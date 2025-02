“Hay oportunidad para revisar la Ley MAPE”

Julia Torreblanca asumió la presidencia de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) con una serie de retos en cada uno de los sectores que agrupa el gremio. En esta entrevista aborda las necesidades del sector minero.

¿Cuál es el panorama del sector minero en el Perú?

Es muy expectante. La minería es, sin duda, uno de los pilares de la inversión privada y va a continuar siéndolo. Para que te hagas una idea de la relevancia del sector, solo en el periodo de 2014 a 2023 la participación de las empresas mineras en la inversión privada llegó a 13%. En ese periodo, las mineras han representado el 10.8% del PBI nacional. Además, en cuanto a recaudación, en los últimos 10 años el sector minero ha contribuido con el 20.8% de dichos recursos. Sin duda esto es positivo, pero tenemos varios desafíos que necesitamos trabajar.

¿Cuáles son esos desafíos que menciona?

El primero y el más crítico es el de la minería informal e ilegal. Este es un problema que genera graves impactos económicos, ambientales y sociales, además, que afecta la seguridad nacional y ciudadana. Luego están los desafíos regulatorios, porque tenemos altos niveles de complejidad normativa, retrasos en la obtención de permisos, la falta de interconexión entre entidades públicas o las demoras en estas interacciones, y la existencia de barreras burocráticas. Para impulsar nuestra cartera de proyectos, necesitamos encontrar la fórmula mágica para corregir esta problemática.

¿Qué se necesita para mejorar el gasto con los recursos que provienen del sector?

En mi opinión, uno de los grandes problemas es que no se prioriza el gasto. Por ejemplo, existen algunas autoridades subnacionales que están pensando en construir estadios y palacios municipales cuando su población no tiene agua ni desagüe, no tienen un buen sistema de salud, ni escuelas, ni maestros. Se necesita priorizar el gasto para atender lo más urgente y después gastar en otros proyectos. También se necesita empoderar a la población para que se involucre en el presupuesto participativo.

¿El 2025 es un buen año para el sector minero?

Debiera ser un buen año siempre y cuando logremos corregir las barreras de las que hemos hablado y que se promueva más inversión. Tenemos una cartera de proyectos de más de US$50,000 millones que está pendiente de materializarse, y una de las cosas que se busca no es solo la estabilidad política, sino un marco jurídico predecible para poder atraer y mantener las inversiones en el sector minero. Es muy importante que el Gobierno y las instituciones del Estado trabajen en conjunto para establecer reglas claras y estables que fomenten confianza de los inversionistas y aseguren, además, la continuidad de todos los proyectos mineros del país.

Hoy hay un nuevo discurso de minería ancestral para justificar la operación de ilegales. ¿Cuál es su opinión?

La Ley General de Minería no contempla el término “minería ancestral”, pero sí reconoce la minería ilegal. Además, establece categorías, como la pequeña minería y la minería artesanal. Nosotros respetamos y valoramos la labor del minero artesanal y del pequeño minero. Sin embargo, consideramos que los mineros ilegales, así como aquellos que utilizan el Reinfo como un escudo, deben ajustarse y cumplir con la normativa establecida. El Reinfo simplificó los requisitos para que quienes explotan ilegalmente los recursos del país puedan avanzar en su formalización. Si bien se ha otorgado una prórroga de seis meses para que estos mineros puedan formalizarse, el proceso se puede hacer en dos o tres semanas.

¿Cuál es su opinión sobre la nueva ley de formalización minera (MAPE)?

Creemos que hay una oportunidad para revisar las propuestas que se están haciendo. A través de la SNMPE vamos a enviar nuestros comentarios.

La nueva Ley MAPE debe considerar la complejidad de la minería ilegal y asumir el reto que dejará el Reinfo tras su vencimiento el 30 de junio. Esto implica que el Estado deberá fortalecer la supervisión, fiscalización, coordinación y ejecución de políticas de formalización minera de manera integral. Será fundamental implementar una fiscalización adecuada, y esta ley debería incorporar un régimen que garantice un acompañamiento físico y operativo continuo por parte de las autoridades nacionales, como OEFA, Osinergmin, Sunafil y Senace.

Además, la inclusión del término “concesiones ociosas” en la propuesta debe ser revisada, ya que no representa la principal causa de la minería ilegal.

¿Qué se ha planteado su gestión en la SNMPE?

Como directiva de la SNMPE buscamos fortalecer el gremio minero-energético, considerando la importancia que tiene para el país. Queremos fomentar la exploración minera, promover la exploración de tierras y minerales raros, lograr un mejor uso de los recursos generados por la minería y, ojalá, cerrar brechas sociales. Reconocemos que este es un trabajo que debemos hacer de la mano con nuestras autoridades.

DATOS

Uno de los principales retos del sector energético, en el ámbito de hidrocarburos, es que se promueva y se revise la política energética al 2050 que elabora el Minem.

Según Torreblanca, se requiere reconocer la importancia de los hidrocarburos en el desarrollo energético del país, destacando que el Perú tiene abundante gas natural.

La SNMPE espera que se puedan materializar las iniciativas para llevar el gas natural a otras localidades del país.

