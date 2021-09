Ante la incertidumbre de si seguirá o no frente al Banco Central de Reserva (BCR), el economista Julio Velarde se pronunció sobre su continuidad como presidente de la entidad encargada de la estabilidad monetaria.

“Nunca he querido aferrarme al cargo. Me ofrecieron públicamente quedarme, he aceptado. Es decisión del presidente si me nombra o no. Si me nombra bien, si no [es así] también”, manifestó Velarde durante la presentación del reporte de inflación.

También señaló que durante la reunión que tuvo con el presidente Pedro Castillo no se han mencionado posibles nombres para el nuevo directorio del BCR.

“Lo que hemos discutido fue que no se quería un directorio conflictivo (...) Más bien con el ministro de Economía, Francke, sí hemos discutido el perfil de directores, y lo que se quiere básicamente es que sean técnicos, y con el Congreso no he hablado, solo cuando me invitó la presidenta del Parlamento y le dije que lo que, por gobernanza, no es bueno que haya políticos [en el directorio]”, refirió.

En ese sentido, el presidente del BCR recordó que en el periodo 2001 a 2006 se tuvo una mala experiencia con un directorio en el cual dos presidentes y un vicepresidente renunciaron a sus puestos.

MIRA Presidente Pedro Castillo promulga norma que permite incineración de Abimael Guzmán

Respecto a la permanencia de Velarde en el BCR, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, indicó el último jueves que, por ahora, no se tiene una decisión oficial del Gobierno.

“Si no hay algún pronunciamiento oficial del Ejecutivo es porque no se tiene ninguna decisión. Hay que esperar, porque justamente lo que genera inestabilidad es la especulación. Será o no será, se asustan de arriba abajo. Lo que sí es importante es que el dólar debe estar en S/ 3.5 o S/ 3.4″, expresó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

A 29 años de su muerte, María Elena Moyano continúa siendo el símbolo de madre coraje. Un ejemplo a seguir por su lucha constante. https://peru21.pe/cultura/elecciones-2021-maria-elena-moyano-la-madre-coraje-que-se-enfrento-a-sendero-luminoso-movadef-david-pineki-moyano-noticia/?ref=p21r