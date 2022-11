El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde , afirmó este miércoles que la proyección de crecimiento de la economía peruana para este año es de 3%. Además, que se mantendría una expansión a “nivel normal”.

“Es difícil pensar en qué va a pasar. Las predicciones de crecimiento en el Perú son de 3% este año. Vamos a crecer al nivel normal. Es lo que se espera por la fortaleza macroeconómica que tenemos”, dijo durante su participación en CADE Ejecutivos 2022.

“Realmente vamos a crecer casi lo que da el potencial de la economía, ni siquiera vamos a tener “soft recesión”, agregó.

Por otro lado, Velarde mencionó que de los 200 países en el mundo, solo en cuatro se ha fortalecido su moneda en referencia al dólar: México, Brasil, Perú y Rusia.

“La depreciación la hemos tenido hasta el año pasado. Este año se ha mantenido estable, no se que pasará la próxima semana, pero en lo que va del año el sol de ha fortalecido”, precisó.

En esa línea, el titular del BCR recordó que durante el primer semestre el país tuvo una tasa de crecimiento alta, el sector consumo creció más de 5% y manufactura no primaria se elevó en más de 6%. Por lo que, realmente no existe ningún sesgo al alza ni a la baja

¿Por qué bajó inicialmente la proyección de crecimiento?

“Porque la minería fue golpeada. La paralización de varias minas no estaba, a esa magnitud, en las proyecciones nuestras”, señaló.

No obstante, el directivo del BCR indicó que durante el primer semestre el PBI no primario (manufactura, comercio, construcción) creció más de lo que se esperaba, el que no creció fue el primario.

“Se espera que el sector construcción siga creciendo fuerte este semestre, porque las obras públicas vienen creciendo. La inversión publica cayó 5% el primer semestre y nosotros esperábamos que crezca 7.1%. Ahora esperamos que crezca más, según los datos de octubre”, añadió.

Por su parte, Claudia Cooper, presidenta del directorio de la Bolsa de valores de Lima (BVL), dijo que las fortalezas macroeconómicas del Perú se mantienen, sobre todo en varios de los indicadores monetarios y fiscales, reservas internacionales y ratio de deuda. Incluso, el PBI del país es uno de los mas bajos de la región y del mundo.

Si embargo, comentó que se ha reducido el potencial de crecimiento debido al deterioro institucional.

Al respecto, Velarde manifestó que “hay mucha inercia de crecimiento”, y que se requiere de “servidores públicos más eficientes, una mejora de gestión pública, mejor inversión en infraestructura y educación, todos estos factores han sido mencionados el problema es como se concretan”.

En ese sentido, indicó que se le debe proveer al ciudadano de servicios básicos, pues si estos no se le proporcionan a la población no debe sorprender que esta esté descontenta con klas autoridades.

“Tenemos los ingresos para brindar mejores servicios, a veces los cuellos son institucionales y no del sector público nomás. En ninguna democracia la gente esta dispuesta a que sus familiares se mueran para tener que esperar cinco meses por una operación, es inadmisible”, finalizó.

