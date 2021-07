Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), puso los puntos sobre las íes respecto a su permanencia en el cargo. El máximo funcionario de la entidad monetaria fue consultado sobre si aceptará el pedido del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, de continuar en la presidencia del BCR.

“Cuando me ha invitado el profesor Castillo, le he agradecido, y le he dicho que voy a conversar más largo con él una vez que lo proclamen (presidente)”, aseguró Velarde durante su participación en el Foro Virtual Economía Peruana: la Agenda Pendiente tras el Bicentenario, en el marco de los 200 años de creación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La respuesta de Velarde se da en un contexto en el que hasta el momento el Jurado Nacional de Elecciones aún revisa las actas de la segunda vuelta electoral que fueron impugnadas por Fuerza Popular, motivo por el cual el Jurado aún no proclama al vencedor de la votación celebrada el pasado 6 de junio.

Velarde, que ha sido considerado como uno de los mejores banqueros centrales de la región y del mundo, lleva al frente de la entidad monetaria desde el año 2006. Desde entonces, el país ha gozado de una inflación estable y un incremento sostenido de las reservas internacionales, generando confianza en los mercados y las inversiones.

Recuperación

En el conversatorio, el titular del MEF, Waldo Mendoza, aseveró que los indicadores económicos del país se vienen recuperando a tasas aceleradas, tras el impacto del COVID-19 y destacó que la política crediticia implementada por el MEF y el BCR y el proceso de vacunación han sido clave para ello.

“El BCR está capacitado para enfrentar cualquier crisis financiera originada en el mercado mundial o local, debido al buen nivel de las Reservas Internacionales Netas”, acotó.

Velarde, coincidió en que la recuperación ha sido positiva, pese a tener uno de los peores manejos de la pandemia. “En el cuarto trimestre de 2020 ya estábamos arriba de cualquier país europeo y en el primer trimestre de este 2021 por encima de mercados de América Latina”, subrayó.

Indicó que lo que sigue es impulsar los sectores intensivos en mano de obra para fomentar el empleo.

Nuevos motores

Mendoza afirmó que los motores que impulsan el crecimiento, como la Minería y la Agroindustria, no deben ser subestimados y precisó que se requiere más de ellos como la industria forestal, acuícola y el turismo, considerando que tienen un gran potencial (capacidad productiva) y un mercado asegurado. Sostuvo que ello permitirá continuar con el crecimiento, que este año posiblemente supere el 10%.

Otra tarea es continuar con proyectos de infraestructura, como el caso de Majes Siguas.

“Cualquier correctivo tiene que hacerse manteniendo la fortaleza fiscal. Será muy difícil en los próximos años mantener la estabilidad social y política sin un avance más rápido del Estado. El gasto público tiene que elevarse y también los ingresos tributarios”, enfatizó.

Datos

-La inflación aumentó 0.52% en junio de este 2021 en de Lima Metropolitana, siendo la variación más alta de los últimos dos meses, según el INEI.

-Alimentos y bebidas, presentaron el mayor incremento con 0.79%, influenciado por el alza del dólar.

-La inflación anual entre julio 2020 y junio 2021 fue 3.25% superando así el rango meta del Banco Central (que está entre 1.0% y 3.0%).