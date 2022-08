El nuevo ministro de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, rebajó de 3.6% a 2.2% la proyección de crecimiento de la economía peruana para este año.

Burneo indicó que el contexto económico es afectado por el lado político, pero confía que las perspectivas van a mejorar.

“No pasa como antes, donde política y economía iban por cuerdas separadas; desafortunadamente las cuerdas ahora se empiezan a entrelazar, y resulta que la inestabilidad política empieza a contagiar en adverso a la economía. Siento que hay la posibilidad de que las cosas puedan manejarse mejor en el plano económico, tomando distancia de la parte política, para promover una tasa de crecimiento mayor al pronóstico actual que está en 2.2%; hasta hace poco estaba en 3.6%”, dijo el ministro en RPP.

También señaló que según cifras oficiales proyectan que la inversión privada no crecerá este año.

“El cálculo del Banco Central, en el último reporte de inflación, señala que la tasa de crecimiento es 0%. Eso significa que no va a crecer el stock de capital necesario para producir más. Entonces, tenemos que revertir eso”, detalló.

Ralentización

El ministro de Economía y Finanzas aseveró que la economía se ralentiza debido a que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) eleva la tasa de interés de referencia como una medida para contener la inflación.

“En ese punto creo que deberíamos tener una conversación con el BCR, porque lo que está haciendo es elevar mes a mes la tasa de interés, lo que está significando el encarecimiento del crédito y, por lo tanto, ralentiza el consumo y la inversión”, precisó

Economía debe crecer 5% anual

Kurt Burneo sostuvo que el Perú debe recuperar un ritmo de crecimiento económico del 5% anual para que los jóvenes se incorporen al mercado laboral.

“Entonces para mí es claro que si la economía no toma viada, la demanda de empleo va a crecer poco. Tenemos claro que la economía debería crecer por lo menos 5% para absorber a los casi 300,000 jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral; si no logramos que la economía no mejore su crecimiento, habrán dificultades para el empleo y para los jóvenes”, subrayó.

En ese sentido, el titular del MEF mencionó que para tener una economía con una mayor dinámica es necesario impulsar la ejecución del gasto público, sobre todo en lo que es la inversión.

Explicó que la inversión pública es funcional a la privada y eso se debe por su efecto multiplicativo en la economía.

“Podemos tener un conjunto de agricultores en una zona determinada que no están conectados y un proyecto de inversión pública, una carretera, puede conectarlos a los mercados. La inversión pública es la cuarta parte de la inversión total, pero más que el reparto de número son los efectos multiplicativos para la construcción de infraestructura, para que aumente la inversión privada”, anotó.

