Juan Fernando Villena: “PagoEfectivo se alía a Spotify"

La aceleración de los negocios digitales ha tenido un gran impulso ahora que el mundo atraviesa la pandemia. En ese marco, Juan Fernando Villena, gerente de PagoEfectivo, comenta cómo ha impactado en la compañía que dirige y la nueva alianza con Spotify para brindar una nueva opción de pago a sus usuarios.

¿Qué efecto ha tenido la pandemia en las compras por Internet?

Si tú comparas de mayo hacia adelante, los volúmenes versus el año pasado, en nuestro caso, se han triplicado.

¿El momento que estamos atravesando ha impulsado los negocios digitales?

Sin duda, esto se ha acelerado un poco más de dos años; o sea, los números que estamos haciendo ahora en PagoEfectivo son cifras que no esperábamos hasta fines de 2022. La digitalización, la automatización de los pagos y compras por Internet van a ir a otra velocidad. De pronto la nueva normalidad ya puso al canal digital de una compañía como prioridad uno, cuando antes no era así para muchos.

¿Qué tipo de productos o servicios son aquellos cuya demanda ha aumentado más por Internet?

Las compras han aumentado; de hecho, los volúmenes han caído un poco respecto a mayo y junio porque en esos meses era la única manera de comprar. Ahora las tiendas ya están abiertas. Han caído un 10% o 15%, pero es mínimo si lo comparamos con el crecimiento general. Ha crecido mucho el entretenimiento digital, o sea, los videojuegos, streaming, música, video.

¿En qué consiste la alianza de PagoEfectivo y Spotify?

Spotify tiene un plan global de cómo atender mejor a sus clientes. Hasta hace un par de meses, ofrecía en Perú a sus usuarios bancarizados el pago con tarjeta. Era la única manera de pagar el servicio aquí en el país. Pero en este desarrollo comercial que está haciendo en Latinoamérica, Spotify está ofreciendo nuevas formas de pago porque no todos tienen tarjeta o no todos la usan para servicios de Internet. En los mercados latinoamericanos más importantes, como Argentina, Colombia, Chile, Perú, está ofreciendo formas de pago complementarios.

¿Cómo funciona la opción?

Tienes la opción de generar un código a través de PagoEfectivo y pagarlo en más 50 mil bodegas a nivel nacional. Las personas no bancarizadas que tienen Spotify pueden acercarse también a agentes bancarios, Western Union, o un Tambo para cancelar en efectivo con el código. En ese minuto del pago se activa la membresía de Spotify Premium. Además, con el código de PagoEfectivo también se puede pagar mediante la banca por Internet de una entidad financiera.

¿Cuál es la ventaja de una membresía premium de Spotify?

Hay dos formas de ser usuario de Spotify: o pagas y no accedes a los avisos publicitarios o no pagas y te aparecerá publicidad al momento en que estás escuchando música. En el mundo, el 50% paga y el 50% no paga, según las métricas que maneja la empresa. Su expectativa es que en Perú las cifras se acerquen a ese 50% de membresías premium. Con esta alianza estamos abriendo el mercado para los usuarios no bancarizados y miles de peruanos bancarizados que prefieren pagar por adelantado.

¿Cómo identificar los locales asociados?

La persona que generó el código de PagoEfectivo recibe instrucciones de dónde poder pagar a través de un correo electrónico. Tenemos asociados a los principales agentes corresponsales de los principales bancos del Perú: BBVA, Interbank, BCP, Scotiabank; y, además, tiene los agentes corresponsales de Kasnet, Red Digital, Western Union, Disashop y algunas cajas municipales en provincias. Son mayoritariamente agentes bancarios.

¿Para qué servicios se puede utilizar PagoEfectivo?

Somos una forma más de pagar por Internet, un método de pago complementario al pago por tarjeta de crédito o débito. ¿Cómo funciona? Tú estás en la página web de la tienda donde quieres comprar. Al momento que quieres pagar los productos que necesitas, te ofrecen hacerlo por tarjetas de crédito, débito y PagoEfectivo. Entonces, al usuario que elige nuestro servicio le aparece en pantalla un código y le llega a su correo toda la información necesaria para hacer la transacción. Una vez que se pagó en efectivo o mediante la banca por Internet, de manera inmediata nos encargamos de avisar a la plataforma que se concretó la transacción y el cliente está a la espera del producto o servicio.

¿Han cambiado los hábitos del consumidor peruano?

En esta nueva normalidad hemos logrado un crecimiento importante. Cada vez más son las empresas que nos buscan o que nosotros buscamos. Hay muchos usuarios comprando por Internet por primera vez, se sienten más cómodos transando por su banca móvil. Nos hemos vuelto una opción muy conocida y utilizada por los peruanos para consumir por el canal digital.

¿Cuántas transacciones realizan al mes?

Estamos en el orden de las 2 millones de transacciones al mes; o sea, hay más o menos 2 millones de personas utilizando PagoEfectivo. Y tenemos una tendencia creciente porque hay algunos proyectos en desarrollo que nos van a permitir seguir siendo una opción para cada vez más peruanos, para que más tiendas ofrezcan nuestro método de pago.

¿Cuántos años tiene PagoEfectivo en el mercado?

Tenemos unos 7 u 8 años, empezamos de cero. Acá debimos tender una red virtual tienda por tienda. Entonces eso ha tomado tiempo. Hubo un desarrollo del mercado. Hace unos años, en el e-commerce erróneamente se pensaba que solo se podía usar tarjetas, a pesar de que en Latinoamérica hay mucha población no bancarizada.

