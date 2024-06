En un mercado donde las personas se preocupan cada vez más por el cuidado personal, K’allma apunta a la expansión, comenta Verónica Vega, socia y gerenta comercial de la empresa.

¿Cuál ha sido el avance de K’allma?

Todas las marcas de cuidado personal siguen creciendo. Después de la pandemia, las personas decidieron cuidarse y engreírse mucho más, y K’allma es una marca de engreimiento.

¿Cómo hace una marca peruana de este rubro para competir con otras internacionales?

Cuando empezamos, desde el minuto uno, nos conectamos con el cliente a través de los olores que les ofrecemos, de la experiencia en la tienda y del engreimiento que brindamos. Cuando llegaron las grandes marcas que compiten con nosotros, teníamos a nuestro público afianzado.

Actualmente cuentan con 17 tiendas. ¿Fue con la pandemia que comenzaron a expandirse?

No. El crecimiento de K’allma ha sido constante. Tenemos 20 años en el mercado y siempre hemos crecido a doble dígito. Antes de la pandemia teníamos de 10 a 12 tiendas, y cuando esta empezó, la demanda viró por el cuidado personal y agarramos esa ola. Ahora estamos en centros comerciales, puerta a calle, pero vamos a seguir creciendo, porque el Perú es ancho. En las provincias nos queda un mundo por descubrir.

¿Cuántas tiendas más se vienen?

Este año vamos a abrir tres, y estamos a ese ritmo de abrir de dos a tres (locales) por año, dependiendo de cómo se presenta el mercado porque no siempre es fácil. Obviamente, nos queda un desafío mayor en provincias, pero donde se dé la oportunidad de poder abrir, lo vamos a hacer.

¿Qué zonas del interior al país están evaluando?

Estamos en cola para entrar a centros comerciales de Arequipa, Trujillo y Piura. Si hoy me preguntas si puedo abrir dos en Trujillo o dos en Chiclayo, yo te diré que sí. Estas son provincias que tienen un mayor poder adquisitivo y estamos enfocados en entrar ahí.

¿Y la idea de ir al exterior como marca?

Está en los planes. Colombia está apuntado como el primer país en el cual aterrizaríamos, pero, mientras el Perú nos siga respondiendo, le debemos por la oportunidad que nos ha dado de crecer, de seguir estando con ellos.

¿La idea de expandirse en el exterior es a través del envío de productos o van a abrir tiendas?

Lo que queremos es abrir tiendas, cadenas de tiendas. Hay gente que se ha querido llevar el producto, pero hay que sacar registro y todo un proceso. Por eso mejor es abrir otro K’allma fuera.

¿Cuándo abrirán esa primera tienda en el exterior?

El próximo año es la idea, pero, si nos demoramos un año y medio más, tampoco es grave (…). Todo el tiempo estamos en investigaciones, en ferias; no hay un límite para K’allma.

¿Por qué la gente opta por sus productos?

Porque se conecta con el aroma. Es un muy buen producto y tiene precio y calidad. Lo que reciben por lo que desembolsan es bastante en cuanto a valor. El 60% de lo que se compra es por regalo y el 40% para consumo personal.

¿El ticket ha crecido?

Sigue creciendo: está en S/89. Hace cinco años estaba en S/50. Ahora lo que vemos es que todos los años sube entre S/5 y S/10.

¿Eso está relacionado también con un incremento de precio?

No. Nosotros hemos mantenido nuestros precios cuando en la pandemia todos subieron. Decidimos ajustarnos y darle al consumidor el mismo precio que necesitaba. Puedes sacar nuevos productos, pero es necesario tener un mix para todos los bolsillos.

¿Así como sacan nuevos productos, también retiran del mercado otros?

Hay algunos que sí tienen que desaparecer porque no tienen la rotación que necesitamos. No tenemos miedo de sacarlos, así como tampoco tenemos miedo de irnos de una tienda que no funciona.

¿Cómo describimos al público de K’allma?

Son mujeres que se engríen. Es amplio el mercado, pues tienes mujeres de 22 años hasta de 80 años. El éxito de K’allma es que tenemos clientes fieles. Por eso, la calidad es importante y es mayor al precio que se paga.

¿Y el público masculino?

Cada vez es más grande. Al comienzo como que les daba vergüenza venir, luego lo hicieron para comprar regalos, y hoy ya vienen para adquirir artículos para su consumo, por ejemplo, una crema de cuerpo, jabón líquido, jabón de cara. Hoy ellos también se cuidan.

Dentro de los productos que ofrecen, ¿hay exclusivos para hombres?

No tenemos una línea exclusiva para hombres porque todavía el mercado en el Perú es chico. Tenemos muchos aromas que son unisex, pero uno específico para hombre no lo tenemos.

¿Hay la posibilidad de hacerlo más adelante?

Sí. No lo tenemos hoy, pero es una posibilidad. Quizá algo para la barba o perfume.

