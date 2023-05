Impulsa una iniciativa contra la anemia, forma parte de directorios en varios gremios empresariales y es el presidente de CADE para la edición 2023 de este evento. Con todo ello en agenda, Juan Fernando Correa se da unos minutos para conversar con Perú21 sobre algunos retos que hay en el país.

CADE 2023 se desarrollará en Cusco. ¿Cómo surgió la idea de que fuera en esta ciudad?

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a IPAE. Me siento tremendamente honrado de presidir la sesión de CADE de este año. Es una responsabilidad muy grande y, además, no es un trabajo individual, sino un trabajo en equipo con el comité de organización de CADE. En segundo lugar, salir de Paracas es una decisión. IPAE ya la tenía en mente cuando me invitaron y yo la apoyé totalmente porque pienso, al igual que ellos, que es importantísimo, en el contexto que estamos viviendo, en el estado que está el país, que los empresarios salgamos de Lima y demostremos que el resto del Perú sí nos importa. Y, en particular, sobre Cusco estoy fascinado porque todos sabemos que es una región que es importante que se recupere después de todos los problemas que ha habido (…). Eso es todo lo que puedo expresar por el momento de CADE.

¿Y qué se puede esperar de esta edición de CADE?

Eso será sorpresa, pero lo más importante es la participación del sector privado en buscar acciones que ayuden a mejorar la situación general del país. Ese es el espíritu de CADE. Y lo que buscamos es asegurarnos de que estamos reflejando el espíritu de Paracas. El primer CADE buscó eso; fue un evento en donde se sentaron distintos empresarios a decir: bueno, ¿y ahora nosotros, qué rol podemos jugar? Y ese espíritu de Paracas es el que vamos a llevar al Valle Sagrado.

Muchas veces en los CADE se aborda la importancia de generar confianza, captar inversión y mejorar la gestión dentro del Estado. ¿Cómo mejorar la confianza para tener un ambiente propicio para atraer inversiones?

Más allá de lo que llevemos a CADE, creo que el tema de generación de confianza para las inversiones en el Perú es central en este momento. Estamos en una especie de paz, pero una paz incierta y es muy importante que desde el Gobierno se generen más condiciones, más incentivos para la inversión. Es fundamental que esta exista porque produce trabajo y lo que está necesitando el país en este momento es una mayor actividad económica, que genere empleo. Entonces, acá hay una dependencia muy grande de las políticas que siga adelante el Gobierno. Pensamos en general que la visión del Ministerio de Economía de incentivar, a través de su plan Con Punche Perú, la recuperación económica es un buen plan base, pero probablemente habría otros temas que seguramente podremos ir discutiendo en los próximos meses de cómo mejorar más aún la confianza y la inversión.

Usted se mostró a favor de una propuesta de Fernando Cillóniz de crear una autoridad nacional autónoma para salud y educación.

La idea surge del paso de Fernando Cillóniz por el Gobierno Regional de Ica. Él puso personas calificadas (en las áreas de salud y educación), profesionales, de Servir, y logró una gestión tremendamente eficiente y productiva. Mejoró la calidad de la gestión de los sistemas hospitalarios y del sistema de salud. Luego, se fue, entró el nuevo gobernador, echó a todos los funcionarios que eran profesionales de Servir y puso a sus amigos. Y la situación de salud en Ica se fue a pique. La propuesta de crear esta autoridad nacional autónoma no apunta a las políticas de salud o las políticas de educación, sino a la ejecución de los servicios de salud y de educación. Es decir, que los hospitales y el sistema de salud en cada uno de los gobiernos regionales no dependa más del gobernador regional. Necesitamos una autoridad que gestione todos los hospitales del país y las postas. Que el control que hoy tienen las autoridades regionales se corte y que lo tome una organización netamente profesional. Queremos un Julio Velarde que nos dé salud y educación a todos los peruanos.

Usted ha impulsado la iniciativa Empresa Anemia Cero. ¿Cómo viene avanzando la lucha contra la anemia?

El problema es grave. En 2022 ha subido cuatro puntos contra 2021, se ha pasado de 38% a 42% de los niños con anemia después de haberse ido reduciendo esa cifra en el tiempo, pero estamos nuevamente en un nivel que es más alto que en los últimos cuatro o cinco años. Es un problema que afecta el futuro del país. En Peruanos por Peruanos hemos creado dos programas: uno que ya arrancó, que es Empresa Anemia Cero, y otro que es Comunidad Anemia Acero. Y Empresa Anemia Cero busca que las empresas que adopten este proyecto a través de sus áreas de Recursos Humanos agreguen como un elemento de bienestar preocuparse en la empresa por la situación de los hijos de sus trabajadores y de las madres gestantes, ya sean trabajadoras o esposas de los trabajadores. Tenemos más de 100 empresas que han asumido el compromiso. Estamos comenzando con los despistajes; hay por lo menos cinco o seis empresas que han comenzado a hacer los pilotos.