El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, aseguró este viernes que el aporte de capital a la empresa estatal Petroperú por el monto de US$ 1,000 millones fue para garantizar el suministro de combustibles en el mercado nacional y evitar el quiebre de la petrolera.

En ese contexto, durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Burneo se refirió al impacto que tendría dejar que la empresa estatal quiebre.

“Si se hubiese dejado que quiebre la empresa, primero pasaría el desabastecimiento del 50% del mercado, sobre todo del interior del país, eso generaría situaciones de convulsión social importantes. No se necesita ser muy aguzado para darse cuenta de que ya no se trataría de un precio alto de los combustibles, sino de que simplemente ya no habría (estos)”, precisó.

Agregó que aparte del desabastecimiento de la mitad del mercado, la inflación se elevaría. “Dejar que quiebre Petroperú hubiera significado la disparada de la inflación y más costos de producción de las firmas productivas y por ambos casos una recesión, (...) así ya nos estaríamos olvidando de cualquier reactivación económica”, expresó.

En ese sentido, el titular del MEF explicó que una posible salida de Petroperú del mercado de combustibles dejaría la oferta casi total del país en manos de la española Repsol, que podría manejar los precios de los derivados del petróleo a discreción.

“El quiebre de Petroperú hubiera también significado que, en la práctica, estuviésemos fomentando un monopolio a partir de la existencia de Repsol. La infraestructura de la petrolera en el interior del país no la tendría Repsol, y evidentemente estaríamos dando las condiciones para que una sola empresa abastezca al mercado”, acotó.

Agregó que el problema de los monopolios es que, bajo sus condiciones, la sociedad dispone de una menor cantidad de productos a un precio mayor, en comparación con un mercado libre de competencia.

