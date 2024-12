José Arista: "Si se viola la regla del déficit fiscal o no, eso es relativo"

El ministro de Economía, José Arista, minimizó este lunes que este año no se vaya a cumplir el límite del déficit fiscal. En ese sentido, consideró que respetar este importante indicador es "relativo".

PUBLICIDAD

"Un déficit fiscal siempre es un déficit, no importa si está dentro o por encima de la regla. Si se viola la regla o no, eso es relativo", dijo en RPP.

Asimismo, el titular del MEF comparó el déficit fiscal con la tasa de inflación y aseguró que "solamente siete veces se ha cumplido la regla".

Arista cuestionó las advertencias del Consejo Fiscal sobre el incremento del déficit fiscal y aseguró que esta institución "en vez de hacer críticas públicas debería enviarnos los informes y plantear salidas". Además, consideró que que el titular del Banco Central, Julio Velarde, "tiene razón" en cuanto a que se debe controlar el déficit. No obstante, señaló que Velarde "asume" que el déficit será permanente y aseguró que será temporal.

"Perú tiene que controlar su déficit fiscal a largo plazo", aseguró.

PUBLICIDAD

Por otra parte, Arista aseguró que en los próximos días se anunciará el incremento del sueldo mínimo. Sin embargo, aseguró que "todavía" no se ha definido el monto en el que se incrementará la remuneración mínima vital. En ese sentido, precisó que el anuncio se hará antes de año nuevo.

"No tiene sentido observar leyes del Congreso"

El ministro de Economía asegura que no es que falte "carácter" para oponerse a normas que incrementan el gasto público. "De lo que se trata muchas veces es de obligaciones impostergables que hay que cumplir", dijo.

Asimismo, al ser consultado por qué el Ejecutivo no observa las cuestionadas leyes que son aprobadas por el Congreso, Arista señaló que "no tiene mucho sentido" observarlas.

"Si lo observamos, a la semana siguiente sale publicada por insistencia; o sea, no tiene mucho sentido", señaló.

Arista también cuestionó la reducción de IGV para hoteles y restaurantes, y consideró que no puede beneficiarse a todo el gremio, sino que, de hacerse, debería ser solo "focalizado".

"Se les dio tres años con una reducción tributaria. Los que no son competitivos en estos tres años tendrían que dedicarse a otra actividad, pero el Estado no tiene por qué perder de esa manera. Pero no puede beneficiarse todo el gremio", aseguró.

Lotes petroleros

Arista aseguró que concuerda con la posición de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la cual aboga por que los lotes petroleros 1 y 6 sean ofertados en concurso abierto donde también participe el sector privado.

"Ya se conversó con el señor Narváez, lo hizo el ministro de Energía y Minas, y hemos quedado en que la posición de la SNMPE es la que se va a respetar", precisó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO