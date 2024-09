Jorge León: “La minería no debe ser politizada”

En el marco de la Expomina 2024, que se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre, el representante del foro y presidente ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León, manifestó la necesidad de impulsar la minería para ayudar a reducir los índices de pobreza.

¿Qué nos traerá Expomina este año?

Tendremos la reunión de ministros de Minería del APEC; habrá un gran conversatorio. También vamos a tener una Conferencia de Ministros de Minería de las Américas, es decir, vamos a conglomerar una gran cantidad de ministros del sector, lo cual no se ha dado en el Perú ni en ningún evento del mundo. Adicionalmente, vamos a tener más de 180 charlas, conferencias, expositores extranjeros y especialistas. Habrá una exhibición muy grande de maquinaria y de diversos productos y servicios.

¿Cuál es el principal problema que enfrenta la minería?

Todos los proyectos que estén ya listos deberían ponerse en marcha y no politizar la minería. La minería no debe ser politizada porque es importante que la respetemos y que todos los peruanos la defendamos. Si tenemos los recursos enterrados, ¿por qué no sacarlos para ayudar a reducir la pobreza y para mejorar la infraestructura?

¿Es importante, entonces, impulsar proyectos grandes, como Tía María?

Tía María, en su primera fase, va a dar 9,000 puestos de trabajo, y no de sueldo mínimo. Va a ayudar mucho al desarrollo de la zona; no hay puntos en contra. Lamentablemente, para las ONG antimineras es un negocio estar en contra de proyectos emblemáticos para el país. El Gobierno puede hacer obras con la plata que genera la empresa minera.

¿Sienten que hay más persecución a la minería legal que a la ilegal?

Ninguno de los Gobiernos ha podido darles una propuesta seductora a los que sí se quieren formalizar. La minería ilegal está manejando mucho dinero y también está siendo más radical, más violenta. El Reinfo no ha sido exitoso, por lo que no se debería ampliar, pero lo que se debe hacer es separar la paja del trigo y darles las condiciones a los que quieren ser formales.

