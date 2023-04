Los problemas con la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la Reconstrucción con Cambios, la Línea 2 y Majes. José Luis Escaffi, gerente general de Escaffi Gestión Pública, analiza los obstáculos y retos en infraestructura que enfrenta el país en conversación con Perú21.

Perú21 publicó ayer una investigación sobre problemas con la longitud de la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez...

Todo lo que leo de la investigación me dice que acá sí ha habido un entendimiento entre las partes, de que se le dé el funcionamiento a la segunda pista ya en un escenario en el que el Estado no cumplió con toda la obligación de darle todos los terrenos (…). Sobre la discusión de seguridad no puedo opinar, pero imagino que quienes han dado las autorizaciones ya han tenido en cuenta esa variable y lo que han querido es resolver un tema concreto frente a una situación real: que el Estado no pudo definir el íntegro de las expropiaciones y se pusieron de acuerdo en cómo diseñar la segunda pista de aterrizaje, de manera que pueda operar y tiene que operar con condiciones de seguridad.

Respecto a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), ¿hubo fallas?

Definitivamente hubo problemas. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se crea con un objetivo fundamental inicial, que era reponer la infraestructura de servicios públicos que las aguas se llevaron: no había puentes, colegios, hospitales (…). Las obras públicas eran para la infraestructura que se había perdido del todo y ese dinero los municipios, las regiones y los ministerios pidieron gastarlo. Por lo tanto, la Reconstrucción, además de hacer los planes y la asignación de recursos, iba dando la plata para que la gasten (…). Tenemos que unirnos como país, en los tres niveles de gobierno y, primero, lograr la meta de que las obras de prevención estén funcionando, y la señal que está dando el gobierno de crear la Autoridad Nacional de Infraestructura no es mala, pero sería pésima si se pasan meses, como con la ATU, en la transferencia de funciones.

¿Entonces su creación debe ser mucho más célere?

Si va a haber una absorción, es mejor que se priorice que los equipos que ya vienen trabajando, los contratos que ya se tienen, avancen en los estudios, en las ingenierías, en las obras que ya se tienen previstas para las obras de prevención. Eso es lo primero a hacer mientras en paralelo se van armando los papeles administrativos de la absorción, pero no puedes parar las obras (…). Yo creo que debes tener una autoridad que ayude a que no solo hagas las grandes obras de contención y derivación, sino que también garantice que las regiones y municipios hagan la limpieza de los cauces.

La ministra de Transportes, Paola Lazarte, ha asegurado que este año comenzará a operar el primer tramo de la Línea 2 del Metro. ¿Cómo evitar que las otras líneas pendientes no tarden un tiempo tan prolongado?

Creo que es devolviéndole a Proinversión la autonomía que siempre tuvo de ser el ente que conduce las APP. Y creo que en el directorio que siempre tuvo se tomen las decisiones, y que las acciones tomadas no sean revertidas por cualquier ministro que llegue con asesores externos que le digan: “¿Sabes? No lo hagas APP, hazlo PMO”. Estructuras de esa naturaleza tienen que ser concesionadas para diseño, construcción, operación, mantenimiento completo. Y, como lo haces en el aeropuerto, es el operador aeroportuario el que elige a qué contratista o a qué PMO selecciona para que este, a su vez, contrate a los especialistas que hagan los diseños de ingeniería y construyan las obras, pero según las necesidades del servicio aeroportuario o del servicio de tren.

En el caso de Majes, el Gobierno Regional de Arequipa propuso cumplir sus compromisos vía un acuerdo gobierno-gobierno...

Eso está mal; eso es una blasfemia y una falta de respeto a la institucionalidad de un Estado que ha firmado un contrato de concesión y ha firmado la Adenda 13 (en 2022), después de años porque la concesión se dio en 2010. Si firmas una adenda en la que te comprometes a dar todas las tierras, no solo para los caminos y accesos, sino para las obras principales, y no das las tierras porque no consigues ponerte de acuerdo con gente con la que logras una adenda, pero que después te cambió los precios, y no te quieres hacer responsable de eso, él (el concesionario) tiene todo el derecho de decirte: “Apliquemos el contrato, yo no puedo tomar el control ni hacer nada hasta que no me garantices que voy a poder diseñar y ejecutar las obras donde desde el principio teníamos que hacerlo”.

¿Los problemas que tenemos para cerrar la brecha de infraestructura son un reflejo de nuestras deficiencias a nivel de gestión pública?

Para poder resolver problemas hay que tener los diagnósticos muy claros. ¿Qué señales nos da la inversión pública? Que los tres niveles de gobierno no gastan todo lo que se les autoriza a gastar en el presupuesto cada año, no gastan todo. De cada 100 soles se gasta en promedio 70.

Tenga en cuenta

-Escaffi es economista de la Universidad del Pacífico y socio y gerente general de Escaffi Gestión Pública.

-“¿Por qué las regiones y municipios no gastan todo y no gastan bien? Para tener una cifra: el 98% del número de proyectos que es menor a S/50 millones representa el 43% de lo ejecutado o gastado y el 2% de los proyectos, del sistema de Invierte.pe, representa el 57% del gasto”, comenta.