenar como subiendo una montaña o una colina, pero también hay la que es con declinación”, explicó.

PARA TODOS

Hay todo tipo de público que asiste a los gimnasios , desde los que van para la foto, o los que se quedan horas. En el caso de Smart Fit, su jefa de Marketing, Silvana Beunza, detalló que principalmente asisten personas de entre 25 y 40 años que suelen entrenar de tres a cinco veces por semana.

“Una persona en promedio está entre 45 minutos y una hora en el gimnasio y entrenan en diferentes días de la semana”, afirmó.

Entre las cosas que se está demandando en estos espacios, precisó, son clases grupales como de zumba, latination, hiit, smark bike, estiramientos, entre otros.

En el país, detalló que hay en total 60 sedes, y recientemente abrieron las ubicadas en el Centro Histórico de Lima y en Pucallpa, “que consolidó nuestra presencia en costa, sierra y selva”.

DATOS

Enrique Fernández, de la Asociación de Gimnasios, aseguró que el ticket promedio varía entre S/80 y S/90, aunque esto dependerá del local y de los servicios.

Asimismo, señaló que hay personas que prefieren los ejercicios al aire libre y personalizado, por lo que los entrenadores están brindando estos servicios. Por cada gimnasio, en promedio hay entre cuatro y cinco entrenadores.