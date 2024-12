Julio Velarde: “Para ganar la presidencia hay que tener empatía”

Como muy pocas veces lo hace, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, se refirió a temas políticos. En este caso, el funcionario manifestó qué características deberían tener los candidatos presidenciales para 2026.

Mira: Piden que se amplíe el IGV de 8% para restaurantes

“Hay gente bien formada que ha estado preguntando de política, pero no creo que tengan los votos. Para ganar hay que tener empatía para llegar a las diferentes regiones y segmentos”, aseguró.

Velarde añadió que “como no hay partidos, no hay nadie” entrenado para lidiar con problemas, por lo que consideró que la preocupación ahora es que la persona que gane tenga la orientación correcta.

En ese sentido, señaló que no hay personas como Luis Bedoya Reyes, o Víctor Raúl Haya de la Torre, que podían discutir sobre diferentes temas que afectaban al país.

“Roguemos que convoque a la gente adecuada para que pueda hacer un buen gobierno”, manifestó tras la charla magistral denominada “Perú en el escenario global: perspectivas económicas 2025”, organizada por la Asociación de Exportadores (ADEX).

Mira: Alerta por crisis en el sector de hidrocarburos

AUTONOMÍA Y DÉFICIT

Por otro lado, el presidente del b aseguró que no ha sentido presión política para tomar decisiones dentro de la institución debido a la autonomía que tiene la entidad que representa. “Así como yo no le puedo decir al ministro de Economía sube tal impuesto, aumenta el gasto, tampoco se me ocurriría prestar atención si me dice que baje la tasa”, agregó.

No obstante, sí se refirió a las metas fiscales y afirmó que el Perú “no puede vivir con un déficit de 4%” del PBI, porque eso significaría un aumento de la deuda, de la tasa de interés y la posibilidad de que se pierda el grado de inversión.

“Lo que nos ha caracterizado los últimos 34 años ha sido la responsabilidad fiscal, y eso es sumamente importante mantenerlo”, sostuvo.

TENGA EN CUENTA

La última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCR reveló que en noviembre, siete de los 18 indicadores cayeron, como el de la expectativa de la economía a tres meses que pasó de 51.7 puntos en octubre a 50.6 puntos.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO