Su padre fue hermano de Violeta Correa, la esposa del expresidente Fernando Belaunde. Siempre vivió en un entorno de constante debate político. Su padre conversaba con Belaunde, eran cercanos. Y el abuelo paterno fue presidente de la Democracia Cristiana, que firmó la alianza para las elecciones del 63, que ganó el exmandatario. “Ellos me influyeron en el amor por el país y la integridad”, me dice sobre una de sus raíces familiares.

De padre arquitecto, consolidó su formación con un Máster en Gestión Industrial en Estados Unidos. El año 92 partió a Argentina por una oferta laboral para Procter & Gamble. Sus cuatro hijos nacieron allá. Pero llegó el momento, una década después, de volver, o no. Brasil era una opción, incluso Venezuela. “Pero les dije que no quería ir a Venezuela porque ya estaba Chávez y presentía lo que venía”, confiesa y afirma que, finalmente, regresó porque quería que sus hijos conozcan a sus abuelos y crezcan en el Perú. “Que conecten con su país”, subraya. Juan Fernando Correa lidera el movimiento Peruanos por Peruanos y desde esta semana escribirá, todos los sábados, una columna de opinión en Perú21.

El abuelo materno, Malachowski, fue polaco. Llegó al Perú en 1911. Era arquitecto y el Estado lo contrató para edificar obras públicas. Culminó el Palacio de Gobierno, el Palacio Legislativo, la fachada del Palacio Arzobispal, la arquitectura interior del Palacio Municipal. La otra raíz familiar.

-Peruanos por Peruanos, en medio de la compleja coyuntura, puede ser casi un llamado a la reflexión, a reconocernos entre peruanos.

Si bien la anemia es el primer proyecto que estamos impulsando, lo que buscamos es acercarnos entre nosotros. Se trata de llevar iniciativas con el objetivo de acercarnos.

-¿Qué tan separados estamos?

Hay una sensación muy grande en la mayoría de peruanos, sobre todo de los niveles económicos medios y bajos, de soledad, de abandono del Estado que no entrega servicios, que no cumple con sus promesas, que no da calidad de vida; y más bien, se les dificulta el día a día a través de impuestos, reglas. Esa es la razón principal por la cual tenemos 80% de informalidad laboral y una gran informalidad en la economía. Al mismo tiempo, la mayoría de peruanos siente que la empresa privada es indolente a los problemas de las personas, que está solamente interesada en su propio beneficio; la gente cree que las empresas no pagan impuestos y que muchas veces se coluden con las autoridades para tener ventajas individuales. Por otro lado, los peruanos sí son conscientes que pagan impuestos, todos tenemos que reconocer que la mayoría de peruanos sí paga impuestos y lo hace a través del Impuesto General a las Ventas (IGV). El IGV representa el 50% de los ingresos del Estado peruano. Entonces, los peruanos están con la convicción de que pagan impuestos y no reciben nada o muy poco, y que además la formalidad es pagar más impuestos, más reglas.

-Esa insatisfacción también se le atribuye al modelo económico e, incluso, a la actual Constitución.

No cabe duda de que el incumplimiento del Estado, la sensación de abandono, la mala función pública que vemos en muchas autoridades requiere una revisión de algunos componentes de la Constitución. Sí estamos en una situación de necesidad de cambio. Por ejemplo, debería haber un capítulo anticorrupción en la Constitución. Lo que no estoy de acuerdo es que esto sea un cambio ideológico. Ajustemos lo que tengamos que ajustar; necesitamos políticos distintos. La corrupción es el mayor desastre que tenemos. El papel no va a cambiar la forma como se comportan las personas.

-Que tengamos mejores políticos no es algo que ocurrirá de un momento a otro. ¿Cómo generar cambios desde ahora?

Con acciones. Por eso estamos implementando Peruanos por Peruanos, es acción directa. Si nos ponemos todos de acuerdo, en 18 meses podemos bajar a la mitad la anemia en el país. Pronto también queremos ver la tuberculosis: el Perú es el país con mayor nivel de tuberculosis resistente a las drogas en todo América. Desde el sector privado también debemos impulsar proyectos de obras por impuestos que ayuden a resolver problemas básicos. Barrio Chino en Ica no debería salir a protestar por un cambio de Constitución, que protesten porque no tienen agua ni desagüe y viven en condiciones infrahumanas. Ica tiene una cantidad enorme de canon minero, podemos hacer proyectos de obras por impuestos para que tengan mejores condiciones de vida.

-¿Pero por qué no se hace?

El sector privado se acercó al gobernador regional anterior a plantearlo y no lo quiso hacer.

-También hay la percepción de que la gran empresa es mala. Sin embargo, hay proyectos como Peruanos por Peruanos.

Y ahí hay un tema central. Yo estimo que hay entre 10 mil y 20 mil acciones de responsabilidad social de ayuda. ¿Cuántas conocemos? Solo vamos a poder cambiar la percepción si es que entendemos que tenemos que ir más allá de nuestra labor de ser responsables, de dar trabajo formal; ya no es suficiente eso. Pero cada vez son más empresas las que visualizan su presencia no solo como una acción de inversión sino de tener un impacto en la sociedad.

-¿Por qué lo hace?

Por amor a mi país, nada más. Tenemos que reconocer y apreciar la maravilla de país que tenemos. La mayoría de peruanos siente una profunda conexión con el país, con su diversidad, cultura e historia. Tenemos una capacidad de emprendimiento enorme. Tenemos la posibilidad maravillosa de ver renacer a nuestro país.



- “Soy Juan Fernando Correa Malachowski. Mi abuelo materno fue polaco, vino al Perú en 1911, era arquitecto y el Estado lo contrató para que venga a hacer algunas obras públicas, y se casó con una peruana. Pensé ser arquitecto, pero me fui por Ingeniería Industrial”.

- “Estudié en la Católica. De ahí hice una maestría en Administración en la Universidad de Purdue (EE.UU.). Estuve 15 años en Procter & Gamble, vine al Perú y conseguí trabajo con Bellsouth, y luego me contrataron en una cadena de supermercados como gerente general”.

- “También soy director de ComexPerú, director de Asbanc, director de Confiep. Vengo de una familia política, pero no veo las cosas en esos términos sino en participar en la sociedad, no quedarme cómodo en mi departamento, ayudar a los demás. Una regla en mi familia siempre ha sido la integridad”.

