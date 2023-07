El presidente de CADE Ejecutivos 2023 y country manager de Grupo Falabella, Juan Fernando Correa, participó en el CADE Universitario y compartió con Perú21 reflexiones sobre cómo fortalecer la democracia y combatir la corrupción. Y, además, adelantó qué expectativas hay sobre el encuentro que preside y que se realizará en diciembre en Cusco.

¿Cómo ha sentido la recepción de los jóvenes cadeístas que han participado en esta edición?

Los he sentido muy motivados, muy conectados, concentrados en las exposiciones. Fue la actitud, la voluntad de 500 jóvenes universitarios de distintas regiones del Perú. Hoy día (jueves) el país estaba totalmente representado, demostrando las ganas de sacar del país adelante.

¿Cuál es el principal ingrediente de la democracia?

La participación ciudadana, abierta y transparente. Porque la política tiene una muy mala reputación, porque la política partidaria, la política de candidaturas, está muy asociada a corrupción. Pero finalmente recordemos de dónde viene la palabra política: viene del griego ‘polis’. Es una expresión, una palabra que usaron los griegos para definir cómo organizaban su sociedad. Entonces, el pueblo, la ciudad, y organizar la vida en una sociedad requiere la participación de todos, no solo de algunos.

Cecilia Bákula dijo que la democracia debe aniquilar la corrupción. ¿De qué forma nuestra democracia puede lograrlo o qué necesitaría para hacerlo?

Ese es un tema que tratamos en la sesión donde estuve con el contralor Nelson Shack y uno de los mensajes que les transmitimos fue que no vamos a poder tener un futuro adecuado si es que no recuperamos la confianza y no va a haber recuperación si no cooperamos (…). No podemos vivir en un país donde hay tanta corrupción como la que conocemos.

No solo se trata de decisiones que vengan desde la alta gerencia, sino de que haya un involucramiento desde la base de la organización...

Es fundamental porque no solo se trata de tener un abogado que mire que todas las acciones sean legales, sino que también tiene que haber la creación de una cultura interna. Y las áreas de cumplimiento están trabajando en que esta cultura se dé a través de capacitaciones. Además, hay un algo muy importante, que es la certificación que estamos haciendo en Empresarios por la Integridad respecto a que las empresas están cumpliendo con los estándares internacionales (…). En el caso de Grupo Falabella, hemos tenido situaciones donde han venido a tiendas a decir que no estamos cumpliendo, pero que en el fondo había una intención de que se entreguen dineros ilícitos y hemos tenido casos en los que las tiendas han estado cerradas hasta un mes. No me importa pagarles el sueldo a las personas durante un mes (con la tienda cerrada); no voy a abrir una tienda si eso implica hacer un pago indebido.

¿Debe este debate estar en el CADE Ejecutivos?

La elaboración del CADE Ejecutivos es un proceso en el que se presentan distintos temas que se van a discutir. Y este es un tema central, pero todavía no está definida toda la agenda y todo el detalle. Pero no cabe duda de que los eventos de Odebrecht, del Club de la Construcción son situaciones que le han puesto una mochila gigante al sector privado (…). El sector privado tiene que expulsar a todas esas organizaciones. Y, por ejemplo, el famoso caso de Sada Goray, esa no es una empresaria. A esa persona no la calificamos nosotros como ecorrupta que quiere aprovecharse del Estado.mpresaria, será otra cosa. Es una

¿Como empresario, cómo ve las expectativas empresariales para la segunda mitad del año?

Hay una situación delicada, porque estamos viendo un deterioro del crecimiento de la economía. En el primer trimestre, hemos estado con un pequeño decrecimiento, pero hace mucho tiempo que no teníamos eso; solo en la pandemia lo hemos tenido en los últimos 20 años. Esa situación va directamente de la mano de una caída del 12% en la inversión privada. Tenemos que entender que sin inversión no hay crecimiento. Y si cae el crecimiento económico, cae el empleo y, si cae el empleo, hay más pobreza, y si hay más pobreza, hay más inestabilidad política. Es un círculo vicioso y tenemos que salir de ese círculo vicioso a través de crear más estabilidad (…). Debemos demostrar que las personas sí nos importan y que el sector privado sí paga impuestos. En 2022 hemos pagado S/70,000 millones en impuestos y hemos recolectado para la Sunat 65,000 millones adicionales en IGV, Impuesto Selectivo al Consumo y todos los demás.

¿Cuál es el ánimo de los empresarios respecto al CADE Ejecutivos que se desarrollará en el Cusco?

Muy positivo. Salir de Paracas y Lima a las regiones es algo que no se ha hecho hace años. No es la primera vez que vamos al Valle Sagrado, pero me parece bien en este momento, cuando hay tanta desconfianza, mostrar que los empresarios salimos de entornos tradicionales y vamos a una región que la ha pasado muy mal por la pandemia y por la inseguridad y protestas. Entonces, estar en grupo en una región tan emblemática, en el Valle Sagrado, realmente nos motiva a todos a estar ahí.

DATOS

Correa se formó como ingeniero industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en Purdue University y posee especializaciones en Kellogg School of Management.

En la actualidad es country manager del Grupo Falabella para Perú y director de gremios como Amcham, Comex Perú y Asbanc.

“Este Estado perjudica al ciudadano, no lo ayuda. Entonces, debe ser rediseñado en muchos aspectos (…). Los buenos funcionarios sienten miedo porque son atacados”, dijo Correa.





