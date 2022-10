Por Asociación de Contribuyentes

Iniciar un negocio formal en Perú se ha convertido en uno de los retos más difíciles de llevar a cabo, no solo por la compleja situación económica y política del país, sino también por las barreras burocráticas y los engorrosos trámites que deben cumplir los emprendedores.

El hecho de que Perú tenga enormes barreras para la formalización se evidencia en que, al cierre del 2021, el 86% de micro y pequeñas empresas (mypes) eran informales, según datos de Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

Un entorno hostil para la creación y formalización de empresas afecta su permanencia en el mercado, sobre todo para las más pequeñas. De enero a junio de 2022, la cantidad de empresas cerradas superó las 27 mil, su máximo nivel desde meses previos a la pandemia. El 54% de bajas proviene de sectores como el comercio, transporte e industrias manufactureras, con alta presencia de mypes.

Este contexto también afecta al mercado laboral, que padece sobrerregulación estatal, desempleo y nula inversión privada, con la informalidad que arropa al 76% de peruanos, situación que deriva en bajos salarios, ausencia de beneficios laborales y altas tasas de pobreza.

Constituir un negocio en Perú demora entre uno y dos meses, y el costo total bordea los 355 dólares, según un estudio de la Asociación de Contribuyentes. En cambio, en Chile se puede abrir una empresa en un solo día y con 16 dólares.En Colombia, el trámite toma cuatro días gracias a su sistema simplificado de Ventanilla Única Empresarial.

El 96% de empresas peruanas son mypes, pero su inclusión financiera es muy baja. En 2021, solo 47% de ellas accedía a al menos un producto financiero formal, mientras que más del 25% empleaba métodos de ahorro informal. También destaca que el 76% no lleva ningún registro de sus cuentas, el 87% de su planilla no está afiliada a ningún sistema pensionario y el 98% no cuenta con un seguro social.

Las Mypes enfrentan una baja capacidad para adaptarse a los estándares de formalidad, algo que les impide acceder a servicios financieros en un contexto donde además los créditos se encarecen, lo que además las vuelve propensas a la quiebra.

“No fue hasta la crisis que vimos la magnitud de la informalidad en el país. Las pymes y las mypes fueron el segmento empresarial más afectado por la pandemia, pues cerca de 600 mil micro y pequeñas empresas formales dejaron de operar en el 2020″, sostiene Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Las instituciones del Estado, como Produce y Sunarp, destinadas a la formalización de las empresas, no han tenido la llegada necesaria y denotan poca comunicación entre ellas. Hoy más que nunca, se debe promover la estandarización y simplificación de este proceso, sobre todo a nivel municipal, con un sistema unificado y digital, que reduzca el tiempo y los costos.

El caso de éxito de Estonia

Cada año se crean 10 veces más nuevas empresas en las economías de ingresos altos que en las de ingresos bajos, y tres veces más que en las de ingresos medios. Dicho de otra forma, la facilidad para hacer negocios y crear empresas en un país está asociada a un mayor nivel de desarrollo. Los niveles más altos de iniciativa empresarial se observan en Hong Kong, China, Estonia y Nueva Zelanda.

En particular, Estonia es considerado el primer país digital del mundo, con un clima propicio para la creación de empresas. Desde cualquier computadora, un ciudadano estonio puede realizar diversos trámites con el Estado, o entre privados, en cualquier momento: el portal gubernamental está abierto las 24 horas sin importar el día de la semana. Para crear una empresa, el proceso puede realizarse mediante un registro electrónico en solo un par de horas, o vía notario, lo cual tarda tres días en promedio. El precio del proceso puede ser de menos de la mitad de lo que cuesta en el Perú.