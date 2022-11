El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, señaló este martes que con el Decreto Supremo 043 los gobiernos subnacionales no van a tener problemas de liquidez durante los primeros meses y que su despacho estará bien atento en la asignación de los recursos directamente recaudados.

Cabe mencionar, que el texto al que se hace referencia indica que todos los recursos que se recauden en instituciones no vinculadas a servicios tributarios deben ser centralizados en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En ese marco, el titular del MEF comentó que anteriormente el problema principal de la ejecución presupuestal estaba relacionado a que la unidad ejecutora solamente tenía recursos recaudados para el primer mes.

Agregó que por eso los recursos recaudados no alcanzaban para desarrollar actividades de principio de año. No obstante, “con este decreto no habrá problemas de financiamiento o de acceso a los recursos directamente recaudados”.

“Antes era que les faltaban recursos desde los primeros meses, pero ya no van a a tener ese problema, porque se les va a otorgar recursos dentro de los cuatro o cinco meses en línea con lo recaudaban en términos normales”, dijo Burneo en una entrevista con Canal N.

En ese sentido, mencionó que el MEF estará atento que los recursos sean debidamente recaudados. Asimismo, sostuvo que no se afecta en absoluto la capacidad de gestión de los pliegos o unidades ejecutoras porque sus recursos los van a tener para los primeros meses.

“Vamos a estar atentos en esos cuatro o cinco meses para que no hayan problemas en cuanto a la disposición de los recursos. Si en el transcurso del ejercicio encontramos que es muy problemático, lo que podría pasar es que se plantee una derogatoria de esta norma, pero eso regiría para el presupuesto del 2024″, subrayó el ministro.

Dicho esto, otro aspecto a tomar en cuenta es que la formulación del presupuesto para el siguiente año se ha hecho sobre la base a considerar del Decreto Supremo 043. Es decir, “que si se quisiera exonerar a algunas entidades, no se podría, ya que el molde con el cual se ha formulado el presupuesto de ley está basado en la incorporación de este decreto″, apuntó.

“El DS en mención tiene mandato de ley y para poder quitarlo se necesita una derogatoria, el problema está en que la formulación del presupuesto para el 2023 esta hecho con la inclusión del Decreto 043, es decir, que los recursos recaudados van directamente al Tesoro”.

Finalmente, Burneo señaló que las capacidades de gastos tienen que ser mejoradas, pero no solo a nivel de Gobierno nacional, sino también de Gobiernos subnacionales, porque no se están ejecutando los recursos.

“Lo que queremos es reforzar las capacidades de los gobiernos subnacionales para que a partir del 1 de enero no se produzcan los baches en cuanto a ejecución, como ocurre todos los años cuando se dan cambios de autoridades”, afirmó.

