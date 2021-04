Este domingo, el vicepresidente del directorio del Banco Central de Reserva Luis Alberto Arias Minaya acusó públicamente al economista – y columnista de Perú21 – Juan Mendoza Pérez de haber plagiado las ideas de su texto En contra, publicado el pasado jueves 14 de enero en la revista Caretas.

En dicha publicación, el también exjefe de la Sunat comenta sobre la propuesta de uno de los candidatos a la presidencia de la República para reducir la informalidad. Específicamente, la de Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos Por el Kambio (PPK), quien plantea reducir el IGV del 18% al 15%.

Mediante una imagen comparativa, publicada en su cuenta de Twitter, Luis Arias Minaya intenta demostrar que diversas ideas del referido texto habrían sido tomadas por Mendoza e introducidas en su columna del último sábado (30 de enero de 2016) en el diario Perú21.

Perú21 recogió la versión de Juan Mendoza, quien se mostró sorprendido por tales acusaciones, y explicó que las ideas vertidas en su columna y en la de Arias Minaya "son bastante generales" como para sostener alguna autoría, ya que provienen de muchos estudios y son cosas evidentes.

"Me sorprende mucho (las acusaciones sobre plagio). No conozco al señor (Luis Alberto) Arias. Me he enterado de la acusación. Me sorprende muchísimo que una persona haga una acusación, sobre todo tan atrevida, tan audaz y que está completamente equivocada", dijo Mendoza.

Ordenados de forma cronológica, en la columna de Luis Alberto Arias, publicada en Caretas, se expone sobre los factores que generan la informalidad, la simplificación de trámites que afectan a las MYPES, el aumento del gastos en sectores como educación e infraestructura, y la reducción de la tasa y la consecuente reducción de la recaudación.

En tanto, en la columna Bajar el IGV es dispararse en el pie, escrita por Juan Mendoza Pérez y publicada por Perú21 el último sábado, este habla sobre la reducción de la tasa del IGV, sus implicancias en lo que concierne a la formalización, los cambios que se necesitan para mejorar el sistema tributario y su proyección sobre cuándo habrá una verdadera formalización por parte de los ciudadanos.

Desde el punto de vista del autor de esta última columna, "las ideas que tiene Luis Alberto Arias, primero, son bastante generales, (ya que) las tienen un montón de gente". Asimismo, Mendoza Pérez aseguró que él expresa dichas ideas antes que Arias publicara su opinión en Caretas.

En efecto, muchas de las ideas expuestas en ambas columnas pueden deducirse sin necesidad de ser economista. Basta la simple lógica para saber que bajar el Impuesto General a las Ventas generará una reducción de la recaudación, por ejemplo.

No obstante, y como sostiene Mendoza Pérez, muchas de las opiniones vertidas en su última columna publicada en este diario ya han sido mencionadas antes de que Luis Alberto Arias publicara en Caretas el texto que dice haber sido plagiado.

Un ejemplo de ello es la columna Experiencias exitosas, publicada en El Comercio el pasado 15 de diciembre. En esta publicación el autor señala:

"Reducir la tasa del IGV como herramienta de formalización sería un error. No hay evidencia clara sobre los posibles beneficios de tal medida. Lo que sí sabemos es que reducir el IGV nos costaría valiosos puntos de recaudación tributaria poniendo en riesgo el financiamiento de los servicios públicos."

De igual manera, el 7 de enero de 2016, Mendoza se presentó en la cabina de Radio San Borja y fue entrevistado por Gloria Granda, a quien respondió por la informalidad de la siguiente manera:

"Es un problema complejo. Es un problema cultural pero es un problema también que hay muchas empresas informales que tienen el incentivo a tratar con empresas informales. Pero en todo caso bajando la tasa del IGV no vas a conseguir más formalización. Es un problema también de la calidad de los servicios públicos porque la gente dice ¿para qué voy a pagar impuestos? ¿Para qué las pistas estén rotas, las veredas estén igual?"

Juan Mendoza, quien admitió a Perú21 que leyó la columna del señor Arias el mismo día que fue publicada en Caretas, así como otras que habitualmente se publican en dicha revista, indica que jamás se le ocurriría acusar a otras personas de plagio porque estas ideas "son de carácter general" y que "han estado presentes en la discusión económica desde hace mucho tiempo".

Asimismo, sostuvo que las ideas expuestas en Bajar el IGV es dispararse en el pie están basadas en “muchísimos estudios” que diversos economistas manejan. Saque usted sus propias conclusiones.