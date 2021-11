Pudo ser una clase de ética, de realidad nacional o también de economía. La presentación de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), en la primera fecha del CADE Ejecutivos 2021, pudo ser las tres cosas a la vez e incluso una recomendación de los lineamientos que debería seguir el país en tiempos de incertidumbre política debido a los desaciertos del Gobierno.

Durante su participación, pocos días después de haber recibido los desubicados comentarios del ministro de Justicia, Aníbal Torres, el presidente del BCR se refirió a los nombramientos de funcionarios que no cumplen con los perfiles necesarios y remarcó que siempre debe prevalecer la meritocracia sobre los caprichos de algunas autoridades y que durante todos sus años en el BCR nunca ha recibido algún tipo de presión.

“No quiero referirme a ninguna institución en particular, pero un aspecto es que (la designación de funcionarios) no responda a caprichos de quien esté en el poder. El segundo aspecto es que tienen que ser básicamente meritocráticos, no necesariamente autónomos, pero que tengan un pedido claro cuando se nombra al jefe de una institución y no pueda ser removido simplemente por el capricho de alguien”, aseguró Velarde en la primera fecha de la convención empresarial, cuya actual edición lleva el nombre de ‘Diversas voces, un solo Perú’.

Otro aspecto que rescató fue la necesidad de un trabajo conjunto entre los sectores público y privado, y evocó los años de recuperación de Europa tras la Segunda Guerra para explicar que los extremos nunca han dado buenos resultados:

“Una reflexión sobre el socialismo europeo es que después de la revolución Rusa, se separó el comunismo, pero todavía siguió siendo anticapitalista durante los años 20 y los 30. Pero si uno ve a los países escandinavos, que es donde hay más igualdad y calidad de servicios públicos (…), uno ve que esta colaboración público-privada ha sido muy importante en todos los sectores, (e incluso) habiendo sido en la mayor parte de los años de la posguerra gobiernos socialistas”, explicó.

Barreras y Confianza

Poco después de las palabras de Velarde, la gerente general de ComexPerú, Jessica Luna, comentó en Perú21TV que es necesario que el Perú se enfoque en revertir el escenario desalentador que se prevé para 2022 y que para ello deben darse señales claras en favor de la inversión privada.

“Otro punto es la importancia de la estrategia para el rumbo del país que no está tan claro hoy”, dijo Luna, quien estuvo a cargo de la formulación de las preguntas a Velarde.

Además, se refirió a los comentarios que hizo Aníbal Torres contra Velarde y aseveró que no se puede permitir que se manche la honra de “una persona que nos dio estabilidad durante la pandemia”.

“Julio Velarde con su excelente equipo que promueve la meritocracia ha sido el responsable de eso”, remarcó.

Tenga en cuenta

-Velarde reveló que el BCR trabaja en la creación de una moneda digital. “Estamos en un montón de proyectos con varios bancos centrales, con la India, Singapur, Hong Kong, pensando en una moneda digital que va a ser la que va a imponerse en el futuro. El sistema de pagos que vamos a tener de acá a ocho o 10 años en el mundo va a ser muy distinto”, comentó.

-Informó que el BCR está más avanzado que los bancos centrales de otros países. “Más retrasados que México y Brasil, tal vez, pero más avanzados que otros países europeos”, puntualizó.