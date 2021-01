Este será un año de desafíos para todos los sectores de la economía peruana, pero entre ellos la actividad manufacturera, los restaurantes y las micro y pequeñas empresas (mypes) tendrán un gran reto para remontar lo perdido en 2020. El titular del Ministerio de la Producción, José Luis Chicoma, explica el panorama que dejó la pandemia para estos sectores y las expectativas para 2021.

Ministro José Luis Chicoma

¿Cuál va a ser la periodicidad para hacer una revaluación de cómo evolucionen los contagios en cada región o área geográfica?

Venimos haciendo un seguimiento de la pandemia a diario. Sin embargo, es importante resaltar que estas medidas son temporales y que van desde el 15 al 31 de enero (…). Estas medidas tienen como prioridad la salud, pero también se está tratando de que el impacto económico no sea severo en el país.

¿Cómo prevé la recuperación de la actividad manufacturera, que es una de las que más contribuyen a la generación de empleo formal?

El impacto ha sido serio. Se redujo significativamente la manufactura en 2020. La (manufactura) no primaria, que es la que genera mayor valor agregado y mejores empleos, se vio seriamente afectada. Particularmente, el subsector de textiles y prendas de vestir cayó al cierre de 2020 aproximadamente 35% (…). También en el sector de mypes tenemos un estimado de que el 10% de micro y pequeñas empresas no generaron ventas a finales del año pasado. Para este año todo depende de cómo vaya la situación de la pandemia, pero sí esperamos que la economía tenga algún tipo de recuperación. En el caso del 10% de las mypes que no están generando ventas, estamos enfatizando con algunos de los programas que son más demandados por las mypes.

¿Como qué programas?

Uno de esos es Compras a Myperú. El Estado no está acostumbrado a comprarles a mypes, pero debería estarlo. Nosotros hemos encontrado un problema de ejecución muy fuerte en Compras a Myperú. De S/920 millones asignados a las compras se había ejecutado a diciembre del año pasado, el 6% (…). Uno de los cuellos de botella que hemos identificado es que los núcleos ejecutores, encargados de ejecutar las compras a las mypes, se convertían en cuellos de botella. Tenían muchos expedientes técnicos y pedidos de compra y no podían ejecutarlos a tiempo. Entonces estamos triplicando las presidencias de los núcleos ejecutores de las mypes. Estamos abriendo en enero 12 canales de atención directa: ocho en Foncodes y cuatro en los Centros de Innovación Tecnológica (CITE).

¿Cuál es el objetivo de ejecución para el primer semestre? Es un periodo durante el cual su gestión va a estar vigente…

Tenemos un presupuesto significativamente menor al del año pasado (…). El Ministerio de la Producción presenta un presupuesto menor al 22% (respecto a 2020). En 2021 esperamos dejar todo listo para que se ejecute el 100% del monto asignado, que son S/920 millones. A julio de 2021 estamos en un rango entre el 60% y 80% de ejecución (…). Esperamos completar en julio de 2021 la ejecución de muchos desembarcaderos artesanales en varias regiones y estamos acelerando la adjudicación del Parque Industrial de Ancón. También estamos sentando las bases para la ejecución de una cartera de 17 proyectos de parques industriales y también de mercados de abasto. Dentro de los mercados de abasto, esperamos que se concluya a finales de 2021 la ejecución del Gran Mercado de Belén, en Iquitos.

¿Este mercado es parte de la iniciativa de inversión en mercados por S/196 millones? ¿Es uno de los primeros que se entregaría?

Sí, este es uno adicional. Los otros están en diferentes etapas de expedientes técnicos y perfiles. Hay varias vías por las que el Estado puede promover la inversión en mercados de abastos. Una de esas es inversión más directa, como lo es con el Gran Mercado de Belén, que en total tiene US$41 millones, que vamos a completar este año.

Ustedes también anunciaron una mesa dirigida al sector gastronómico para impulsar la digitalización y el acceso al crédito. ¿Va a haber alguna coordinación con el sector financiero?

Estamos lanzando dos mesas, una de mercados de abastos y otra de gastronomía. El sector gastronómico, con casi 200 mil restaurantes en todo el país, es una de las principales fuentes de trabajo, con aproximadamente un millón de empleos directos y un millón adicional de empleos indirectos (…). Los temas que vamos a ver en la mesa es cómo vamos a abordar la problemática integral urgente y de corto plazo porque la pandemia los ha venido afectando mucho el año pasado y los sigue afectando. Pero también las bases a mediano y largo plazo porque esta recuperación del sector gastronómico va a durar tres o cuatro años como mínimo porque han sido muy golpeados por la pandemia.

Estamos promoviendo la ruta digital por la cual aceleramos los servicios de asesoría tecnológica para las mypes y restaurantes, porque las plataformas digitales de delivery han sido fundamentales.

¿Cuál es el trabajo que realizarán en innovación y con los CITE?

Los CITE son una de las herramientas más potentes para impulsar a los sectores. Cuando el sector productivo de las micro y pequeñas empresas, el innovador, necesitan ayuda, los CITE son uno de esos instrumentos con los que llevamos apoyo, asistencias técnicas y acompañamiento.

Este año estamos esperando abrir cuatro CITE y estamos sentando las bases para abrir más en los siguientes años, incluyendo una unidad técnica, que es como una entidad previa a un CITE. Esta unidad estará en Olmos, Lambayeque, donde se quiere apoyar la industria de transformación de bienes agrícolas. Se hará justo en un espacio donde se quiere dar valor agregado a lo que se produce.

Datos

“Este 2021 estaremos lanzando cinco centros de servicios digitales por los cuales atenderemos desde los problemas más básicos, como brindar las herramientas más simples para la digitalización (de mypes y restaurantes)”, afirma Chicoma.

Proinversión lanzó ayer el concurso público internacional para la adjudicación del Parque Industrial de Ancón por US$750 millones.

Chicoma explicó que se trata del “primer parque industrial innovador, moderno, tecnológico y sostenible del país” y que ha sido estructurado bajo la modalidad de proyectos en activos.