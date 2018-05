Jorge Picón: "Subir el ISC fue desesperado" [ENTREVISTA]

Ayer, el ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta , expuso los motivos por los que el Congreso debería otorgar facultades al Ejecutivo para legislar en materia tributaria y financiera, entre otros aspectos.

El especialista en derecho tributario Jorge Picón conversó con Perú21 sobre los retos que tendría que afrontar el gabinete Villanueva tras su primera jugada: elevar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Tuesta solicitó facultades para legislar en los próximos 60 días. ¿Considera que el plazo es prudente para poner en práctica las reformas necesarias?



El plazo es más que suficiente. En teoría, el ministerio ya debería tener la normativa lista. Lo máximo que tendría que hacer es solicitar la opinión de expertos en el tema.

Si el Congreso se opone, ¿cuáles serían las consecuencias?



El Parlamento no tiene la obligación de otorgar las facultades al Ejecutivo, por muy bien sustentados que estén los motivos. Lo que podrían hacer es priorizar algunos temas.

En comparación con las facultades otorgadas al ex ministro Alfredo Thorne, ¿cómo evalúa el pedido de Tuesta?



Hay que recordar que la mayoría de normas de Thorne fueron negativas o mal hechas. Lo mejor que podría plantear el Gobierno es corregir errores.

¿Deben continuar con la exoneración de tributos a las mypes?



Thorne y Claudia Cooper han sido un cero a la izquierda. El régimen llevó a una informalidad absoluta. Cooper no hizo nada que valga rescatar en materia de impuestos. Se debe corregir.

Como parte de la reforma tributaria, se habló de la ampliación del Impuesto a la Renta (IR) para reducir la evasión de IGV. ¿Esto se puede dar?



No vas a controlar un centavo de evasión de IGV dando deducciones de boletas de venta. Necesitas más recaudación. El tema del IR no es otra cosa que caja fiscal. Todos coinciden en que la Sunat no sirve para atacar la evasión. Necesitas impuestos que se recauden fácilmente, rentables y que no den un costo social muy grande. Nadie va a hacer una manifestación si amplías el rango del IR porque vas a cobrar S/30 o S/20 mensuales. No se compara con el costo que generaría un recorte en el fondo de subvenciones.

Aún así, hay personas que no están de acuerdo con que se afecten sus sueldos.



A mí tampoco me gusta pagar impuestos. El Estado no me da un servicio que justifique que pague tanto en tributos, pero el Ministerio de Economía está por el camino correcto. El premier y los politiqueros están distorsionando la idea. Con la ampliación del esquema de 7UIT y 3UIT, vas a generar que 500 mil personas que no tributan entren al sistema y generen un montón de plata. Con eso se pueden financiar grandes obras, en el contexto del déficit fiscal que aqueja al Estado.

Varios economistas sostienen que el déficit fiscal aún tiene espacio para crecer.



El solo hecho de que haya déficit es malo. Decir que tenemos margen es irresponsable e ignorante. ¿Cómo se va a reponer el déficit? A partir de reservas y esas reservas no están creciendo. No puedes gastar más de lo que ganas. No hay ganancias extraordinarias.

Se proyecta un déficit de 3.5% para fin de año. ¿Cree que sería más de lo que estiman?



Estoy seguro de que será mayor porque el déficit se calcula a partir de la recaudación proyectada versus el presupuesto proyectado. La Sunat planteó que en 2017 y 2018 la recaudación aumente 10% y eso es imposible si no crecen los ingresos. Estás condenando al país a mediano plazo si sigues ampliando esa brecha.

¿Es útil ampliar el Impuesto a la Renta?



Hay que atacar a ambos lados de la cadena. Rebajar la base de deducciones del IR de 7 UIT a 5 UIT. En Perú se cobra hasta 30% en IR, en la mayoría de países esta tasa llega a 50%. Hasta 1993, la tasa era de 37%. Para mí, los que ganan más de US$150 mil al año tienen que pagar 37% de IR. Que ambos se mojen.

¿Qué otras medidas tributarias se pueden aplicar?



El impuesto a la herencia. Hay que gravar a los que dejan más de US$200 mil de herencia. Cuando se muera uno de los dueños de uno de los departamentos lujosos, va a tener que pagar el 10% o 15% del valor de la propiedad. En EE.UU., el impuesto llega al 40%. Es políticamente vendible: los que más tienen, van a pagar mucho más. Otra es la declaración patrimonial, las personas que ganan más de US$150 mil al año deben decirle a la Sunat de todas las propiedades que tienen en el mundo.

¿Hay espacio para que el ISC siga creciendo?



El ISC es el impuesto de la desesperación. Lo sacas por decreto supremo, lo haces entrar en vigencia al día siguiente y es muy sencillo de fiscalizar porque supone que no todos consumen estos productos. Ahora quieren aplicarlo a tragamonedas y casinos, está bien. Lo que deben evitar es gravar productos que son masivos. No creo que vuelvan a gravar los productos que ya subieron. El impuesto selectivo significa que el MEF no confía en la Sunat, ya que genera liquidez sin tener que lidiar con su ineficiencia.

¿Una medida de recaudación no sería insistir con el cobro a las grandes empresas?



La Sunat está desesperada por tapar su ineficiencia de evasión que ha crecido en 70% de la economía. Del total de ese monto, el 90% son intereses que el Tribunal Constitucional ha dicho que no se deben pagar y ahora están haciendo una guerra mediática.

¿Cómo solucionaría el problema de la evasión de tributos?



Sé que no lo va a hacer ninguna norma política. Para solucionarlo, hay que hacer una labor de campo en conjunto con la Policía. No es cuestión de solo ampliar la multa o bajar impuestos.

TENGA EN CUENTA

- Vizcarra prometió que no cobrarían impuestos a los “más pobres”, en referencia a la intención de Tuesta de gravar con IR a los que ganan menos de 7 UIT al año.

- En los últimos cinco años, los ingresos tributarios han caído cuatro puntos por debajo del PBI.

- Una de las propuestas en materia tributaria del MEF es bajar en hasta 50% las exoneraciones de impuestos.