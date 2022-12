Los turistas han comenzado a regresar a algunas ciudades emblemáticas como Cusco o Arequipa, pues ya es posible acceder a destinos como Machu Picchu o el Cañón del Colca. Así lo aseguró el CEO de Casa Andina y columnista de este diario, Juan Stoessel, quien ha viajado a la Ciudad Imperial, donde también opera la cadena hotelera que dirige. Desde allí, explicó en Perú21TV el daño que sufrió el turismo y la recuperación que recién comienza.

¿Cómo está la situación en Cusco?

Justo hemos venido al centro de Cusco para poder ver con nuestros propios ojos cómo está la situación y está totalmente tranquila. Nos hemos paseado por toda la ciudad. Ya se puede ingresar al Valle Sagrado y a Machu Picchu; está impecable. Ya comenzaron las ferias y se ven turistas nacionales y extranjeros.

¿Un periodo de pérdidas?

Ha sido un año muy malo después de la pandemia, cuando creíamos que nos íbamos a recuperar, pero ha venido esta otra ‘pandemia’. Ha sido malo, ha habido muchas pérdidas. Los que más pierden son los miles de personas que viven del turismo al día: el comerciante, el artesano, el taxista, el restaurante, el hostal. Esas personas la están pasando muy mal. Han pasado varios días sin vender nada. Eso es terrible porque han venido de una pandemia, de una situación sumamente difícil.

¿Hay una estimación del impacto económico?

La cifra que se maneja es de 4 millones de soles diarios. Cusco es el ombligo de Sudamérica. Recordemos que muchos turistas no han podido ir a Machu Picchu y esto le hace un daño tremendo a la imagen del Cusco como destino. Hemos hablado con gente que es amiga de las comunidades y todos coinciden en que a estas personas les han dicho que, si no van a marchar, los multan o los castigan, no permitiéndoles vender sus productos los fines de semana en los mercados. Entonces, la gran mayoría de ellos es gente que no sabe por qué está marchando. Sin embargo, la mayoría de gente está claramente en contra de lo que ha sucedido en estos ocho días.

¿Qué otras regiones o localidades se están recuperando?

Vemos Paracas y Nasca totalmente limpios. Ya están regresando los turistas. Lo mismo sucede en Arequipa, en el Colca. En Puno todavía hay pequeños bloqueos, pero ya llegaron los turistas también. En Madre de Dios es lo mismo que Puno, ya está liberándose. Y en Cusco ya se puede ingresar a Machu Picchu. Todo está regresando a la normalidad.

