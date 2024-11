Juan de Dios Olaechea: "No vamos a pedir que donen y paguen flete"

En el marco de APEC 2024, la empresa estadounidense Caltrain de California donó a la Municipalidad de Lima 90 coches y 19 locomotoras que tienen como finalidad implementar un servicio ferroviario que conecte a Lima con Chosica. No obstante, esta donación ha generado una serie de cuestionamientos por un presunto pago de US$24 millones que se tendrían que hacer. Al respecto, el presidente de Ferrocarril Central Andino, Juan de Dios Olaechea, explicó los beneficios de la donación, y habló también de la posibilidad de contar con un tren que una Callao con Chancay.

¿Qué tanto va a aliviar el tráfico la llegada de las locomotoras de Estados Unidos?

Es significativa la donación. Va a cambiar completamente el panorama este y oeste de Lima. Cuando hablamos de que el sistema, gracias a esta donación, va a poder mover 200,000 personas al día, nos podemos imaginar la cantidad de vehículos que vamos a sacar del tránsito, lo cual va a traer dos beneficios: uno es el directo, de las personas que viajen en el tren; y el otro es el indirecto, que va a permitir que la Carretera Central y las otras carreteras paralelas, recobren un poco la fluidez.

¿Cuándo aproximadamente entrarían en operación?

Hay varias fechas. La llegada de los vagones y locomotoras debería producirse dentro de los próximos cuatro meses. Esto es bueno porque los limeños podrán atestiguar las bondades de este servicio. Los siguientes pasos de operación requieren de una serie de autorizaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ositran y ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao), lo que quiere decir que esos plazos no los podemos controlar nosotros. Después debería poder comenzarse una marcha blanca de este servicio, lo cual permitirá a los ciudadanos confirmar esta donación. Luego tardaría 18 meses tener el servicio completo en doble vía, debidamente enrejado, que permitiría mover 200,000 personas al día de manera económica, segura y ecológica.

¿Qué le respondería a los críticos que señalan que estas máquinas tienen muchos años de antigüedad (40 años)?

¿Qué les diría? Que vayan a la universidad a estudiar, que se preparen y que no afirmen en base de amalgamas mal hechas, tratando de crear argumentos falsos. Yo entiendo que mucha gente tenga un auto y diga que después de dos años este comienza a envejecer, que a los ocho años es viejo y que a los 20 es una carcocha. Eso es para el automóvil, pero para los trenes urbanos de pasajeros la vida útil de un vagón es de 80 a 100 años, así que estos vagones (que están donando) están a la mitad de su vida útil.

¿Qué características tienen?

Podría explicarle técnicamente que la rueda es la misma rueda que los trenes que hacen actualmente, que no hay ningún cambio tecnológico entre estos coches y los que fabrican ahora, pero vayamos a lo práctico. ¿Estos coches tienen la misma velocidad que los que hacen ahora? Sí. ¿Tienen aire acondicionado como los coches nuevos? Sí. Además, son de acero inoxidable y tienen una vida muy larga por delante. No veo dónde está el sustento de la crítica.

¿Esta es una donación o una compra?

Es donación y regalo. Los US$20 millones que se habla que le costó a la Municipalidad de Lima, es por el flete que se tendrá que pagar por esos vagones. No vamos a pedir que nos donen y encima paguen el flete para que lo traigan a Perú. Traer esos vagones, incluso si fueran nuevos, cuesta US$150,000 por vagón y por cada locomotora, así que al sumar todo eso da US$20 millones. Además, Caltrain tenía una serie de gastos que va a tener que asumir para sacar estos vagones de su línea y le dijo a la Municipalidad que asuma el gasto. Al final, también existe un millón de dólares de un leasing financiero que la empresa tenía que pagar sobre esas locomotoras.

¿Es una donación a la Municipalidad de Lima o a la concesionaria?

A la Municipalidad porque Caltrain siendo una empresa estatal de California no puede donarle a un privado el material rodante.

Por otro lado, ahora que tenemos el puerto de Chancay en operaciones, ¿deberíamos tener un tren de Lima a Chancay?

Sí, es un tema muy importante y creo que ha llegado el momento de unir el Callao con Chancay. Estamos acabando el estudio de ese proyecto.

¿Qué contempla ese estudio?

Unir el puerto del Callao al puerto de Chancay y en el camino tener un servicio urbano de pasajeros entre Ventanilla y el Callao. Tratamos de hacer las dos cosas a la vez.

¿Perú debería tener más trenes de cercanía del norte al sur?

Definitivamente al norte y al sur de Lima. Todo eso está escrito desde 2013. Se presentaron todas esas propuestas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la época, que no mostró ningún interés, a diferencia del actual alcalde (de Lima) que ha permitido que este proyecto se mueva.

DATOS

Juan de Dios Olaechea aseguró que él no ha recibido ninguna comisión por la donación realizada por Estados Unidos.

“Hay un medio que ha insinuado que he recibido una comisión en esta donación. Quiero dejar claro que no he recibido ni directa, ni indirectamente, algo. Es un insulto contra la Municipalidad, el alcalde y el Gobierno de Estados Unidos que se diga eso”, añadió.

Indicó que el Estado debe trabajar rápido y dar prioridad a las autorizaciones para que entren en funcionamiento las locomotoras.

